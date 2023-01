Borsa di Milano oggi 4 gennaio: Ftse Mib accelera al rialzo

Borsa di Milano oggi 4 gennaio: il Ftse Mib mantiene i guadagni di inizio seduta, superando la soglia dei 24.436 punti di chiusura di ieri.

Lo spread è in calo a 203 punti. Il Btp decennale rende il 4,30%.

Sul listino milanese spingono in alto i bancari. Tonfo, invece, per i titoli legati all’energia, con il prezzo del petrolio in calo. Svettano i crolli di Tenaris, Saipem, Eni.

In Europa, il Dax tedesco e il Cac francese guadagnano l’1,72% e l’1,80%. Il FTSE 100 londinese è in rialzo di 0,69%.

Borsa di Milano oggi 4 gennaio aggiornamento ore 13.10: Ftse Mib spicca il volo

Il Ftse Mib avanza dell’1,24%. Sul listino svettano Banco Bpm a +4,95%, su indiscrezioni che in primavera verranno confermati i vertici con Giuseppe Castagna e Massimo Tononi. Forte anche lo scatto di Telecom, che guadagna il 4,17%.

Volano i titoli Unicredit a +2,65%, Stmicroelectronics e Pirelli a +2,25%, Bper Banca a +2,37%, Enel a +3,02%, Hera a +3,28%.

In rosso Eni, Erg, Leonardo (-2,77%), Prysmian (-2,24%), Saipem (-2,54%). Tonfo di Tenaris del 7%

Borsa di Milano oggi 4 gennaio aggiornamento ore 10.25: Ftse Mib resta positivo

Scambi positivi a Piazza Affari, con il Ftse Mib che sale dello 0,71%, trainato da un balzo in avanti di Banco Bpm che guadagna il 4,44%. Tutti i bancari sono in rialzo, con UniCredit a +2,45% sulla scia di indiscrezioni su un’offerta di 20 milioni per Credimi.

Acquisti importanti anche su Telecom Italia con un +3,41%, Enel con un +2,38%, Generali Ass con un +1,75%, Terna con un +1,65%, Hera con un +1,70%.

Forti svendite, invece, su Eni a -2,06%, Leonardo a -2,86%, Saipem a -2,37%, Tenaris a -5,76%.

Asia, c’è lo sprint di Hong Kong. Futures Usa

In Asia, i mercati hanno registrato un’ottima performance di Hong Kong, con l’Hang Seng che ha registrato un +3,14%. Shenzhen in calo e Shanghai in aumento.

In generale, gli investitori attendono il rilascio dell’indagine sulle aperture di lavoro e sul turnover del lavoro negli Stati Uniti, meglio noto come JOLTS, nonché i verbali dell’ultima riunione politica della Fed che uscirà nel pomeriggio negli Stati Uniti.

I futures sulle azioni Usa scambiano al rialzo. La sessione notturna, però, è stata al ribasso, poiché le preoccupazioni in aumento sui tassi, l’inflazione elevata e i timori di recessione hanno schiacciato le speranze che Wall Street potesse dare il via al nuovo anno con una nota positiva.

Durante le normali negoziazioni di martedì, il Nasdaq ha perso lo 0,76%, mentre il Dow Jones Industrial Average e l’S&P 500 sono scesi rispettivamente dello 0,03% e dello 0,4%. Le azioni di Tesla sono crollate di oltre il 12% sui numeri di consegna che hanno deluso le aspettative , mentre Apple è scesa del 3,7% sulle segnalazioni di tagli alla produzione .

Sei degli 11 principali settori S&P hanno chiuso in ribasso, trascinati dall’energia. Il settore è stato il migliore nel 2022 poiché i prezzi del petrolio hanno spinto i titoli energetici. I servizi di comunicazione hanno guadagnato circa l′1,4%, guidati al rialzo da Meta Platforms e Walt Disney.