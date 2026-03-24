Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Bonus Tari 2026, novità. L’Isee basso non basta più

Patrizia Del Pidio

24 Marzo 2026 - 11:25

Non bsta l’Isee entro il limite per avere diritto al bonus Tari. La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria che chiarisce la spettanza.

Bonus Tari 2026, novità. L’Isee basso non basta più

Il bonus Tari che nel 2026 riduce la tassa del 25% e che rientra nei bonus sociali richiede un Isee entro un determinato limite. Ma a differenza degli altri bonus sociali, per quello relativo alla tassa sui rifiuti, non basta il rispetto della soglia Isee per averne diritto, ma è necessario che siano posseduti anche tutti i requisiti previsti dal regolamento comunale.

Prima dell’applicazione a livello nazionale il bonus Tari era riconosciuto a livello locale in base a quanto previsto dal regolamento comunale. A cambiare le carte in tavola è la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che conclude che per avere diritto alla riduzione è necessario il rispetto anche di tutti gli altri requisiti e solo l’Isee non basta.

leggi anche

Bonus Tari 2026, quando arriva e a chi spetta
Bonus Tari 2026, quando arriva e a chi spetta

Per il bonus Tari l’Isee non basta

Nella sentenza n.1346 depositata il 3 marzo 2026 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio si analizza un ricorso contro il mancato riconoscimento dell’esenzione Tari nonostante l’attestazione Isee nei limiti previsti per gli anni compresi tra il 2019 e il 2021.

Il bonus in quegli anni era regolato dalle delibere Comunali, non essendo ancora regolamentato a livello nazionale. Il regolamento del Comune di Roma prevedeva che l’esenzione fosse riconosciuta a tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

  • occupare o condurre l’immobile come abitazione principale;
  • essere intestatario della Tari per l’abitazione per la quale si chiede l’esenzione;
  • essere in possesso di un Isee non superiore a 6.500 euro;
  • non avere debiti che riguardano la Tari o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si applica l’esenzione.

Bonus Tari negato per mancanza dei requisiti

Il ricorso era stato già rigettato dal collegio di primo grado e il rigetto è stato confermato anche dalla Corte di Giustizia Tributaria poiché il contribuente non era in possesso di tutti i requisiti richiesti, come sua stessa ammissione.

La Corte, nella sentenza, ha sottolineato che anche se per ognuno degli anni in questione l’Isee del contribuente era inferiore ai 6.500 euro, così come richiesto dal regolamento di Roma, Al tempo stesso, per poter beneficiare dell’esenzione, era necessario che non risultino debiti relativi a Tari e Tares risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di richiesta del beneficio.

Il contribuente non ha mai dimostrato di essere in possesso anche di questo requisito essenziale per avere diritto al beneficio. Questo requisito, nell’adempimento dell’onere della prova previsto dall’articolo 2697 del codice civile, impone di fornire la dimostrazione dei fatti a prescindere dal fatto che le pretese di pagamento nei confronti del contribuente siano state fornite tardivamente. Con l’eccezione dell’annualità 2018, prescritta, il contribuente ha ammesso l’esistenza dei debiti pregressi per le annualità precedenti.

Proprio per questo motivo il bonus Tari non è stato riconosciuto. La Corte del Lazio chiarisce invece che il bonus è un’agevolazione per chi è in difficoltà ma cerca di essere in regola.

leggi anche

Bonus sociale Tari, la tempistica dell’Isee è vincolante
Bonus sociale Tari, la tempistica dell'Isee è vincolante

Bonus Tari anni passati

A prescindere dal bonus Tari dal 2025 in poi, che è riconosciuto in base ai requisiti richiesti dall’Arera a livello nazionale, per gli anni precedenti è necessario controllare attentamente i regolamenti comunali per comprendere se il beneficio spettava.Prima di dare per scontato lo sconto sulla Tari degli anni passati è sempre bene verificate la posizione debitoria presso lo sportello tributi del proprio Comune. Se si hanno pendenze relative agli anni passati, si potrebbe valutare una rateizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# ISEE
# Tari
# bonus economico

Seguici su

FT logo

Perché la fusione Poste-TIM potrebbe essere un flop? L’analisi del FT

Perché nessuno crede davvero nell’operazione Poste–TIM? Ecco cosa turba i (…)

24 marzo 2026

Boom clamoroso in Borsa. Questa azienda vola oltre il 500% al suo debutto

IPO da capogiro. Perché il titolo di questa azienda ha fatto meglio di quasi (…)

18 marzo 2026

Rivelazione del Financial Times. 10 miliardi $ in fuga da questi fondi di private credit

Allarme a Wall Street: la corsa ai riscatti scuote il boom del credito (…)

16 marzo 2026

C’è un “trucco” per avere una pensione più alta, secondo il Financial Times

L’AI promette pensioni migliori ma è davvero così? L’analisi del Financial (…)

12 marzo 2026

Perché il petrolio a 200 dollari al barile non è più impensabile?

Cosa succede se il flusso di petrolio si ferma davvero? Il prezzo sarebbe (…)

9 marzo 2026

Sorpasso clamoroso. L’Italia supera il Regno Unito in un indicatore chiave

Smentiti i segnali di crisi dell’Italia che ora sorpassa il Regno (…)

5 marzo 2026

SONDAGGIO
Termina il 29/03/2026 Giorgia Meloni deve dimettersi perché ha perso il referendum sulla giustizia?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Dal 1° gennaio 2026 i proprietari di casa potrebbero pagare meno tasse

Imu, Tasi e Tari

Dal 1° gennaio 2026 i proprietari di casa potrebbero pagare meno tasse
Per non pagare l'IMU sulla seconda casa serve solo questa ricevuta

Imu, Tasi e Tari

Per non pagare l’IMU sulla seconda casa serve solo questa ricevuta

Correlato

Cambia il calcolo della Tari 2026, ecco a cosa fare attenzione se il Comune chiede troppo

Imu, Tasi e Tari

Cambia il calcolo della Tari 2026, ecco a cosa fare attenzione se il Comune chiede troppo