Bonus viaggi 2026, ecco come spostarsi gratis o con forti sconti

Anche se un vero e proprio bonus viaggi 2026 a livello nazionale non esiste, diverse iniziative a livello regionale permettono di utilizzare i trasporti pubblici con forti sconti o addirittura gratuitamente.

Diverse categorie di cittadini possono acquistare abbonamenti dei trasporti pubblici a un prezzo ridotto, ma i requisiti cambiano da Regione a Regione e studenti, lavoratori, giovani e anziani possono viaggiare risparmiando sul costo del titolo di viaggio a condizioni diverse in base a dove hanno la residenza..

Il bonus trasporti è stato uno degli strumenti promossi dal Governo che ha suscitato più consensi, ma i voucher per l’acquisto dell’abbonamento (quelli da 60 euro al mese) non sono più disponibili già da diversi anni. Molte Regioni, però, sull’eco del successo del contributo nazionale, hanno attivato programmi di sconto o rimborso per viaggiare con i trasporti pubblici.

Bonus trasporti con sconto del 50%

Un’iniziativa che permette di avere un corposo sconto sul costo dell’abbonamento del trasporto pubblico locale è quella promossa dalla Regione Puglia. Lo sconto arriva al 50% per gli studenti pendolari iscritti alla scuola superiore per l’anno scolastico 2025/2026. Il bonus, che può essere utilizzato da ottobre 2025 a maggio 2026 è destinato a sostenere circa 35.000 studenti.

Chi può richiedere il bonus viaggi in Puglia? Nello specifico il bonus per gli studenti è destinato alle famiglie a basso reddito ed è riconosciuto a tutti gli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026 e agli studenti universitari iscritti all’anno accademico 2025/2026 che hanno un ISEE che non supera:

12.000 euro;

15.000 euro nel caso di nuclei familiari con tre o più figli.

Quello attualmente in vigore è valido fino a maggio 2026, poi bisogna vedere se con l’inizio del nuovo anno scolastico l’agevolazione sarà prorogata.

Bonus di 100 euro per l’abbonamento

Un’altra interessante iniziativa è quella promossa in Piemonte, dove il Bonus TPL consente di ricevere un rimborso di 100 euro sull’acquisto di un abbonamento annuale o di uno plurimensile per studenti. Il bonus è rivolto a coloro che possiedono un veicolo Euro 3 diesel, Euro 4 diesel ed Euro 5 diesel e sono residenti in Piemonte. Il bonus può essere richiesto sia per se stessi che per uno dei componenti del proprio nucleo familiare.

L’iniziativa, in vigore dal 2024, resta attiva fino al 2026. La domanda per il rimborso dell’abbonamento o per lo sconto prima dell’acquisto deve essere presentata esclusivamente online sul portale della Regione Piemonte. La domanda può essere presentata dal 01 agosto 2025 alle ore 9.00 fino al 30 aprile 2026 alle ore 16.00.

Bonus di 200 euro per viaggiare

Anche la Regione Veneto ha disposto un bonus per i trasporti che prevede un contributo di 200 euro per coloro che siano proprietari o intestatari di un autoveicolo o motoveicolo. Il contributo può essere richiesto esclusivamente per l’acquisto di un abbonamento annuale. Le domande possono essere presentate sulla piattaforma informatica regionale dalle ore 10:00 del 12 gennaio 2026 alle ore 12:00 del 31 agosto 2026.

Gli altri bonus trasporti attivi

Anche altre Regioni hanno attivato misure che permettono di viaggiare gratis o con riduzioni sul prezzo dell’abbonamento.

L’Emilia Romagna, da diversi anni, riconosce un abbonamento gratuito per gli studenti di scuole elementari, medie e superiori con Isee entro 30.000 euro (attualmente le richieste sono chiuse ma dovrebbero essere riaperte alla fine dell’anno scolastico). Anche in Liguria per gli studenti l’abbonamento è gratuito (i moduli saranno aggiornati a febbraio 2026 ).

In Campania sono previste diverse agevolazioni e nello specifico:

abbonamento agevolato ordinario ISEE (per residenti in Campania con ISEE non superiore ai 12.500 euro);

abbonamento agevolato studenti (fino a 26 anni di eta’);

abbonamento agevolato studenti ISEE (fino a 26 anni di eta’ con ISEE non superiore ai 12.500 euro);

abbonamento agevolato over 65 (per residenti in Campania con ISEE non superiore ai 10.000 euro)

La Lombardia ha previsto un contributo per gli abbonamenti, ma le domande potevano essere presentate dal 1° al 20 aprile 2026 e dal 1° al 20 ottobre 2026.