Bonus economico fotovoltaico, al via la prenotazione degli incentivi

Bonus economico fotovoltaico per le imprese, è arrivato il momento per la prenotazione degli incentivi.

Dal 4 aprile 2025 al 5 maggio dello stesso anno le PMI (Piccole e Medie Imprese) possono richiedere gli incentivi per installazione di fotovoltaico e minieolico.

Con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono state dettate le regole per accedere agli incentivi previsti dalla Misura 7, Investimento 16 del PNRR ( Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per le PMI).

Le agevolazioni vanno a beneficiare le PMI che realizzano impianti fotovoltaici e minieolici per autoconsumo immediato e differito, quindi sono compresi i sistemi di accumulo.

Ecco chi può presentare istanza per accedere al bonus fotovoltaico, le istruzioni e i documenti necessari.

Chi può accedere alle risorse economiche? La normativa prevede l’accesso alle risorse per PMI, l’ammontare degli importi è riservata al 40% alle micro e piccole imprese, queste, infatti, possono avere maggiori difficoltà a reperire risorse economiche per l’ammodernamento dell’azienda e quindi anche per la realizzazione di innovazioni sul fronte del risparmio energetico. Il 30% delle risorse è destinato alle medie imprese. Un ulteriore 40% è riservato alle imprese localizzate nelle zone economicamente depresse, in particolare nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Il 30% delle risorse deve essere impiegato per la realizzazione di sistemi di accumulo. Fino al 50% può essere destinato alle spese relative alla diagnosi energetica.

Le spese ammissibili alla agevolazione hanno, invece, un importo compreso tra 30.000 euro e 1 milione di euro.

Spese ammesse ai contributi per impianti fotovoltaici e minieolici Le agevolazioni economiche possono essere richieste per spese relative a: diagnosi energetiche ex ante;

ex ante; impianti di produzione energetica con fotovoltaico o minieolico;

energetica con fotovoltaico o minieolico; sistemi si accumulo per l’energia prodotta;

per l’energia prodotta; tecnologie correlate. Si ricorda che i contributi sono ammessi solo per la realizzazione di impianti per autoconsumo, attuale o differito, ma mai per lo scambio/vendita.

Gli impianti minieolici devono essere installati su edifici esistenti o strutture pertinenziali e l’intero progetto dovrà essere completato entro 18 mesi dalla concessione dell’agevolazione.