Bonus agricoltura, in arrivo 100.000 euro per primo insediamento

C’è tempo fino al 31 luglio 2025 per presentare istanza per ottenere il bonus agricoltura primo insediamento rivolto ai giovani agricoltori che vogliono iniziare un’attività agricola. Si possono ottenere fino a 100.000 euro. Si tratta di un contributo forfettario, quindi, non devono essere giustificate le singole somme spese.

Ecco i beneficiari, i requisiti e come presentare istanza per ottenere il bonus agricoltura fino a 100.000 euro.

Il bando linea d’intervento SRE01 “Insediamento giovani agricoltori” della regione Calabria è rivolto a giovani imprenditori agricoli di età fra 18 e 40 anni (41 anni non compiuti) che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola, in forma singola (ditta individuale) o societaria (società di persone, società di capitale e cooperative agricole di conduzione). Devono insediarsi in azienda in qualità di capo e si ottiene il contributo dietro presentazione di un Piano Aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola.

Possono beneficiare del contributo anche soggetti che già si sono insediati alla direzione di un’azienda agricola, ma da meno di 24 mesi . Nel caso in cui il contributo sia riconosciuto, i beneficiari si impegnano a guidare l’azienda per almeno 5 anni decorrenti dal pagamento dell’ultima rata del premio.

Importi e graduatoria per il bonus agricoltura primo insediamento

La sovvenzione ha un importo massimo di 100.000 euro diviso in due quote, 70.000 euro per la realizzazione del Piano Aziendale e 30.000 euro come premio secco per l’insediamento.

La spesa ammissibile per il Piano Aziendale non può essere inferiore a 50.000 euro, nel caso di spesa minima viene però ridotto anche il premio di primo insediamento a poco più di 21.000 euro.

Il punteggio per la graduatoria viene formato avendo in considerazione diversi elementi tra cui la formazione. Sono riconosciuti 15 punti ai giovani laureati, 8 punti per scuola secondaria nel settore agricolo…I punteggi sono riconosciuti anche in base a: