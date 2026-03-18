Risparmiare oggi non è più un’opzione, ma una necessità. Tra aumento dei prezzi, bollette più alte e spese impreviste, sempre più persone si chiedono come risparmiare soldi davvero, senza rinunce drastiche.

La buona notizia è che non servono grandi sacrifici. Spesso basta cambiare piccole abitudini quotidiane per ottenere risultati concreti già nel breve periodo.

In questa guida trovi 50 consigli semplici ed efficaci per risparmiare ogni mese e guadagnare soldi tramite il risparmio, adatti sia a chi parte da zero sia a chi vuole migliorare la gestione del proprio denaro.

Come risparmiare?

Capire come risparmiare ogni mese non significa stravolgere la propria vita, ma costruire abitudini sostenibili nel tempo. Anche piccoli importi, se accumulati con regolarità, possono fare la differenza.

Per risparmiare soldi può essere sufficiente modificare alcune abitudini. Ecco degli esempi concreti per spendere meno, risparmiando centinaia o anche migliaia di euro, in base alla consistenza delle proprie entrate mensili.

1) Tieni traccia di tutte le spese

Il primo passo per capire davvero come risparmiare è sapere esattamente dove finiscono i tuoi soldi. Molte persone sottovalutano piccole spese quotidiane che, sommate, incidono molto sul bilancio mensile. Annota tutto: caffè, abbonamenti, acquisti online. Puoi usare app per risparmiare o un semplice foglio Excel. Monitorare le uscite ti permette di individuare sprechi e correggere subito le abitudini sbagliate, migliorando la gestione del denaro.

2) Fissa un budget mensile realistico

Creare un budget è fondamentale per risparmiare soldi in modo efficace. Non deve essere troppo rigido, ma realistico e sostenibile. Dividi le spese in categorie (casa, alimentari, svago) e stabilisci un limite per ognuna. In questo modo eviti di spendere più del necessario e mantieni il controllo sulle tue finanze. Un buon budget aiuta anche a ridurre lo stress e pianificare meglio il futuro.

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3) Applica la regola del 50/30/20

Una delle strategie più semplici per chi vuole capire come risparmiare ogni mese è la regola del 50/30/20. Destina il 50% del reddito alle necessità, il 30% ai desideri e il 20% al risparmio. Questo metodo è efficace perché crea equilibrio tra vita quotidiana e obiettivi finanziari. Anche se non riesci a rispettarla perfettamente, usarla come riferimento ti aiuterà a migliorare la gestione delle entrate.

4) Elimina le spese inutili

Spesso spendiamo soldi senza accorgercene in servizi o prodotti che non utilizziamo davvero. Abbonamenti dimenticati, iscrizioni inutili o acquisti impulsivi sono tra le principali cause di spreco. Analizza le tue spese e chiediti se ogni uscita è davvero necessaria. Eliminare anche solo 2-3 costi superflui al mese può farti risparmiare centinaia di euro all’anno senza alcuno sforzo.

5) Evita acquisti impulsivi

Gli acquisti d’impulso sono uno dei principali ostacoli al risparmio. Prima di comprare qualcosa, aspetta almeno 24 ore, spesso ti renderai conto che non ne hai realmente bisogno. Questo semplice trucco aiuta a ridurre drasticamente le spese inutili. Imparare a distinguere tra bisogno e desiderio è fondamentale per migliorare la gestione del denaro e costruire un risparmio duraturo.

6) Paga prima te stesso

Se vuoi risparmiare davvero, devi considerarlo una priorità. Appena ricevi lo stipendio, metti da parte una quota fissa, anche piccola. Questo approccio, chiamato “pagare prima te stesso”, ti permette di accumulare denaro senza fatica. Se aspetti di risparmiare ciò che resta a fine mese, probabilmente non avanzerà nulla. Automatizzare questo processo è ancora più efficace.

7) Usa contanti per alcune spese

Pagare in contanti ti rende più consapevole di quanto spendi. A differenza delle carte, il denaro fisico ti fa percepire meglio l’uscita di soldi. Puoi stabilire un limite settimanale per spese come svago o alimentari e usare solo contanti. Questo metodo aiuta a evitare eccessi e a mantenere il controllo, soprattutto per chi tende a spendere troppo con pagamenti digitali.

8) Automatizza il risparmio

Automatizzare il risparmio è una delle strategie più efficaci per accumulare denaro senza pensarci. Imposta un bonifico automatico dal conto principale a un conto dedicato appena ricevi lo stipendio. In questo modo trasformi il risparmio in un’abitudine automatica. Anche piccole somme, nel tempo, possono crescere in modo significativo grazie alla costanza.

9) Definisci obiettivi chiari

Risparmiare senza un obiettivo è difficile. Definire uno scopo preciso, come un viaggio, un fondo di emergenza o l’acquisto di una casa, aumenta la motivazione. Gli obiettivi rendono il risparmio concreto e misurabile. Puoi suddividerli in traguardi più piccoli per monitorare i progressi e mantenere alta la disciplina nel tempo.

10) Controlla regolarmente il conto corrente

Monitorare il conto corrente ti permette di individuare subito spese anomale o eccessive. Controllarlo una volta a settimana è sufficiente per mantenere il controllo. Questo semplice gesto ti aiuta a evitare sorprese e a correggere rapidamente eventuali errori. Inoltre, aumenta la consapevolezza finanziaria e migliora la gestione complessiva del denaro.

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11) Fai la lista della spesa

Fare la lista della spesa è uno dei metodi più semplici per risparmiare al supermercato. Ti permette di acquistare solo ciò che serve, evitando prodotti superflui. Senza lista, è molto più facile lasciarsi influenzare da offerte o impulsi. Organizzare in anticipo i pasti della settimana rende la spesa più efficiente e riduce anche gli sprechi alimentari.

12) Non fare la spesa a stomaco vuoto

Può sembrare banale, ma fare la spesa quando si ha fame porta a comprare più del necessario. Il cervello tende a desiderare cibi calorici e pronti, spesso più costosi. Mangiare prima di andare al supermercato aiuta a fare scelte più razionali e a rispettare la lista della spesa. È un piccolo accorgimento che può avere un impatto reale sul budget.

13) Compra prodotti in offerta solo se utili

Le offerte possono aiutare a risparmiare, ma solo se usate con criterio. Comprare prodotti scontati che non ti servono è comunque uno spreco. Prima di approfittare di una promozione, chiediti se avresti acquistato quel prodotto anche a prezzo pieno. Questo approccio ti permette di sfruttare davvero gli sconti senza cadere nelle trappole del marketing.

14) Preferisci i marchi del supermercato

I prodotti a marchio del supermercato spesso hanno qualità simile a quelli delle grandi marche, ma costano meno. Molti vengono prodotti dagli stessi fornitori. Scegliere queste alternative può ridurre sensibilmente la spesa mensile senza sacrificare la qualità. Prova diversi prodotti e individua quelli che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo.

15) Acquista prodotti di stagione

Frutta e verdura di stagione costano meno e sono più fresche. Questo perché non richiedono importazioni o coltivazioni intensive. Seguire la stagionalità è una strategia semplice per risparmiare sulla spesa alimentare. Inoltre, migliora la qualità della dieta e riduce l’impatto ambientale. Un vantaggio doppio, economico e sostenibile.

16) Evita sprechi alimentari

Buttare cibo significa buttare soldi. Pianifica i pasti, controlla le scadenze e utilizza gli avanzi in modo creativo. Anche una migliore organizzazione del frigorifero può aiutare. Ridurre gli sprechi è una delle strategie più efficaci per risparmiare senza cambiare stile di vita. Piccoli accorgimenti quotidiani possono fare una grande differenza nel lungo periodo.

17) Congela gli alimenti in eccesso

Congelare il cibo è un ottimo modo per evitare sprechi e risparmiare. Se hai acquistato troppo o cucinato porzioni abbondanti, puoi conservare tutto in freezer e utilizzarlo in seguito. Questo ti permette anche di approfittare delle offerte senza il rischio di buttare via prodotti. È una soluzione pratica e intelligente per gestire meglio la spesa.

18) Usa app per sconti e cashback

Le app di cashback e sconti permettono di recuperare una parte delle spese effettuate. Anche se i rimborsi sono piccoli, nel tempo possono accumularsi. Utilizzarle in modo costante è un modo intelligente per risparmiare senza cambiare abitudini. Basta poco per trasformare ogni acquisto in un’opportunità di risparmio.

19) Compra all’ingrosso quando conviene

Acquistare grandi quantità può essere conveniente, ma solo per prodotti che utilizzi regolarmente. Prima di comprare all’ingrosso, verifica il prezzo al chilo o al litro. Se ben pianificato, questo metodo permette di ridurre i costi nel lungo periodo e limitare le spese frequenti.

20) Riduci cibo da asporto e delivery

Ordinare cibo a domicilio è comodo, ma costoso. Tra commissioni e prezzi più alti, la spesa può aumentare rapidamente, ma ridurre il delivery e cucinare in casa è una delle strategie più efficaci per risparmiare. Non significa eliminarlo del tutto, ma limitarlo a occasioni speciali.

21) Confronta le tariffe di luce e gas

Molte persone pagano più del necessario per le utenze domestiche. Confrontare le offerte può portare a un importante risparmio sulle bollette di luce e gas. Esistono portali che facilitano il confronto tra fornitori. Cambiare tariffa è spesso semplice e veloce, uno dei modi più efficaci per ridurre le spese fisse.

22) Spegni gli elettrodomestici in standby

Gli elettrodomestici lasciati in standby continuano a consumare energia, perciò spegnerli completamente o usare prese intelligenti può aiutarti a risparmiare energia e denaro.

23) Usa lampadine a basso consumo

Le lampadine LED consumano meno energia e durano di più rispetto a quelle tradizionali. Anche se il costo iniziale è leggermente più alto, il risparmio nel tempo è davvero notevole.

24) Ottimizza l’uso del riscaldamento

Il riscaldamento è una delle spese più elevate in casa. Ridurre anche di un grado la temperatura può permetterti di risparmiare. Utilizza termostati programmabili e migliora l’isolamento domestico, tutti piccoli accorgimenti che possono ridurre i consumi senza compromettere il comfort.

25) Riduci il consumo di acqua

Ridurre i consumi aiuta sia l’ambiente che il portafoglio. Chiudi il rubinetto quando non serve, utilizza riduttori di flusso e preferisci docce brevi, perché anche piccoli cambiamenti quotidiani possono tradursi in un risparmio di soldi concreto nel tempo.

26) Fai lavatrici a pieno carico

Utilizzare la lavatrice solo a pieno carico è un consiglio utile per risparmiare perché permette di ottimizzare consumi di acqua ed energia. Si raccomanda anche di scegliere programmi eco e temperature basse per contribuire a ridurre ulteriormente i consumi.

27) Stendi i panni invece di usare l’asciugatrice

Si sa, l’asciugatrice è uno degli elettrodomestici più energivori. Quando possibile, stendere i panni all’aria aperta è la scelta più economica ed ecologica. Il motivo? Ridurre l’uso dell’asciugatrice incide - e tanto - sulla bolletta elettrica, soprattutto se utilizzata frequentemente.

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28) Cucina in casa più spesso

Mangiare fuori o ordinare spesso può pesare molto sul budget mensile. Preferisci preparare i pasti in casa così da controllare ingredienti, quantità e costi. Con un po’ di organizzazione è possibile cucinare in anticipo e risparmiare tempo durante la settimana.

29) Riduci gli abbonamenti non necessari

Streaming, palestre, app, sono molti gli abbonamenti che sottoscriviamo nel tempo per poi dimenticarcene. Analizza quelli attivi e chiediti quali utilizzi davvero. Eliminare anche solo due o tre servizi inutilizzati può tradursi in un risparmio mensile immediato.

30) Condividi servizi digitali quando possibile

Non tutti sanno che molte piattaforme consentono piani famiglia o condivisi. Dividere il costo con amici o parenti è un modo intelligente per risparmiare senza rinunciare ai servizi.

31) Evita commissioni bancarie inutili

Molti conti correnti applicano costi per operazioni che potrebbero essere gratuite altrove, come nel caso di bonifici, prelievi o canoni mensili. Informati sulle condizioni del tuo conto e confrontale con altre offerte con l’obiettivo di ridurre queste spese.

32) Scegli un conto corrente conveniente

Non tutti i conti correnti sono uguali. Alcuni offrono canone zero o servizi gratuiti che possono farti risparmiare ogni anno. E allora è utile valutare attentamente costi, servizi inclusi e condizioni. Cambiare banca o conto corrente può sembrare complicato, ma oggi è un processo semplice e veloce.

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33) Controlla le spese automatiche

In pochi hanno davvero sotto controllo gli addebiti automatici e i pagamenti. Verificare periodicamente queste uscite ti permette di individuare servizi non più necessari e disattivarli con l’obiettivo di risparmiare.

34) Evita di andare in rosso

Andare in scoperto sul conto è costoso, tra interessi e commissioni. È importante monitorare il saldo e mantenere sempre un margine di sicurezza, perché anche una piccola distrazione può trasformarsi in una spesa evitabile.

35) Usa carte senza costi nascosti

Alcune carte di pagamento prevedono commissioni poco evidenti, soprattutto per prelievi o pagamenti all’estero. Scegli solo carte trasparenti e convenienti permette di gestire meglio il denaro e ridurre i costi legati alle operazioni quotidiane.

36) Rinegozia mutuo o prestiti

Se hai un mutuo o un prestito, verifica periodicamente le condizioni di mercato. Potresti ottenere tassi più vantaggiosi o condizioni migliori. La rinegoziazione o la surroga possono ridurre la rata mensile e quindi permettere di risparmiare.

37) Risparmia sugli interessi pagando puntuale

Pagare in ritardo rate o bollette esponde al pagamento di penali e interessi aggiuntivi, per questo motivo rispettare le scadenze è fondamentale per evitare costi inutili. Consigliamo di impostare un promemoria o pagamenti automatici per non dimenticare nulla.

38) Valuta investimenti a basso rischio

Lasciare tutti i soldi fermi sul conto può far perdere valore nel tempo a causa dell’inflazione. Valutare strumenti di investimento a basso rischio può aiutarti a far crescere i risparmi. Anche piccoli rendimenti, nel tempo, fanno la differenza.

39) Crea un fondo di emergenza

Un fondo di emergenza è essenziale per affrontare spese impreviste senza indebitarsi. L’ideale è accumulare almeno 3-6 mesi di spese, anche iniziando con piccole somme.

40) Non lasciare soldi fermi senza rendimento

Tenere troppi soldi inutilizzati sul conto significa perdere opportunità di guadagno. Esistono soluzioni semplici, come conti deposito o strumenti a basso rischio, che permettono di ottenere un minimo rendimento.

41) Approfitta di sconti e promozioni

Gli sconti possono essere un ottimo alleato, ma solo se usati con criterio. Acquistare prodotti realmente necessari durante le promozioni permette di risparmiare senza sprechi. Evita però di comprare solo perché è in offerta.

42) Compra usato quando conviene

Molti oggetti usati sono in ottime condizioni e costano molto meno del nuovo. Elettronica, mobili e abbigliamento possono essere acquistati a prezzi vantaggiosi, così da risparmiare e allo stesso tempo ridurre gli sprechi.

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43) Ripara invece di sostituire

Quando qualcosa si rompe, la prima reazione è spesso sostituirlo ma molte volte è possibile riparare con una spesa minima. Questo vale soprattutto per elettrodomestici e piccoli oggetti. Riparare invece di comprare nuovo è una strategia efficace per ridurre le spese e adottare un approccio più sostenibile.

44) Evita mode e acquisti superflui

Seguire le mode può portare a spendere soldi in prodotti non necessari, per questo è importante distinguere tra ciò che serve davvero e ciò che è solo una tendenza. Fare acquisti consapevoli ti aiuta a evitare sprechi e risparmiare.

45) Organizza le spese annuali in anticipo

Molte spese non sono mensili ma annuali, come assicurazioni o tasse, ma pianificarle in anticipo permette di evitare imprevisti e distribuire meglio i costi. Puoi accantonare ogni mese una piccola quota per queste spese, un approccio che rende il bilancio più stabile e prevedibile.

46) Riduci i costi di trasporto

Utilizzare mezzi pubblici, car sharing o condividere i viaggi in macchina è un modo efficace per risparmiare. Anche dei piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possono portare a un risparmio significativo.

47) Porta il pranzo da casa

Preparare il pranzo a casa e portarlo al lavoro permette di risparmiare molto nel lungo periodo e allo stesso tempo hai maggiore controllo su qualità e quantità del cibo. È una delle abitudini più semplici ed efficaci per ridurre le spese quotidiane.

48) Monitora le spese con app dedicate

Le app di gestione finanziaria aiutano a tenere sotto controllo entrate e uscite in modo semplice e veloce. Offrono grafici, statistiche e notifiche utili per migliorare la gestione del denaro e, se usate con costanza, aumentano la consapevolezza e facilita il raggiungimento degli obiettivi di risparmio.

49) Impara l’educazione finanziaria di base

Capire come funzionano i soldi, gli investimenti e il risparmio è fondamentale per migliorare la propria situazione economica.

50) Abbi costanza

Il risparmio non dipende da singole azioni, ma dalla costanza nel tempo. Anche piccoli importi, accumulati regolarmente, possono crescere in modo significativo. La disciplina è più importante della quantità per capire, davvero, come risparmiare.