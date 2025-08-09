Bonus agricoltura 2025, contributi a fondo perduto fino all’80% per questi lavori

C’è tempo fino al 26 novembre 2025 per presentare istanza e accedere al bonus agricoltura a copertura dell’80% del costo dei lavori. Ecco beneficiari, importi e il bando da scaricare.
Bonus agricoltura 2025: stanziati 7 milioni di euro a copertura fino all’80% delle spese sostenute dalle aziende agricole, con importo massimo di spesa agevolabile di 1 milione di euro.
Ecco i tratti salienti del bonus agricoltura 2025 messo a disposizione dalla Regione Lombardia nell’ambito del programma PSN/PAC 2023-2027 “Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale” - Sviluppo Rurale/bando 2025.
Bonus agricoltura 2025 per il risparmio idrico, beneficiari
Il bando della Regione Lombardia pubblicato il 20 giugno 2025 riconosce contributi a fondo perduto per le aziende agricole che realizzano impianti irrigui volti al risparmio e a una migliore gestione delle risorse idriche.
Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:
- imprenditore agricolo individuale;
- società agricola di persone, di capitali o cooperativa.
Costituisce parte integrante della domanda il Piano Aziendale di risparmio idrico, questo deve:
- inquadrare la situazione di partenza dell’azienda, l’investimento che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività e i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intendono raggiungere;
- dimostrare che gli interventi proposti soddisfino le condizioni di ammissibilità;
- essere avviato dopo la data di presentazione della domanda, ossia gli interventi proposti devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto;
- essere completato entro e non oltre 18 mesi successivi alla data di concessione del contributo, ossia la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e/o sul portale Bandi e Servizi (BeS) del provvedimento di ammissione a finanziamento.
Il Piano può essere approvato e, quindi, ricevere i finanziamenti se consente un risparmio idrico almeno del 25%. Deve, inoltre, essere prevista l’installazione di contatori.
Spese ammissibili per il bonus agricoltura 2025 impianti irrigui
Tra le spese ammissibili nel bonus agricoltura 2025 vi sono le spese di progettazione e direzione dei lavori, l’informazione e pubblicità e la costituzione di polizze fideiussorie.
Sono, inoltre, ammissibili le spese per l’installazione di dispositivi per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo e l’automatizzazione degli interventi irrigui, compresi i contatori per la misurazione del consumo di acqua, nel limite del 15% della spesa ammissibile.
Le spese devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.
Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto, tranne nel caso di spese di progettazione, cioè le spese necessarie al fine di partecipare al bando. In questo secondo caso sono ammissibili ai benefici anche se effettuate prima della protocollazione dell’istanza.
Le spese di informazione e pubblicità possono avere un importo massimo di 300 euro. Mentre le spese per la costituzione di polizze fideiussorie possono avere un importo massimo pari allo 0,7% del costo dell’intervento.
Non sono agevolabili le spese relative a impianti che vanno ad aumentare la superficie irrigata, inoltre non sono agevolabili le spese di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti.
Non sono ammissibili le spese per l’acquisto di impianti, macchine e attrezzature usate, apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi.
Sono, inoltre, escluse le spese per l’acquisto di beni immobili o effettuate con contratto di leasing. Non sono ammessi lavori in economia e, infine, non sono ammissibili le spese relative a imposte, Iva e altre tasse.
Importi e limiti di spesa del bonus agricoltura 2025
Il Bonus agricoltura 2025 per il miglioramento di impianti irrigui prevede dei limiti di spesa.
L’importo minimo della spesa agevolabile è di 25.000 euro, mentre l’importo massimo è di 1 milione di euro.
Il contributo è pari a:
- 60% della spesa se la stessa se l’investimento viene effettuato in una zona “non svantaggiata”
- 70% della spesa nel caso in cui l’intervento sia realizzato in zona svantaggiata.
Gli importi sono aumentati di un ulteriore 10% nel caso in cui l’azienda sia condotta da giovane agricoltore.
Questo implica che l’importo massimo è pari all’80% della spesa sostenuta.
La domanda per ottenere il bonus agricoltura 2025 a copertura dell’80% delle spese può essere presentata dal 30 luglio 2025 al 26 novembre 2025.
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) indirizzo Internet https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/, entro il termine di chiusura del bando.
Per la documentazione di dettaglio da allegare alla domanda si invita a leggere il bando allegato.
