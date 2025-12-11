Boom di ricavi per lo youtuber romano Cicalone. La sua società ha incassato €200.000

Da giustiziere social a imprenditore di successo. È la parabola di Simone Ruzzi, in arte Cicalone, ex pugile noto al pubblico per i video delle sue ronde nella metropolitana di Roma alla ricerca di borseggiatori e bande criminali. Ma a Cicalone, che al momento vanta ben 883.000 iscritti su YouTube e quasi 500.000 su Instagram, i social network non bastavano più.

Per questo, nel 2024, il content creator ha deciso di aprire Cicalone S.R.L, un’azienda dedita alla produzione di contenuti audiovisivi destinati alla distribuzione su piattaforme multimediali digitali, con particolare focus su YouTube. E le cose sembrano andare molto bene.

Boom di ricavi per la società di Cicalone

La Cicalone S.R.L. è stata costituita a Roma nel giugno 2024. Ruzzi possiede il 90% delle quote, mentre il restante 10% è detenuto dalla fidanzata Evelina Zullino, che è anche la videomaker del canale di Cicalone.

Per la società gli affari sono decollati subito. Qualche settimana fa Ruzzi, amministratore delegato e socio di maggioranza, ha approvato il primo bilancio, che mostrato una solidità inattesa per una realtà così giovane: ricavi pari a 200 mila euro e un utile che sfiora i 130.000 euro, interamente accantonato. La società dispone di 50.000 euro di liquidità e presenta debiti per 103.000 euro.

Oltre al successo della sua nuova attività, Cicalone può contare sui ricavi generati dai contenuti pubblicati sulle piattaforme social. Sebbene non sia possibile conoscere nel dettaglio i fatturati derivanti dalle inserzioni pubblicitarie, l’ampiezza della sua community consente di stimare entrate mensili comprese tra i 15.000 e i 20.000 euro. A questa cifra vanno poi aggiunte le collaborazioni con i brand e i contenuti sponsorizzati, che possono accrescere ulteriormente il suo guadagno complessivo.

leggi anche I più ricchi di Instagram in Italia e nel mondo: la classifica 2025

Come è diventato famoso Cicalone

Cicalone ha iniziato a farsi conoscere 10 anni fa, quando ha deciso di abbandonare il suo lavoro da informatico per aprire su YouTube “Scuola di botte”, un canale dedicato alle tecniche di autodifesa e al combattimento. Il format diretto e informale ha attirato rapidamente un pubblico crescente, trasformando il progetto iniziale in una piattaforma più ampia in cui Cicalone ha assunto il ruolo di osservatore delle periferie romane dove, insieme alla videomaker Evelina, documentava contesti marginali e raccoglieva testimonianze di pregiudicati e figure “borderline”, posizionandosi come una voce di riferimento per la borgata capitolina.

Ma la vera svolta è arrivata quando lo youtuber ha iniziato a documentare in modo sistematico le attività dei borseggiatori nelle stazioni e nei vagoni della metropolitana di Roma. Le riprese partono quasi sempre da Termini, stazione centrale della Capitale, per poi spostarsi sulle linee A e B, dove Cicalone individua e segue i presunti ladri, intervenendo talvolta in prima persona mentre Evelina registra la scena. Questo format fortemente dinamico, costruito sui momenti di tensione generati dagli inseguimenti e dai confronti diretti, ha alimentato in modo decisivo la sua crescita online, che ora si avvicina sempre di più al raggiungimento di un traguardo importante: 1 milione di iscritti su YouTube.