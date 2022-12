Borsa di Milano oggi 15 dicembre: Ftse Mib in netto calo, si attende la Bce

Borsa di Milano oggi 15 dicembre: il Ftse Mib è in calo rispetto ai 24.573 di chiusura di ieri.

La giornata è importante. La Bce si pronuncerà sui tassi, con un rialzo previsto di 50 punti base. Ma tutti i riflettori sono accesi sulla conferenza di Lagarde delle ore 14.45: quale sarà il tono della governatrice su inflazione, recessione, future proiezioni economiche? Molto attesi sono anche i dettagli sul Quantitative Tightening, ovvero sulla riduzione di bilancio della banca, che si tradurrà in meno acquisti di obbligazioni.

La questione è strategica per l’Italia e per il suo debito sul mercato. Intanto, dopo le critiche di Bruxelles su alcuni punti della manovra, Giorgia Meloni parteciperà al vertice europeo. Lo spread apre la giornata in crescita a 195 punti, con il Btp decennale che rende il 3,89%, in rialzo.

Il Ftse Mib scivola con un -0,93% a fine mattina. Sul listino milanese viaggiano in pesante ribasso quasi tutti i bancari e gli industriali. Saipem avanza dell’1% dopo aver annunciato due importanti nuovi contratti in Guyana ed Egitto, dal valore totale di 1,2 miliardi di dollari.

Enel perde lo 0,80%. La società ha un accordo di esclusiva Public Power Corporation (PPC), società greca, per avviare la potenziale cessione delle partecipazioni che possiede in Romania.

Telecom Italia guadagna oltre l’1%. Oggi dovrebbe esserci un incontro tra rappresentanti di Governo e dei principali azionisti del gruppo.

In Europa, il Dax tedesco e il Cac francese sono in ribasso, rispettivamente dello 1,11% e dell’1,06%. Male anche il FTSE 100 londinese a -0,44%. In Regno Unito Bank of England ha aumentato iol tasso di interesse dello 0,50%.

Borsa di Milano oggi 15 dicembre aggiornamento delle ore 13.00: Ftse Mib allunga il calo

Il Ftse Mib scambia ancora in calo, con un ribasso dello 0,94%. In fondo al listino scambiano Amplifon

con un -2,01%, Finecobank con un -2,03%, Nexi con -2,42%, Stmicroelectronics con un -2,54%, Moncler

con un -1,94%.

In rosso anche Stellantis, Tenaris, Enel, Eni. Leonardo, invece, guadagna lo 0,72% e Telecom avanza dell’1,4%.

Borsa di Milano oggi 15 dicembre aggiornamento delle ore 10.30: Ftse Mib in rosso

Il Ftse Mib accentua il calo di inizio seduta e perde lo 0,86%. Sul listino milanese spiccano i tonfi di Amplifon a -1,77%, Banca Generali a -1,85%, Campari a -1,77%, Hera a -1,42%, Nexi a -2,12%, Moncler a -1,82%, con il lusso che soffre la debolezza economica cinese.

Bene Telecom Italia a +1,14% e UniCredit con un +0,81%. Come da indiscrezioni, per la banca milanese è stato confermato dalla Bce che il requisito patrimoniale Pillar 2 dovrà essere di 200 punti base. Orcel ha comunque dichiarato che nulla cambia sulla politica dei dividendi.

Asia scivola, futures Usa in rosso

In Asia, solo l’indice Shenzhen chiude sopra la parità con un +0,32%. Tutti gli altri vanno in rosso, con l’Hang Seng di Hong Kong a -1,61%. Il tono piuttosto aggressivo della Federal Reserve ha aumentato la tensione tra gli investitori.

I dati cinesi, inoltre, hanno aggiunto pessimismo sulla ripresa economica del dragone. La produzione industriale cinese di novembre è cresciuta del 2,2%, molto meno del 5% in ottobre, secondo i dati ufficiali. Le vendite al dettaglio sono crollate del 5,9% su base annua.

Negli Usa, i futures azionari viaggiano sotto la parità. Nel trading regolare, il Dow è sceso di 142 punti, mentre l’S&P 500 dello 0,61% e il Nasdaq Composite dello 0,76%.

I principali indici hanno reagito negativamente quando gli investitori hanno digerito gli ultimi commenti della Federal Reserve in seguito all’aumento del suo tasso sui prestiti overnight (50 punti base).

La banca centrale ha dichiarato che continuerà ad alzare i tassi fino al 2023 e ha previsto un tasso terminale superiore alle attese, del 5,1%. Con l’aumento di mezzo punto percentuale di mercoledì, l’intervallo previsto per i tassi è attualmente compreso tra il 4,25% e il 4,5%, che è il più alto degli ultimi 15 anni.