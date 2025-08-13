Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Bonus agricoltura, cosa cambia con la nuova PAC

Nadia Pascale

13 Agosto 2025 - 13:55

Approvata la bozza della nuova PAC 2028-2034. Probabile l’inserimento di un tesso massimo agli aiuti che si possono ricevere, aumenta il budget degli Stati Membri.

Bonus agricoltura, cosa cambia con la nuova PAC

Seguici su

Cosa cambia con la nuova PAC per gli agricoltori? Come cambieranno i bonus agricoltura nei prossimi anni? Sta scatenando numerose polemiche il nuovo fondo PAC a causa delle riduzioni dei fondi, ma soprattutto della proposta di ridurre gli importi massimi erogabili ponendo un tetto, decisione contrastata soprattutto dalle attività più grandi che di fatto ricevono la maggior parte degli aiuti. Cosa prevede la proposta della Commissione per il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2028/2034?

Non si tratta del piano definitivo, infatti, c’è ancora spazio per le trattative, la nuova PAC deve essere approvata entro il 2027 e mancano ancora passaggi fondamentali, cioè l’approvazione a maggioranza del Parlamento europeo e l’approvazione all’unanimità da parte degli Stati Membri.
In base alle previsioni nel periodo dal 2027 al 2034 dovrebbero essere distribuiti 2 miliardi di euro. L’obiettivo è quello di riuscire a reperire risorse attraverso entrate stabili che a breve vedremo e quindi senza pesare sulle economie degli Stati Membri.

Ecco la nuova PAC 2028-2034 e le novità sui bonus agricoltura.

Gli obiettivi della nuova PAC: semplificazione, flessibilità, sicurezza alimentare, competitività

La PAC è la Politica Agricola Comune prevede aiuti agli agricoltori degli Stati Membri, gli stessi sono calibrati in base alla tipologia di attività condotta, ad esempio coltivazione dei terreni o allevamenti e in base alla tipologia di allevamento o di coltivazione, gli agricoltori possono accedere a diverse misure di sostegno.

Gli aiuti PAC sono uno strumento volto ad aiutare gli agricoltori a ottenere un reddito soddisfacente in questo modo si evita l’abbandono di questo essenziale settore economico che spesso è caratterizzato da forti perdite dovute ai cambiamenti climatici. Proprio per questo il contrasto al cambiamento climatico, tutela della biodiversità e risparmio idrico sono stati al centro della PAC 2023-2027.
Il Piano 2028-2034 presentato da Von Der Leyen ha obiettivi altrettanto importanti, mira all’indipendenza energetica, competitività, sicurezza alimentare, migrazione e politiche sociali.

Gli obiettivi sono importanti perché gli agricoltori ricevono aiuti a condizione che adottino delle strategie che mirano a raggiungere gli obiettivi. Ad esempio, nella PAC 2023-2027 molti aiuti erano volti alla riduzione del consumo idrico, tutela della biodiversità, riduzione uso antibiotici… Anche nella nuova PAC gli aiuti sono condizionati: il sostegno al reddito sarà vincolato al raggiungimento degli obiettivi nell’ambito delle misure ambientali, del sostegno ai nuovi agricoltori e al cambio generazionale e a strumenti di gestione del rischio.

leggi anche

Bonus agricoltura 2025, nuova proroga dei termini per la domanda
Bonus agricoltura 2025, nuova proroga dei termini per la domanda

Le risorse della nuova PAC

Il nuovo piano PAC prevede una semplificazione delle procedure e una maggiore competitività e specificità di piani, riforme e investimenti, costruiti ad hoc sulle esigenze del territorio, così da avere un impatto rapido e mirato.
Per gli Stati Membri ci sono brutte notizie, infatti, è destinato ad aumentare il contributo economico da devolvere alla PAC: il contributo al budget richiesto è aumentato dall’attuale 1,1% del reddito nazionale lordo annuo, RNL, a circa l’1,26% del RNL.

Ulteriori risorse dovrebbero arrivare da dazi doganali, imposta sul valore aggiunto, quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
A queste dovrebbero aggiungersi risorse derivanti da:

  • sistema di scambio di quote di emissione;
  • meccanismo di adeguamento del carbonio;
  • apparecchiature elettriche ed elettroniche non raccolte;
  • accise sul tabacco;
  • risorsa societaria per l’Europa basata sul contributo delle grandi imprese con fatturato netto annuo superiore a 100 milioni di euro.

leggi anche

Bonus agricoltura 2025, contributi a fondo perduto fino all’80% per questi lavori
Bonus agricoltura 2025, contributi a fondo perduto fino all'80% per questi lavori

Priorità della nuova PAC

Il progetto di nuova PAC non manca di autocritica, infatti, l’eccessiva frammentarietà degli aiuti finora concessi, ha portato a una ridotta accessibilità. La Commissione propone quindi l’identificazione di 3 priorità:

  • coesione economica, sociale e territoriale, prosperità e sicurezza agricola, rurale e marittima;
  • competitività, prosperità e sicurezza (previsto il sostegno alla formazione alla cultura e alla giustizia, attraverso i programmi Erasmus+ e AgoraEU);
  • Europa globale.

Con una certa freddezza è, invece, stata accolta la proposta di adottare “Piani di partenariato nazionali e regionali”, in cui riunire i fondi europei erogati da Stati e regioni per politiche di coesione e politica agricola. L’obiettivo è semplificare l’accesso ai fondi.

Tra gli obiettivi anche la creazione di una politica economica europea estera.

leggi anche

Reddito agrario, le istruzioni dell’AdE delle per il modello 730/2025. Ecco chi deve presentare una dichiarazione correttiva
Reddito agrario, le istruzioni dell'AdE delle per il modello 730/2025. Ecco chi deve presentare una dichiarazione correttiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Agricoltura
# bonus economico

Iscriviti a Money.it

FT logo

I dazi mettono alla prova la resilienza dei costruttori di auto giapponesi

Nonostante le tariffe USA del 25% sulle auto, le vendite tengono grazie alla (…)

12 agosto 2025

Dispositivi indossabili, perché è difficile trasformare la prevenzione in profitto?

I dispositivi indossabili promettono salute e prevenzione, ma tra politica, (…)

9 agosto 2025

IA generativa, investimenti alle stelle ma ricavi ancora al palo

Nonostante l’entusiasmo e le valutazioni record di colossi come Nvidia e (…)

6 agosto 2025

Gli errori umani che confondono l’intelligenza artificiale: come usiamo male i chatbot

Il modo in cui gli utenti usano un prodotto nel mondo reale può divergere (…)

2 agosto 2025

Pub britannici in ripresa: tra crisi, evoluzione e nuove opportunità di investimento

I pub del Regno Unito, colpiti da tasse e cambiamenti sociali, resistono con (…)

30 luglio 2025

La spesa per la difesa è in aumento, ma per le cose sbagliate

La natura mutevole delle operazioni militari avrà ripercussioni sia sui (…)

26 luglio 2025

Selezionati per te

Bonus agricoltura fino a 900 euro a ettaro per molte colture. Istruzioni e regolamento

Bandi e finanziamenti

Bonus agricoltura fino a 900 euro a ettaro per molte colture. Istruzioni e regolamento
Bonus agricoltura 2025, fino a 180.000 euro a fondo perduto per chi investe

Bandi e finanziamenti

Bonus agricoltura 2025, fino a 180.000 euro a fondo perduto per chi investe

Correlato

Cosa devi coltivare per fare soldi? Questi prodotti ti fanno diventare ricco

Investimenti alternativi

Cosa devi coltivare per fare soldi? Questi prodotti ti fanno diventare ricco