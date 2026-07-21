Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Bond UniCredit, Fitch: con successo OPS su Commerz rating può battere di due livelli i BTP. Focus anche su azioni

Laura Naka Antonelli

21 Luglio 2026 - 07:41

Il rating assegnato da Fitch Ratings alle obbligazioni di UniCredit è già superiore a quello riconosciuto ai BTP. Ma con successo OPS su Commerz può migliorare ancora.

Bond UniCredit, Fitch: con successo OPS su Commerz rating può battere di due livelli i BTP. Focus anche su azioni
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

UniCredit, la banca italiana guidata dal CEO Andrea Orcel, ha annunciato nella serata di ieri, lunedì 20 luglio, che l’agenzia di rating Fitch Ratings ha confermato i rating e l’outlook assegnati alle sue obbligazioni, a seguito dell’offerta su Commerzbank.

In particolare, Fitch ha confermato il Long-Term Issuer Default Rating ad “A-”, a fronte di un outlook che rimane stabile.

L’agenzia di rating ha ribadito anche il Short-Term Issuer Default Rating, che rimane a “F2” e il Long-Term Deposit Rating, ad “A+”.

Contestualmente, Fitch - si legge nel comunicato di UniCredit - “ha affermato che un’acquisizione di successo di Commerzbank potrebbe avere implicazioni positive sul rating del Gruppo, indicando la possibilità che UniCredit SpA possa ottenere un rating di due livelli superiore a quello del debito sovrano italiano, ovvero un livello in più rispetto a quello attuale”.

Il rating assegnato ai bond di UniCredit batte già, infatti, quello riconosciuto ai BTP, ovvero ai Titoli di Stato italiani.

Un’altra nota positiva per UniCredit, in questo caso per le sue azioni, è arrivata nelle ultime ore dalla divisione di ricerca di Barclays, nell’ambito di un report dedicato alle banche italiane.

Gli analisti di Barclays che fanno parte del team guidato da Paola Sabbione hanno scritto di ritenere che UniCredit (UCG) “acquisirà il controllo di Commerzbank (CBK), considerando che la quota detenuta (47,6%) dovrebbe garantirle la maggioranza in assemblea ordinaria, sulla base dei livelli storici di partecipazione degli azionisti”.

Secondo Barclays, la conquista di Commerzbank da parte di UniCredit comporterà tre principali conseguenze:

  • Il programma di riacquisto di azioni proprie (share buyback, SBB) sarà cancellato per quest’anno, con un coefficiente CET1 che dovrebbe salire al 15,1% dopo tale decisione e prima del consolidamento di Commerzbank. Per questo motivo, Barcalsy ha deciso di eliminare il buyback dalle sue previsioni.
  • Ci aspettiamo che UniCredit inizi a consolidare Commerzbank integralmente (line by line) a partire dal quarto trimestre del 2026 o dal primo trimestre del 2027, poiché le autorizzazioni regolamentari dovrebbero richiedere tra i tre e i sei mesi dalla chiusura dell’offerta. In attesa di una conferma e di maggiore chiarezza sulle tempistiche, questo scenario non è ancora incorporato nelle nostre stime”, si legge ancora nella sezione del report dedicata a UniCredit.
  • Infine Barclays ritiene che, mentre “le opzioni di M&A in Italia restano poco chiare – come recentemente lasciato intendere dall’amministratore delegato nel corso di una conferenza – UniCredit potrebbe rivedere al rialzo i propri obiettivi di crescita organica sul mercato italiano”. Di conseguenza, i suoi analisti hanno aumentato le loro “previsioni di crescita dei volumi in Italia per quest’anno”.

In generale, la divisione di ricerca di Barclays ha precisato di stimare solidi trend nel secondo trimestre, facendo notare che saranno eventuali notizie sulle “autorizzazioni dell’operazione a rappresentare il principale catalizzatore positivo da monitorare”.

Allo stesso tempo, gli analisti hanno scritto che, “nel breve termine”, permangono “possibili rischi derivanti da un flusso di notizie poco favorevole proveniente dalla Germania”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Fitch
# Btp
# Unicredit S.p.A.
# Commerzbank
# Bond
# Azioni
FT logo

Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

Gli investitori tech continuano a ignorare il rischio geopolitico: il (…)

17 luglio 2026

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Selezionati per te

BTP Italia Sì, ecco il calcolo del possibile rendimento su 10.000 euro investiti

Mercato obbligazionario

BTP Italia Sì, ecco il calcolo del possibile rendimento su 10.000 euro investiti
Ecco un bond sovrano in euro a medio termine che rende più del 4,2% anno lordo a scadenza

Mercato obbligazionario

Ecco un bond sovrano in euro a medio termine che rende più del 4,2% anno lordo a scadenza

Correlato

Utili UniCredit, il giorno di Orcel è in arrivo. Previsioni per il II trimestre e per il 2026, 2027, 2028

Banking

Utili UniCredit, il giorno di Orcel è in arrivo. Previsioni per il II trimestre e per il 2026, 2027, 2028