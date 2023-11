Bollettino Covid, la situazione oggi in Italia: i (veri) numeri di contagi e decessi

Bollettino Covid : qual è la situazione sanitaria oggi in Italia? Dopo che l’Oms lo scorso maggio ha dichiarato conclusa la pandemia che, stando ai dati ufficiali, avrebbe causato in tutto il mondo qualcosa come oltre 20 milioni di morti, con la fine dell’estate si sta tornando a parlare del virus che negli scorsi anni ha stravolto le nostre esistenze.

Dopo aver vissuto quasi tre anni alle prese con mascherine, tamponi e vaccini, le disposizioni Covid in Italia oggi sono ben differenti rispetto al passato vista la fine della pandemia.

Oggi un positivo Covid non è più obbligato all’isolamento come si legge nella circolare dello scorso 5 settembre diffusa dal ministero della Salute: “È consigliato indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o Ffp2), se si entra in contatto con altre persone. Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi. Applicare una corretta igiene delle mani. Evitare ambienti affollati”.

Per chi invece è venuto a contatto diretto con un positivo, la raccomandazione è di fare “attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto”, evitando al tempo stesso “ il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza”. Nel caso di comparsa di sintomi la raccomandazione è sempre quella di effettuare un tampone.

Una situazione ben diversa rispetto ai tempi duri della pandemia, ma di recente si è tornati a parlare del Covid visto l’aumento dei casi registrati nel Belpaese. Vediamo allora quali sono gli attuali numeri in Italia diffusi dal ministero della Salute.

Covid: i numeri oggi in Italia

Stando all’aggiornamento settimanale - il bollettino giornaliero da tempo è stato eliminato - dei casi Covid in Italia fatto dal ministero della Salute, nel periodo che va dal 16 al 22 novembre 2023 le positività riscontrate sono state in totale 44.955.

Un dato in netto aumento rispetto alla settimana precedente quando i nuovi casi sono stati 34.319, con le Regioni che hanno fatto registrare il maggior numero di positività che sono state Lombardia (11.344), Veneto (8.524) e Lazio (4.292).

Quanto ai decessi, a causa del Covid nel suddetto periodo sono morte in Italia 235 persone, 43 in più rispetto alle 192 della settimana precedente. In crescita anche il tasso di positività: 17,6% contro il 15,3% del periodo 31 agosto-6 settembre agosto 2023.

“L’incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 09/11/2023-15/11/2023 - si legge nel monitoraggio del ministero pubblicato in data 17 novembre - è pari a 58 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente (02/11/2023 - 08/11/2023 pari a 46 casi per 100.000 abitanti”.

Sempre al 17 novembre, l’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 7/11/2023 è pari a 0,93 (0,89 – 0,98), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (Rt=0,83 (0,78 – 0,87).

Al 15/11/2023 l’occupazione dei posti letto in area medica resta limitata, pari al 6,7% (4.167 ricoverati), ma in aumento rispetto alla settimana precedente (5,9% all’8/11/2023). In leggero aumento anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 1,4% (122 ricoverati) rispetto alla settimana precedente (1,2% all’8/11/2023).

I tassi di ospedalizzazione e mortalità aumentano con l’età, presentando i valori più elevati nella fascia d’età 90+ anni; anche il tasso di ricovero in terapia intensiva aumenta con l’età.

Questa è la situazione Covid oggi in Italia, uno scenario non preoccupante anche se, vista l’ancora elevata mortalità nelle fasce più anziane e a rischio, resta sempre una buona pratica seguire le indicazioni fornite dal ministero della Salute in caso di positività o contatto diretto con un positivo.