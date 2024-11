Bonus agricoltura con premio fino a 100mila euro a fondo perduto. Istruzioni per la domanda

Dal 30 ottobre 2024 al 29 novembre dello stesso anno i giovani agricoltori possono presentare istanza per accedere ai fondi del bando Generazione Terra di Ismea. I giovani agricoltori possono ottenere finanziamenti a tasso agevolato e bonus agricoltura con premio per il primo insediamento fino a 100.000 euro a fondo perduto. Ecco requisiti e istruzioni.

Giunto alla seconda edizione il bando Generazione Terra di Ismea, che consente ai giovani di avere terreni agricoli a condizioni agevolate. A questo si aggiunge, in alcuni casi, il premio primo insediamento fino a 100.000 euro sotto forma di contributo a fondo perduto.

Dal 30 ottobre 2024 è possibile presentare istanza per accedere alle risorse del bando Generazione Terra di Ismea.

L’obiettivo del bando è evitare l’abbandono dei terreni e delle aree rurali favorendo chi decide di portare avanti attività agricole.

Naturalmente questo contributo può essere cumulato con altri bonus agricoltura volti a sostenere il reddito degli agricoltori. Ad esempio, si può accedere agli aiuti PAC (Politica Agricola Comune).

Bando aperto per il bonus agricoltura Generazione Terra di Ismea

Sul sito Ismea è possibile prendere visione dell’avviso di apertura del bando: “La presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 30 ottobre 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 29 novembre 2024. Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell’ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

La data e l’ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l’ordine cronologico di convalida delle stesse. La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES. ”

Ne deriva che chi non vuole rischiare di restare senza fondi, deve presentare istanza il prima possibile.

Per il 2024 le somme stanziate sono le seguenti:

35 milioni di euro destinati a Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza per operazioni fondiarie localizzate nel Centro-nord (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria);

destinati a Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza per operazioni fondiarie localizzate nel (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria); 35 milioni di euro destinati a Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza per operazioni fondiarie localizzate nel Sud-isole (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

destinati a Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza per operazioni fondiarie localizzate nel (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). 10 milioni di euro destinati ai Giovani startupper con titolo.

A chi è rivolto il bando Generazione Terra con contributo a fondo perduto?

Generazione Terra mira a superare uno degli ostacoli principali per chi vuole iniziare un’attività agricola, cioè l’acquisto di terreni. Consente di ottenere un finanziamento per l’acquisto dei terreni con copertura fino al 100%.

Il bando è rivolto a giovani imprenditori di età inferiore a 41 anni compiuti che vogliono ampliare la superficie di terreni coltivati mediante l’acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell’azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, è rivolto a chi vuole consolidare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, attraverso un contratto comodato o affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

Possono accedere giovani startupper con esperienza (età massima 41 anni) che intendono acquistare un terreno destinato a essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola.

Infine, il contributo è riservato a giovani startupper con titolo (età massima 35 anni), per titolo si intende laurea o diploma specifico in ambito agrario, che intendono iniziare un’attività imprenditoriale e hanno quindi bisogno di acquistare un terreno.

leggi anche Bonus agricoltura e taglio dei tassi di interesse fanno aumentare i guadagni

Finanziamento a tasso agevolato e premio primo insediamento

Generazione Terra è un’iniziativa Ismea che consente di avere finanziamenti a carattere agevolato. L’importo del beneficio, importo finanziabile, è di 1.500.000 euro, in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza. Scende a 500.000 euro per giovani startupper con titolo.

Il finanziamento agevolato deve avere una durata massima di 30 anni di cui 2 di pre-ammortamento con tasso fisso ancorato ai valori di mercato. Dopo 5 anni è possibile richiedere la revisione del tasso.

La misura prevede il rimborso delle spese di istruttoria per un importo massimo di 500 euro. Infine, è previsto il 50% degli oneri notarili, nel caso di operazioni assistite da patto di riservato dominio. Negli altri casi le spese sono a carico dell’acquirente.

A questo aiuto si aggiunge il premio di primo insediamento che è stato incrementato da 70.000 a 100.000 euro. Questo è riservato ai giovani startupper che si insediano, o si sono insediati da non più di 6 mesi, per la prima volta in un’impresa agricola in qualità di capo azienda.

L’importo concesso viene erogato al 60% (importo massimo 60.000 euro) al momento del riconoscimento dell’aiuto e per un ulteriore 40% dopo l’accertamento dell’avvenuta realizzazione del piano aziendale.

Come presentare istanza per accedere al premio primo insediamento con contributi a fondo perduto

La domanda per accedere al finanziamento agevolato e al premio di primo insediamento deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il sito Ismea.

La domanda deve essere presentata dalle ore 12:00 del 30 ottobre alle ore 12:00 del 29 novembre 2024. Tranne nel giorno di apertura e chiusura, lo sportello resta aperto nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Le domande sono analizzate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo.

Tra le novità di questo anno, vi è la necessità di allegare al bando un business plan con una relazione notarile di durata ventennale. Si tratta quindi di un vero e proprio piano di investimento di lunga durata.

Non possono accedere ai contributi a fondo perduto del bonus agricoltura Generazione Terra di Ismea:

le imprese in difficoltà , liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, o hanno inizato procedure per accedere a uno di tali istituti;

, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, o hanno inizato procedure per accedere a uno di tali istituti; imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

in un conto bloccato, gli individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; anomalie dalla visura a Centrale Rischi della Banca d’Italia contenente annotazioni riferite agli ultimi 6 mesi;

contenente annotazioni riferite agli ultimi 6 mesi; hanno a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli;

inadempienti nei confronti di Ismea;

nei confronti di Ismea; destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse da ISMEA ;

; hanno subito decadenza o sospensioni da benefici per infiltrazione mafiosa.

Per presentare correttamente l’istanza è necessario indicare un indirizzo PEC.

Si allega il bando completo.