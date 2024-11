Bonus investimenti agricoltura riconosciuto al 100%, come usarlo

Novità importanti per le imprese del Mezzogiorno impegnate in agricoltura, acquacoltura e pesca: stabilita la percentuale di tax credit per gli investimenti: riconosciuto il 100% degli importi con il Bonus investimenti agricoltura.

Ecco come verificare la percentuale di credito riconosciuta, come utilizzare il credito e da quando si possono utilizzare le risorse per la compensazione fiscale.

Bonus investimenti agricoltura, a chi spetta

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 novembre 2024 è stata fissata la percentuale di credito che possono usufruire le imprese agricole per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023. La legge di Bilancio per il 2016, articolo 1, commi da 98 a 108, ha riconosciuto in favore delle imprese agricole del Mezzogiorno un contributo sotto forma di credito di imposta per le imprese che investono in beni strumentali. Sono destinatarie della misura le imprese ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo, della Regione siciliana e delle Regioni Sardegna e Molise.

Le domande per ottenere il Bonus investimenti potevano essere presentate dal 17 ottobre 2024, fino al termine del 18 novembre 2024. In base alle domande presentate, l’Agenzia delle Entrate avrebbe poi suddiviso le risorse individuando la percentuale di credito riconosciuta.

Con il provvedimento n. 429889/2024 l’Agenzia delle Entrate rende noto che la percentuale è al 100%. Le percentuali effettive dipendono dalla Regione in particolare spetta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

Regioni Piccole Imprese Medie Imprese Grandi Imprese Campania 45% 35% 25% Puglia 45% 35% 25% Basilicata 45% 35% 25% Calabria 45% 35% 25% Sicilia 45% 35% 25% Sardegna 45% 35% 25% Molise 45% 35% 25% Abruzzo 30% 20% 10%

Come controllare il credito riconosciuto per il bonus agricoltura e come utilizzarlo

Non sono ammesse al contributo le spese sostenute per contratti di leasing, ma solo acquisto di beni strumentali nuovi.

Nel provvedimento si specifica che ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Al cassetto fiscale si accede con l’uso di un’identità digitale:

Il credito può essere utilizzato dalle imprese in compensazione con il modello F24 e utilizzando il codice tributo 7036 denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura - Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63”.