Bonus 10 milioni a fondo perduto per le aziende del Lazio. Ecco i nuovi bandi

Sono in arrivo bonus da 10 milioni di euro a fondo perduto per le aziende del Lazio, che ha scelto di supportare le imprese regionali con il Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027. Con un investimento complessivo da ben 110 milioni di euro la Regione vuole sostenere le piccole e medie imprese del territorio nei progetti di ricerca, innovazione e sviluppo.

Un’iniziativa fondamentale per contribuire alla crescita delle Pmi e incentivare la crescita della Regione Lazio, che guarda a un’economia solida e sostenibile.

Presto sarà possibile presentare le domande per ottenere il bonus, un contributo a fondo perduto dal valore massimo di 10 milioni di euro per ogni azienda. Non manca inoltre lo spazio per imprese di dimensioni più grandi, visto che ci sono ben due bandi che rispondono allo stesso piano, ossia “STEP Lazio” e “Investimenti strategici”.

Ecco tutti i dettagli.

STEP Lazio, sviluppo e produzione delle tecnologie Il primo avviso pubblico regionale è “STEP Lazio” per un valore complessivo da 70 milioni di euro. Questo finanziamento è rivolto a tutte le aziende situate sul territorio del Lazio, indipendentemente dalle dimensioni. Non si tratta quindi di un contributo riservato alle piccole e medie imprese, che comunque possono partecipare. Le aziende possono anche aggregarsi ai fini del bonus, cosa che invece non è possibile per l’altro bando. Il finanziamento di STEP Lazio è rivolto a: sviluppo e produzione di tecnologie critiche;

digitalizzazione e deep tech;

tecnologie con risorse pulite;

tecnologie a emissioni zero;

biotecnologie;

produzione di medicinali critici. È inoltre previsto che le imprese possano collaborare con gli organismi di ricerca, sostenendo una parte minoritaria dei costi, nelle attività di sviluppo sperimentale. Il contributo massimo ottenibile è di 10 milioni di euro a progetto.

Investimenti strategici, crescita sostenibile per le Pmi Il secondo avviso pubblico della Regione Lazio è “Investimenti Strategici”, che ha un valore totale di circa 40 milioni di euro. Questa iniziativa è rivolta esclusivamente alle piccole e medie imprese del territorio, ogni Pmi può ottenere il bonus per un singolo progetto e senza aggregazione. In questo caso, gli investimenti sono rivolti alle aziende che vogliono modernizzare e ampliare le attività produttive, incrementando l’utilizzo di tecnologie sostenibili. Il contributo massimo resta di 10 milioni di euro per ogni Pmi.