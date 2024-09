Bonus agricoltura con premio, fino a 100mila euro a fondo perduto

I giovani agricoltori possono ottenere finanziamenti a tasso agevolato e bonus agricoltura con premio per il primo insediamento con importo fino a 100.000 euro a fondo perduto. Ecco requisiti e istruzioni.

Giunto alla seconda edizione il bando Generazione Terra di Ismea, che consente ai giovani di avere terreni agricoli a condizioni agevolate. A questo si aggiunge, in alcuni casi, il premio primo insediamento fino a 100.000 euro sotto forma di contributo a fondo perduto.

Dal 30 ottobre 2024 è possibile presentare istanza per accedere alle risorse del bando Generazione Terra di Ismea.

L’obiettivo del bando è evitare l’abbandono dei terreni e delle aree rurali favorendo chi decide di portare avanti attività agricole.

Naturalmente questo contributo può essere cumulato con altri bonus agricoltura volti a sostenere il reddito degli agricoltori. Ad esempio, si può accedere agli aiuti PAC (Politica Agricola Comune).

A chi è rivolto il bando Generazione Terra con contributo a fondo perduto?

Generazione Terra mira a superare uno degli ostacoli principali per chi vuole iniziare un’attività agricola, cioè l’acquisto di terreni. Consente di ottenere un finanziamento per l’acquisto dei terreni con copertura fino al 100%.

Il bando è rivolto a giovani imprenditori di età inferiore a 41 anni compiuti che vogliono ampliare la superficie di terreni coltivati mediante l’acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell’azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, è rivolto a chi vuole consolidare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, attraverso un contratto comodato o affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

Possono accedere giovani startupper con esperienza (età massima 41 anni) che intendono intendano acquistare un terreno destinato a essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.

Infine, giovani startupper con titolo (età massima 35 anni), per titolo si intende laurea o diploma specifico in ambito agrario, che intendono iniziare un’attività imprenditoriale e hanno quindi bisogno di acquistare un terreno.

Finanziamento a tasso agevolato e premio primo insediamento

Generazione Terra è un’iniziativa Ismea che consente di avere finanziamenti a carattere agevolato. L’importo del beneficio, importo finanziabile, è di 1.500.000 euro, in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza. Scende a 500.000 euro per giovani startupper con titolo.

Il finanziamento agevolato deve avere una durata massima di 30 anni di cui 2 di pre-ammortamento con tasso fisso ancorato ai valori di mercato. Dopo 5 anni è possibile richiedere la revisione del tasso.

La misura prevede il rimborso delle spese di istruttoria per un importo massimo di 500 euro. Infine, è previsto il 50% degli oneri notarili, nel caso di operazioni assistite da patto di riservato dominio. Negli altri casi le spese sono a carico dell’acquirente.

A questo aiuto si aggiunge il premio di primo insediamento che è stato incrementato da 70.000 a 100.000 euro. Questo è riservato ai giovani startupper che si insediano, o si sono insediati da non più di 6 mesi, per la prima volta in un’impresa agricola in qualità di capo azienda.

L’importo concesso viene erogato al 60% (importo massimo 60.000 euro) al momento del riconoscimento dell’aiuto e per un ulteriore 40% dopo l’accertamento dell’avvenuta realizzazione del piano aziendale.

Come presentare istanza per accedere al premio primo insediamento con contributi a fondo perduto

La domanda per accedere al finanziamento agevolato e al premio di primo insediamento deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il sito Ismea.

La domanda deve essere presentata dalle ore 12:00 del 30 ottobre alle ore 12:00 del 29 novembre 2024. Tranne nel giorno di apertura e chiusura, lo sportello resta aperto nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Le domande sono analizzate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo.

Tra le novità di questo anno, vi è la necessità di allegare al bando un business plan con una relazione notarile di durata ventennale. Si tratta quindi di un vero e proprio piano di investimento di lunga durata.

Per presentare correttamente l’istanza è necessario indicare un indirizzo PEC.

Si allega il bando completo.

