Borsa di Milano oggi 2 dicembre: Ftse Mib parte in ribasso

Borsa di Milano oggi 2 dicembre: il Ftse Mib parte debole e sotto i 24.685 punti di chiusura di ieri.

Il sentiment è tornato a incupirsi, con il crollo azionario asiatico che ha messo in evidenza le incertezze su mosse Fed sui tassi e aperture cinesi dopo le severe restrizioni per il Covid.

Lo spread Btp-Bund si attesta a 186 punti in apertura e il rendimento del Btp decennale scende al 3,6%. In Italia, il dibattito è tutto incentrato sull’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2023, entrata nel mese cruciale, e sul rebus Pnrr, con la spesa prevista a fine anno in ridimensionamento.

Sul listino milanese, in perdita dello 0,25% dopo 15 minuti di negoziazioni, sotto i riflettori c’è Enel (+0,32%) dopo che il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione sancita dall’Antitrust nel 2018 contro Enel, Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale e dal valore di 93 miliardi di euro. Inoltre, rimane alto l’interesse verso Telecom Italia, in rialzo dello 0,05%, in seguito all’esclusione di un’Opa totalitaria. Stellantis perde lo 0,60% dopo i dati sulle immatricolazioni di novembre, che sono cresciute rispetto al 2021.

In Europa, l’avvio di seduta è negativo: il Dax tedesco perde lo 0,17% e il Cac francese lo 0,43%. Il FTSE 100 viaggia in rosso a -0,51%.

Asia in perdita, futures Usa perdono il rally

Gli indici asiatici hanno chiuso la seduta perdendo quota. Azioni spinte al ribasso dal Giappone, dove lo yen rafforzato sul dollaro ha indebolito gli asset di rischio e dalla Cina ancora poco incisiva sull’allentamento Covid, nonostante ci siano i segnali di minori restrizioni.

Negli Usa, i futures sulle azioni scambiano in calo. Nel trading regolare, il Dow ha chiuso in ribasso di quasi 195 punti, mentre l’S&P 500 è sceso dello 0,09%. Il Nasdaq Composite, fortemente tecnologico, ha guadagnato lo 0,13%.

I movimenti hanno seguito una serie mista di dati economici, tra cui un rapporto sulla spesa per consumi personali di base che è stato leggermente migliore del previsto su base mensile e un calo maggiore del previsto nell’indice manifatturiero ISM.

Gli investitori sono concentrati sul rapporto del Dipartimento del lavoro sui libri paga non agricoli, il tasso di disoccupazione e le retribuzioni orarie, in uscita oggi nel pomeriggio, orario italiano. Gli economisti si aspettano che l’aggiunta di 200.000 posti di lavoro a novembre, secondo Dow Jones. Sarebbe una diminuzione rispetto ai 261.000 in più di ottobre.

Quello di venerdì è l’ultimo rapporto mensile sull’occupazione prima della riunione di due giorni della Federal Reserve il 13 e 14 dicembre, in cui si prevede che la banca centrale alzerà di mezzo punto percentuale il tasso obiettivo sui fondi federali.