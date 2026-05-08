I prezzi dell’energia sono aumentati e le bollette sono diventate una delle preoccupazioni principali delle famiglie italiane. Visti i rincari del gas, e gli effetti dell’inflazione, è tempo di cercare anche dei trucchi, anche piccoli, per ridurre le spese domestiche senza rinunciare al comfort. Come nel caso del “tasto segreto” della caldaia capace di far risparmiare fino al 30% in bolletta.

Detta così sembra una delle tante fake news che circolano sul web, quindi chiariamo subito: non esiste nessun pulsante magico nascosto dai produttori, però ci sono alcune impostazioni che moltissime persone ignorano e che, se usate correttamente, possono davvero ridurre i consumi e, di conseguenza, i costi in bolletta.

La funzione della caldaia che (quasi) nessuno usa

Su molte caldaie moderne è presente la modalità “Eco”, spesso attivabile con un semplice tasto sul pannello. In tanti non la utilizzano oppure non sanno nemmeno a cosa serva, eppure può incidere concretamente sui consumi quotidiani.

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Quando la modalità Eco è disattivata, la caldaia tende a mantenere costantemente pronta l’acqua calda sanitaria. In pratica continua ad accendersi a intervalli regolari durante la giornata per mantenere stabile la temperatura dell’acqua, anche quando nessuno sta usando rubinetti o docce. È un sistema comodo, perché l’acqua calda arriva subito, ma comporta anche sprechi energetici continui.

Con la modalità Eco attiva, invece, la caldaia scalda l’acqua solo quando serve realmente. Potrebbero volerci alcuni secondi in più prima che l’acqua diventi calda, ma in compenso si evita una lunga serie di accensioni inutili che, alla fine del mese, incidono parecchio sulla bolletta.

Il vero segreto è la temperatura della caldaia

Più del famoso “tasto segreto”, il vero elemento che può fare la differenza è la temperatura impostata per il riscaldamento. Molte caldaie vengono lasciate con impostazioni standard molto alte, spesso intorno ai 70 o addirittura 80 gradi. Il problema è che temperature così elevate fanno aumentare il consumo di gas.

Soprattutto per le caldaie a condensazione è consigliabile mantenere la temperatura dell’acqua tra i 55 e i 60 gradi perché in questa fascia la caldaia lavora in maniera più efficiente e riesce a sfruttare meglio il processo di condensazione, che permette di recuperare parte del calore normalmente disperso.

Tradotto in parole semplici: la casa resta calda ugualmente, ma la caldaia consuma meno.

Naturalmente il risparmio varia da casa a casa. Un appartamento ben isolato avrà risultati migliori rispetto a un’abitazione vecchia e che disperde calore. Però in molti casi una gestione più intelligente dell’impianto può davvero portare a una riduzione importante dei consumi, che secondo diverse stime può arrivare vicino al 20-30%.

Gli errori più comuni che fanno aumentare la bolletta

Uno degli sbagli più frequenti è pensare che aumentare al massimo la temperatura permetta di scaldare casa più velocemente e quindi di risparmiare, ma in realtà succede spesso il contrario: la caldaia lavora di più, consuma più gas e disperde più energia.

Anche la manutenzione viene spesso sottovalutata. Una caldaia sporca o poco efficiente tende inevitabilmente a consumare di più. Far controllare periodicamente l’impianto ed eliminare l’aria dai termosifoni può contribuire a migliorare il rendimento senza alcuna spesa eccessiva.

Molti ignorano poi l’importanza delle valvole termostatiche, che permettono di regolare meglio la temperatura stanza per stanza evitando inutili sprechi di calore negli ambienti meno utilizzati.