Micro, piccole e medie imprese possono ottenere bonus sotto forma di finanziamenti a tasso zero di importo fino a 50.000 euro, ecco come fare per richiederli.

I tempi sono stretti, infatti le istanze possono essere presentate a partire dal giorno 7 maggio 2026, ma di fatto il click day è già fissato al giorno 11 maggio, poche ore quindi per caricare la propria domanda.

Ecco chi può ottenere il bonus impresa sotto forma di finanziamenti a tasso zero in favore di imprese e professionisti titolari di partita Iva.

Cos’è il bonus imprese con finanziamento a tasso zero

La regione Lazio ha messo a disposizione un fondo di 51 milioni di euro finalizzato a dare liquidità per gli investimenti di micro, piccole e medie imprese, l’aiuto è, inoltre, rivolto anche ai professionisti. L’aiuto è erogato sotto forma di prestiti senza costi accessori e senza necessità di garanzia.

Il bonus imprese è un finanziamento diretto erogato dal Gestore (RTI composto da BNL e Medio Credito Centrale). L’importo minimo del finanziamento è di 10.000 euro, mentre l’importo massimo è di 50.000 euro. Lo stesso viene erogato a tasso zero, quindi l’impresa non dovrà restituire una somma maggiorata dagli interessi, ma semplicemente quanto effettivamente ottenuto.

La durata del piano di ammortamento è di 60 mesi con 12 mesi di preammortamento obbligatorio. I vantaggi sono numerosi perché non è previsto un tasso di interesse, non sono previste spese di istruttoria e non è necessario avere garanzie reali (ad esempio ipoteca) oppure personali, cioè la presenza di un garante.

Beneficiari bonus imprese con finanziamento a tasso zero

Possono accedere a questo aiuto le micro, piccole e medie imprese che siano localizzate nella regione Lazio, inoltre, l’aiuto è rivolto anche ai professionisti con partita Iva attiva. L’aiuto è rivolto anche a Consorzi e reti di imprese.

Per poter ottenere questo aiuto è necessario che il soggetto richiedente non sia già esposto per un importo superiore a 100.000 euro, inoltre è necessario avere il Durc regolare (Documento unico di regolarità contributiva).

Naturalmente il finanziamento è diretto a un progetto specifico, trovano copertura le spese per beni materiali e immateriali, consulenze e spese correnti.

Come presentare domanda e accedere al finanziamento a tasso zero

La domanda può essere caricata dal giorno 7 maggio 2026 alle ore 10:00 e deve allegato il business plan, naturalmente un business plan realizzato in modo adeguato e dettagliato aiuta ad ottenere i finanziamenti.

In seguito è previsto il click day che prende il via il giorno 11 maggio 2026 alle ore 10:00 in questa fase è necessario l’invio della domanda caricata, o semplicemente la protocollazione.

La domanda deve essere presentata online attraverso il sito http://www.farelazio.it accedendo alla pagina dedicata al “Nuovo Fondo per il Piccolo Credito- Sezione ordinaria”. É molto importante cercare di inoltrare l’istanza il prima possibile perché le domande sono vagliate in ordine cronologico, inoltre, lo sportello del click day resta aperto fino a esaurimento della dotazione.

La domanda di aiuto è soggetta al versamento dell’imposta di bollo dell’importo di 16 euro.

I soggetti obbligati ad avere la polizza catastrofale possono presentare istanza solo se regolarmente assicurati e devono, quindi, allegare anche la polizza catastrofale sottoscritta e in corso di validità.

Per le informazioni di dettaglio si invita a scaricare il bando.