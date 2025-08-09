Bonus agricoltura 2025, contributi a fondo perduto fino all’80% per questi lavori

Bonus agricoltura 2025: stanziati 7 milioni di euro a copertura fino all’80% delle spese sostenute dalle aziende agricole, con importo massimo di spesa agevolabile di 1 milione di euro.

Ecco i tratti salienti del bonus agricoltura 2025 messo a disposizione dalla Regione Lombardia nell’ambito del programma PSN/PAC 2023-2027 “Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale” - Sviluppo Rurale/bando 2025.

Spese ammissibili per il bonus agricoltura 2025 impianti irrigui

Tra le spese ammissibili nel bonus agricoltura 2025 vi sono le spese di progettazione e direzione dei lavori, l’informazione e pubblicità e la costituzione di polizze fideiussorie.

Sono, inoltre, ammissibili le spese per l’installazione di dispositivi per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo e l’automatizzazione degli interventi irrigui, compresi i contatori per la misurazione del consumo di acqua, nel limite del 15% della spesa ammissibile.

Le spese devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto, tranne nel caso di spese di progettazione, cioè le spese necessarie al fine di partecipare al bando. In questo secondo caso sono ammissibili ai benefici anche se effettuate prima della protocollazione dell’istanza.

Le spese di informazione e pubblicità possono avere un importo massimo di 300 euro. Mentre le spese per la costituzione di polizze fideiussorie possono avere un importo massimo pari allo 0,7% del costo dell’intervento.

Non sono agevolabili le spese relative a impianti che vanno ad aumentare la superficie irrigata, inoltre non sono agevolabili le spese di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti.

Non sono ammissibili le spese per l’acquisto di impianti, macchine e attrezzature usate, apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi.

Sono, inoltre, escluse le spese per l’acquisto di beni immobili o effettuate con contratto di leasing. Non sono ammessi lavori in economia e, infine, non sono ammissibili le spese relative a imposte, Iva e altre tasse.