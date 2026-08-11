Quando due asset storicamente distanti come il bitcoin e l’oro si ritrovano a salire in sincronia, vale la pena chiedersi se stiano semplicemente cavalcando il momento oppure se stiano entrambi segnalando qualcosa di più profondo sul contesto macro in cui ci troviamo.

L’oro che balza in una settimana e il bitcoin che si riporta intorno ai $65.000 non sono movimenti isolati: sembrano rispondere agli stessi stimoli.

Sta davvero per accadere qualcosa di raro sui mercati per questi due asset?

Il dato che ha cambiato la narrativa

Partiamo dai numeri. Il rapporto sul mercato del lavoro americano di luglio ha registrato una perdita netta di 23.000 posti di lavoro, un risultato che si discosta in modo significativo dalle attese degli economisti, le quali indicavano un incremento di 83.000 unità. La disoccupazione si è portata al 4,1%, ma è il saldo occupazionale negativo a pesare sulla lettura complessiva: un’economia che perde posti di lavoro non è un’economia che impone ulteriori restrizioni monetarie.

Una Federal Reserve meno propensa ad alzare il costo del denaro implica un contesto in cui il dollaro potrebbe indebolirsi relativamente, e un dollaro in ritirata è storicamente uno degli scenari più fecondi per chi detiene asset privi di rendimento cedolare.

Il concetto chiave: tassi reali e opportunità di riposizionamento

Per comprendere la meccanica sottostante a questo movimento, è utile introdurre la nozione di tasso reale, ovvero il rendimento nominale di un titolo di Stato depurato dall’inflazione attesa. Quando il tasso reale si comprime, gli strumenti privi di flusso cedolare come l’oro o il bitcoin diventano relativamente più competitivi rispetto alle obbligazioni governative, il cui rendimento effettivo si erode in presenza di un’inflazione anche moderata. Se la Fed decidesse di sospendere il ciclo restrittivo in risposta a dati occupazionali deboli, il Treasury decennale reale americano potrebbe restare in territorio compresso o ridiscendere, alimentando la domanda su entrambi gli asset. Non è un dettaglio tecnico secondario: è il meccanismo trasmissivo che lega la politica monetaria ai mercati delle materie prime e delle valute digitali.

Geopolitica: un catalizzatore asimmetrico

Il secondo fattore che sembrerebbe contribuire alla corsa parallela dei due asset è la tensione geopolitica attorno allo Stretto di Hormuz}. Un accordo tra Iran e Oman ancora in bilico, con una finestra di apertura temporanea di 60 giorni soggetta a condizioni restrittive sul transito delle navi, mantiene alta la percezione del rischio sull’offerta di petrolio e sulle rotte commerciali globali. In questo contesto, l’oro risponde in modo prevedibile: la domanda di bene rifugio si consolida quando la visibilità sullo scenario internazionale è ridotta.

Il bitcoin, tuttavia, sembrerebbe muoversi su una traiettoria diversa. La sua correlazione con la geopolitica è storicamente meno lineare, e il recupero verso $65.000 potrebbe rispondere più alla narrativa macro sui tassi che alla funzione di rifugio puro. Questo distingue i due segnali pur riconoscendo che viaggiano nella stessa direzione: l’oro si muove in parte per ragioni di risk-off, il bitcoin in parte per ragioni di reflation trade, ovvero l’aspettativa che una politica monetaria più accomodante alimenti il ritorno di capitali verso asset considerati inflazionisticamente resistenti.

De-dollarizzazione: il filo che unisce i due movimenti

C’è un terzo elemento che lega questa convergenza: la narrativa sulla de-dollarizzazione. Il cambio euro/dollaro che si mantiene sopra 1,15, a 1,559 nella settimana considerata, riflette un contesto in cui il biglietto verde sembrerebbe perdere forza relativa rispetto alle principali valute globali. Alcuni attori istituzionali e sovrani stanno progressivamente riducendo la propria esposizione al dollaro come riserva di valore primaria, orientandosi verso asset alternativi con profili di scarsità o indipendenza monetaria.

In questo quadro, sia l’oro sia il bitcoin vengono percepiti da una parte crescente degli investitori come possibili candidati a svolgere una funzione di riserva non sovrana. La differenza, però, non è irrilevante: l’oro porta con sé secoli di riconoscimento istituzionale e una volatilità contenuta; il bitcoin è uno strumento relativamente giovane, con una capitalizzazione ancora inferiore rispetto ai grandi mercati tradizionali e una volatilità che può amplificare i movimenti in entrambe le direzioni in modo significativo. Il XAUUSD offre una lettura tecnica più matura e liquida; il bitcoin incorpora un premio di rischio strutturalmente più elevato.

Il messaggio condiviso: sfiducia verso la certezza monetaria

Quello che i due asset sembrerebbero comunicare insieme non è un segnale di crisi, ma qualcosa di più sottile: un riposizionamento tattico da parte di investitori che preferiscono ridurre l’esposizione a un contesto in cui la direzione dei tassi Fed è incerta e il quadro geopolitico non offre visibilità stabile. In altri termini, oro e bitcoin potrebbero stare segnalando congiuntamente una domanda crescente di strumenti percepiti come meno dipendenti dalle decisioni discrezionali delle banche centrali, in un momento in cui queste decisioni sembrerebbero diventare più difficili da anticipare.

La convergenza tra oro e bitcoin in questa fase potrebbe essere letta come un segnale che vale la pena comprendere, senza però trasformarlo in una certezza. I mercati offrono raramente messaggi univoci, e quello che oggi appare come una conferma reciproca tra due asset potrebbe domani rivelarsi una semplice coincidenza di breve periodo, destinata a dissolversi non appena uno dei catalizzatori cambia segno: un dato sull’inflazione americana più alto delle attese, un accordo definitivo su Hormuz, o una Fed che sorprende con un rialzo potrebbero separare rapidamente le strade dei due strumenti.