Borsa di Milano oggi 29 marzo: Ftse Mib accentua i guadagni

Borsa di Milano oggi 29 marzo: il Ftse Mib accentua i guadagni, oltre la soglia dei 26.329 punti di chiusura della seduta di ieri.

I timori per una crisi bancaria e finanziaria sistemica si stanno attenuando, ma il clima rimane di attenta osservazione e di prudenza.

In Italia, sotto i riflettori ci sono questioni politiche interne. Ieri il Cdm ha approvato il Decreto bollette.

Lo spread è sui 182 punti, con il Btp decennale che rende il 4,11%, mantenendosi su una soglia piuttosto elevata.

Il Ftse Mib guadagna. Sul listino milanese c’è lo scatto di Stm, supportata dal miglioramento delle previsioni sul secondo trimestre del tedesco produttore di chip Infineon (+6,55% a Francoforte). Positivi anche i titoli UniCredit, con la Bce che ha dato il via libera al buyback con un importo massimo di 3,34 miliardi di euro e Telecom (il fondo Usa Kkr e Cdp-Macquarie starebbero migliorando le condizioni dell’offerta per la rete fissa).

In Europa, Dax tedesco, Cac francese e FTSE 100 londinese in forte slancio. Il rapporto della GfK sul clima fra i consumatori tedeschi è lievemente migliorato ad aprile, con un -29,5 sul precedente -30,6.

Borsa di Milano oggi 29 marzo aggiornamento ore 13.10: Ftse Mib accelera in rialzo

Il Ftse Mib avanza dell’1,20%. In corsa Banca Monte Paschi Siena (+5,31%), Banco Bpm (+2,51%), Stmicroelectronics (+5,33%), Prysmian (+1,56%), Saipem (+1,76%), Moncler (+1,92%), Pirelli (+1,23%), Banca Mediolanum (+1,47%), Ferrari (+1,26%).

In flessione sotto la parità Tenaris (-0,79%), Recordati (-0,23%), Leonardo (-0,09%), Iveco Group (-0,18%).

Borsa di Milano oggi 29 marzo aggiornamento ore 10.30: Ftse Mib guadagna

Il Ftse Mib aumenta dello 0,51%. Sul listino milanese balzano in avanti i guadagni di Banca Monte Paschi Siena (+3,70%), Stmicroelectronics (+5,24%), Moncler (+1,19%), Amplifon (+1,28%), Banco Bpm (+1,24%).

Tonfo per Leonardo (-1,84%), Tenaris (-0,86%), Erg (-0,90%).

Asia spinta dal tech, futures azioni Usa salgono

I mercati dell’Asia-Pacifico chiudono la seduta per lo più in rialzo, con le azioni di Alibaba quotate a Hong Kong che sono balzate dopo che il gigante tecnologico cinese ha annunciato la divisione in sei gruppi aziendali.

L’indice Hang Seng di Hong Kong ha guadagnato il 2,16% e l’indice Hang Seng Tech è salito del 3,01%. Alibaba ha preso il volo con un +13,7%.

Nella Cina continentale, lo Shanghai Composite ha oscillato, mentre lo Shenzhen Component ha chiuso in rialzo.

Negli Usa, i futures sulle azioni salgono dopo una seduta notturna negativa. Il Nasdaq Composite ha chiuso in ribasso dello 0,45% durante la sessione regolare, scendendo per il secondo giorno consecutivo poiché l’aumento dei rendimenti ha pesato sui titoli tecnologici. L’S&P 500 è sceso dello 0,16%, mentre il Dow Jones Industrial Average ha perso lo 0,12%.

Alcuni investitori temono che tassi di interesse più elevati possano far precipitare l’economia in una recessione, anche se Wall Street sta cercando di superare la crisi bancaria regionale di questo mese. Il rendimento della nota del Tesoro statunitense a 2 anni è risalito sopra il 4%, pesando sui titoli tecnologici sensibili ai tassi di interesse.