Borsa di Milano oggi 2 gennaio: Ftse Mib avanza, frena lo spread

Borsa di Milano oggi 2 gennaio: il Ftse Mib avanza nella prima seduta del 2023, superando i 23.700 punti di chiusura del 30 dicembre.

Con i mercati chiusi negli Usa e in gran parte dell’Asia, Cina e Giappone compresi, l’attenzione degli investitori è soprattutto sull’Europa. Il primo giorno dell’anno la direttrice del FMI non ha esitato a prospettare un 2023 assai difficile per l’economia mondiale, con la possibile recessione anche in metà Paesi dell’Ue.

Intanto, archiviata la Legge di Bilancio, il Governo Meloni dovrà innanzitutto concentrarsi sugli impegni riguardanti il Pnrr e non solo. Il caro bollette, con i rincari anche per gli automobilisti sui fronti benzina e autostrade, saranno ancora temi caldi.

Il Calendario economico ha svelato che il Pmi manifatturiero italiano di dicembre si è attestato a 48,5 come da attese. In calo, invece, il dato tedesco.

Lo spread registra 211 punti e il Btp decennale rende il 4,60%, in calo ma sempre su livelli elevati.

Il Ftse Mib balza di oltre l’1% dopo un’ora e mezza di scambi. Fa meglio del listino milanese solo il cac francese, con un +1,55%. Il Dax tedesco è positivo, con un +0,86%.

Borsa di Milano oggi 2 gennaio aggiornamento delle ore 13.00: Ftse Mib oltre 24.000 punti

Il Ftse Mib viaggia con un aumento dell’1,55%. Volano sul listino Banco Bpm con +2,73%,

Bper Banca con +2,14%, Enel con +2,31%, Eni con +2,27%, Intesa Sanpaolo con +2,62%, Iveco Group

con +2,65%, Leonardo con +2,61%, Pirelli & C con +2,42%, Stellantis con +2,67%, Telecom Italia con +1,90%.

Saipem balza del 3,33%.

Borsa di Milano oggi 2 gennaio aggiornamento delle ore 10.30: Ftse Mib spicca il volo

Il Ftse Mib aumenta i guadagni e scambia in rialzo dell’1,40%. A trainare il listino milanese ci sono Banco Bpm a +2,25%, Hera a +2,14%, Iveco Group a +2,47%, Leonardo a +2,01%, Pirelli & C a +2,32%, Saipem a +2,17%, Stellantis a +2,61%, Telecom Italia a +2,27%.

Bene anche Nexi a +1,30%, Prysmian a +1,41%, Tenaris a +1,72%, Unicredit a +1,33%, Poste Italiane a +1,10%, Banca Mediolanum a +1,05%, Cnh Industrial a +1,07%, Enel a +1,71%.

In rosso Amplifon e Diasorin.