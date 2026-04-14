Bonus viaggi over 60, come avere sconti per bus, treni e aerei nel 2026

Quali sono i bonus viaggi over 60 previsti nel 2026? Ormai una persona di 60 anni non è considerata anziana, anzi, c’è chi sostiene che i 60 anni siano i nuovi 40. Gli ultrasessantenni di oggi sono ancora molto attivi e con la voglia di muoversi e viaggiare che non è andata in pensione (soprattutto grazie al tempo libero ritrovato), anche se, con il pensionamento, il potere d’acquisto subisce spesso un rallentamento. Passare dallo stipendio alla pensione, infatti, porta ad avere quasi sempre una diminuzione del reddito a disposizione. Proprio per questo motivo, per permettere anche a chi è alle soglie della pensione di continuare a muoversi in libertà, sono previsti una serie di sconti e tariffe dedicate agli over 60.

Anche se non esiste un vero e proprio “Bonus viaggi” per gli over 60, le agevolazioni strutturali permettono di risparmiare, in alcuni casi, anche fino al 50% sui titoli di viaggio.

Sono diversi i bonus viaggi destinati alla terza età che permettono di utilizzare treni, bus e aerei godendo di forti sconti. I benefici variano in base alla compagnia di trasporto scelta e alla tipologia di trasporto pubblico utilizzato. In questo articolo andremo ad approfondire tutti quelli che sono bonus viaggi per gli over 60.

Per incentivare la mobilità delle persone che hanno compiuto i 60 anni sono stati previsti sconti e agevolazioni che permettono di spostarsi su alcuni trasporti pubblici e privati potendo contare su una riduzione di prezzo.

Come si può fruire di queste agevolazioni? Come si richiedono? È bene partire dal presupposto che le regole variano in base alla compagnia con cui si viaggia e pertanto non basta avere un solo riconoscimento, ma bisogna informarsi sui requisiti richiesti per ogni tipologia di mezzo di trasporto che si utilizza. Iniziamo a vedere le regole generali per chi viaggia in treno, in autobus e in aereo.

leggi anche Bonus trasporti anche nel 2025, ecco cosa spetta e a chi

Viaggiare in treno per gli over 60: gli sconti previsti

Per chi ha compiuto i 60 anni spostarsi in treno può diventare una scelta molto interessante visto che le maggiori compagnie ferroviarie italiane prevedono sconti abbastanza corposi.

Basti pensare che sia Italo che Trenitalia prevedono sconti importanti per gli over 60 e nello specifico:

Trenitalia prevede l’Offerta Senior per i soci Cartafreccia (gratuita) e X-Go over 60 con sconti fino al 50% del prezzo del biglietto. Le offerte Senior sono diventate strutturali e si applicano ora anche ai livelli di servizio Standard e Premium dei Frecciarossa, non solo agli Intercity;

prevede l’Offerta Senior per i soci Cartafreccia (gratuita) e X-Go over 60 con del prezzo del biglietto. Le offerte Senior sono diventate strutturali e si applicano ora anche ai livelli di servizio Standard e Premium dei Frecciarossa, non solo agli Intercity; Italo per gli over 60 prevede sconti dal -40% al -60% calcolati rispetto al prezzo della tariffa Flex. Offerta valida per viaggiatori over 60, per viaggi in ambiente Smart e in Prima Business;

per gli over 60 prevede sconti dal -40% al -60% calcolati rispetto al prezzo della tariffa Flex. Offerta valida per viaggiatori over 60, per viaggi in ambiente Smart e in Prima Business; Trenord prevede che chi ha compiuto 65, possa viaggiare con uno sconto del 20% sulla corsa semplice per la Tariffa Unica Regionale Lombardia (tramite tessera Io Viaggio). Al compimento dei 65 anni, sia uomini che donne possono fruire anche di uno sconto del 25% sul costo di un abbonamento mensile o annuale. Tutti gli abbonamenti agevolati devono essere caricati sulla tessera Io Viaggio che ha una validità di 4 anni ed un costo di 10,00€.

Ma come si richiedono le agevolazioni per avere gli sconti che consentono di viaggiare in treno? In fase di acquisto del biglietto è necessario indicare la propria età, sia che si proceda all’acquisto online, sia che si acquisti il biglietto presso una biglietteria. Il personale di bordo, poi, potrebbe chiedere l’esibizione di un documento di riconoscimento per accertarsi dell’esattezza dell’età dichiarata (e sull’effettiva spettanza dello sconto).

Viaggi in aereo, quali sconti?

Per chi viaggia in aereo è bene sapere che nel 2026 ITA Airways ha consolidato l’offerta Seniors che offre sconti fino al 30% su voli nazionali e internazionali per chi ha più di 65 anni (prenotabile direttamente dal sito selezionando la categoria passeggero corretta).

Per le altre compagnie aree, proprio perché non sono chiare le politiche sulle scontistiche dei voli per gli over 60, è sempre bene informarsi nel momento in cui si acquista il biglietto per capire se sono previste agevolazioni oltre una certa età.

Sconti over 60 per viaggi in nave

Per chi viaggia in nave, allo stesso modo, è possibile ottenere scontistiche diverse in base alla compagnia con cui si intende acquistare il biglietto.

Il consiglio è quello di consultare il sito della compagnia con cui si intende viaggiare in nave per accertarsi che siano previsti sconti per gli over 60.

Solo a titolo di esempio:

la Grimaldi Lines prevede uno sconto speciale del 20% a biglietto in cui sia presente almeno un passeggero over 60 anni per le linee marittime per Sardegna, Grecia, Sicilia e Spagna. La promozione è valida per prenotazioni fino al 03/02/2026 per partenze fino al 31/05/2026 e dal 01/09/2026 al 31/12/2026. Inoltre, per le linee marittime da/per la Grecia, la promozione è valida per le partenze tutto l’anno;

prevede uno sconto speciale del 20% a biglietto in cui sia presente almeno un passeggero over 60 anni per le linee marittime per Sardegna, Grecia, Sicilia e Spagna. La promozione è valida per prenotazioni fino al 03/02/2026 per partenze fino al 31/05/2026 e dal 01/09/2026 al 31/12/2026. Inoltre, per le linee marittime da/per la Grecia, la promozione è valida per le partenze tutto l’anno; Anek Lines Italia offre uno sconto del 20% a tutti i passeggeri che hanno compiuto i 60 anni di età.

Trasporto pubblico: gli sconti per gli autobus e i mezzi di trasporto urbano

Le percentuali di sconto per gli spostamenti in autobus, metropolitana e tram urbani, sono variabili e dipendono direttamente dalle aziende che gestiscono i trasporti pubblici locali. Basti dire, però, che la maggior parte di esse concede abbonamenti con percentuali di sconto per chi ha superato una determinata soglia di età. Per capire che sconto spetta, però, è necessario informarsi presso l’azienda che si occupa del trasporto pubblico nel proprio Comune di residenza,

Gli sconti in questione sono molto variabili e la percentuale varia dal 20% al 50% di sconto. Il consiglio, quindi, è quello di visitare il sito ufficiale dell’azienda che si occupa dei trasporti dove si ha la residenza o di contattarla di persona o telefonicamente per chiedere l’informazione. Anche l’età prevista per il diritto allo sconto può variare dai 60 ai 65 anni in base alla politica aziendale.

La Regione Emilia-Romagna, ad esempio, favorisce la mobilità e l’utilizzo dei trasporti pubblici locali e mette a disposizione delle persone anziane abbonamenti annuali agevolati che vengono riconosciuti in base al reddito.

La tariffa agevolata «MiMuovoInsieme» è prevista categorie sociali come anziani con limiti di reddito, disabili e assimilati.

Abbonamenti annuali a tariffa agevolata sono previsti per persone di età uguale o maggiore di 65 anni con Isee non superiore a 15.000 euro.

Per tutti i cittadini residenti nel Lazio con età pari o superiore a 70 anni è possibile richiedere una tessera elettronica gratuita di libera circolazione che consente di viaggiare senza costi aggiuntivi sui mezzi Cotral e sulle linee ferroviarie regionali coperte dal Contratto di Servizio tra Trenitalia e Regione Lazio.

Il Comune di Napoli per i titolari di pensione ultra 65enni e con ISEE inferiore a € 10.000,00 è possibile avere un abbonamento, a fronte del pagamento di un contributo

pari al 10% del costo dell’abbonamento annuale pari ad € 23,00, +€ 5,00 per costo

tessera.

A Milano, ATM offre opzioni molto flessibili, differenziando tra residenti e non residenti:

abbonamento Senior (dai 65 anni): mensile a 32,50 € e annuale a 300 €, valido per tutti;

residenti a Milano (dai 65 anni o pensionati dai 60 anni): abbonamento Off Peak: Costa 170 € all’anno (o 16 € al mese). Permette di viaggiare senza limiti su bus e tram; in metropolitana e sui treni urbani Trenord è valido solo dopo le 9:30 nei giorni feriali (senza limiti nel weekend);

agevolazioni ISEE (Città Metropolitana): per chi ha più di 65 anni e un ISEE sotto i 16.000 €, l’abbonamento annuale è gratuito. Se l’ISEE è tra 16.000 € e 28.000 €, il costo è ridotto a 200 €.

Taxi per over 60, che agevolazioni spettano?

In diverse realtà locali sono previsti sconti per viaggiare in taxi al fine di aiutare gli anziani in difficoltà. È il caso del “taxi sociale” adottato a Fidenza per aiutare gli ultra 65enni residenti e in difficoltà. In questo modo si garantisce maggiore mobilità alle fasce più deboli della popolazione (anziani senza rete familiare o con difficoltà deambulatorie, persone senza patente e con malattie croniche, solo per citare alcuni esempi) che non possono utilizzare il trasporto pubblico.

In Emilia Romagna, un altro esempio di bonus taxi è previsto da A.N.I.CI. (Associazione Nazionale Invalidi Civili e Cittadini Anziani) «S.O.S taxi gratuito» per persone in difficoltà a deambulare che non possono fruire dei mezzi di trasporto pubblico e non hanno familiari in grado di dare aiuto. Il taxi gratuito può essere usato per recarsi presso strutture mediche per visite specialistiche, dialisi, esami del sangue.