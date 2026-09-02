Bonus tende da sole 2026, come funziona? Spese ammesse e regole per le detrazioni

Come ottenere il bonus tende da sole nel 2026? Anche se l’estate sta volgendo al termine e le giornate estive più calde probabilmente le abbiamo lasciate alle spalle, settembre e i mesi autunnali sono il momento ideale per pianificare interventi di efficientamento energetico della casa.

Proprio per pianificare la protezione della casa per il futuro, è ancora possibile fruire del bonus tende da sole 2026 che si conferma un’opportunità vantaggiosa per chi vuole installare schermature solari per la prossima stagione. In questo modo si potrà ottimizzare l’isolamento termico della casa approfittando della aliquote maggiormente convenienti che i bonus edilizi ancora offrono fino alla fine dell’anno.

Come funziona l’agevolazione fiscale e quali sono le spese ammesse?

La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato la detrazione del 50% sugli interventi edilizi anche per quest’anno, ma con delle distinzioni importanti per abitazione principale e per le seconde case. Resta in vigore l’ecobonus per acquistare e installare tende da sole e schermature solari. Il beneficio si applica su una spesa massima di 60.000 euro e permette di portare in detrazione fino a 30.000 euro. Lo sconto sulla spesa si può fruire in dieci quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento dell’onere.

La Legge di Bilancio 2026 ha previsto la proroga al 31 dicembre 2026 dell’ecobonus ordinario per i lavori di riqualificazione energetica, confermando la detrazione pari al 50% per le schermature solari (art. 14 del D.L. 63/2013), ma solo per l’abitazione principale mentre per le seconde case l’agevolazione scende al 36%.

Dal prossimo anno, invece, la detrazione prevista per i lavori agevolabili con l’ecobonus dovrebbe scendere (in mancanza di un’ulteriore proroga):

al 36% per l’abitazione principale;

al 30% per le seconde case.

Ecco come avvalersene e quanto si può risparmiare con il bonus tende da sole 2026.

Bonus tende da sole 2026

Le tende solari rientrano nell’ecobonus poichè grazie alla schermatura solare si ha un miglioramento della classe energetica: l’immobile è protetto dall’eccessivo irradiamento in estate e, di conseguenza i costi da sostenere per raffreddare la casa si riducono.

Bonus tende da sole 2026: spese ammesse e requisiti

Come già anticipato, l’ecobonus copre le spese per l’acquisto e la posa in opera di tende da sole, che rientrano tra le schermature solari.

Regole e adempimenti da seguire sono quelli relativi alla detrazione per i lavori di risparmio energetico. Ma quali sono le spese agevolate?

A fornire tutte le istruzioni operative è l’ENEA.

Il bonus del 50% e del 36% spetta per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, ossia:

tende esterne (EN 13561), come ad esempio tende da sole o tende a rullo ;

; chiusure esterne (EN 13659), come ad esempio persiane , veneziane , frangisole ;

, , ; chiusure interne (EN 13120), come ad esempio i rulli avvolgibili.

Le tende da sole, al pari di tutte le schermature solari, rientrano nell’ecobonus esclusivamente se montate in modo stabile e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie.

Per calcolare l’importo dell’agevolazione spettante bisogna, invece, considerare le seguenti spese:

fornitura e posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;

di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche; eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;

di analoghi sistemi preesistenti; fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;

prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);

(produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.); opere provvisionali e accessorie.

Anche se il tetto massimo complessivo dell’Ecobonus è fissato a una spesa di 60.000 euro, esistono anche limiti specifici di costo unitario:

per le schermature solari il massimale di spesa detraibile è di 230 euro al metro quadro (al netto di Iva);

il massimale di spesa detraibile è di 230 euro al metro quadro (al netto di Iva); per le schermature solari integrate con chiusure oscuranti il massimale di spesa sale a 276 euro al metro quadro.

Se il preventivo o la fattura superano questi importi limite, l’eccedenza non può essere portata in detrazione.

I requisiti tecnici per accedere all’ecobonus per tende da sole

Oltre a delineare quali sono le spese che teoricamente rientrano nell’agevolazione, per capire come funziona il bonus tende da sole è necessario analizzare quelli che sono i requisiti tecnici.

Innanzitutto le schermature devono essere:

applicate in modo stabile, senza che l’utente possa montarle o smontarle a piacimento;

a protezione di una superficie vetrata;

installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;

mobili;

schermature “tecniche”.

Per quel che riguarda le schermature solari, è poi fondamentale che queste possiedano un valore del fattore di trasmissione solare totale, accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta, inferiore o uguale a 0,35.

L’Enea prevede un vincolo fondamentale sull’esposizione dell’immobile che molto spesso viene ignorato e che potrebbe costare il diritto alla detrazione. Per accedere all’Ecobonus per le schermature solari è necessario che le tende da sole siano installate su vetrate esposte da Est a Ovest passando per Sud. Se le tende da sole sono installate su vetrate esposte a Nord, Nord-Est o Nord-Ovest non sono agevolabili. In questo caso, infatti, le schermature solari non contribuiscono al contenimento del carico termico. Il limite non è applicabile alle tapparelle e alle persiane.

Adempimenti per Ecobonus: comunicazione ENEA entro 90 giorni

Per tutti i lavori che comportano un risparmio energetico, tende da sole comprese, è necessario trasmettere apposita comunicazione all’ENEA.

La comunicazione ENEA deve essere presentata in modalità telematica entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere.

I contribuenti dovranno trasmettere la scheda descrittiva dell’evento, nella quale bisognerà indicare i requisiti e le caratteristiche specifiche dell’intervento effettuato.

In caso di lavori effettuati in condominio, è necessario allegare anche la delibera di assemblea o dichiarazione di consenso del proprietario se si tratta di un’abitazione indipendente.

Tra i documenti da trasmettere vi sono:

Codice alfanumerico CPID (Codice Personale Identificativo) e mail dell’Enea col codice

asseverazione di un tecnico abilitato;

di un tecnico abilitato; schede tecniche dei componenti;

dei componenti; Marcatura CE , che ne garantisce l’efficienza energetica;

, che ne garantisce l’efficienza energetica; ricevute dei bonifici;

dei bonifici; fatture delle spese;

delle spese; attestazioni di prestazione per la trasmissione solare totale.

Bonus tende da sole 2026: chi può chiedere l’agevolazione

L’agevolazione può essere richiesta:

dai proprietari di singole unità immobiliari residenziali, compresi i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado);

dai proprietari di parti comuni di edifici residenziali (condomini)

dai soggetti che sostengono le spese di riqualificazione energetica;

da chi è titolare di un diritto reale sull’unità immobiliare.

Deve essere ricordato che per ottenere le agevolazioni fiscali occorre utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, non sono ammessi i pagamenti in contanti.

Particolare attenzione va prestata alla causale del bonifico parlante. Tra le diciture utilizzabili vi è: