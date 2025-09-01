Bitcoin salirà in settembre per questi 6 motivi

Settembre non è mai stato un mese semplice per i mercati finanziari e il mondo delle criptovalute lo sa bene. Eppure, dopo un’estate segnata dall’euforia con Bitcoin spinto fino al nuovo record di 124.500 dollari, il quadro si è fatto più complesso. La regina delle crypto entra infatti in una fase di transizione, con segnali contrastanti che dividono analisti e investitori.

Nel brevissimo termine ha pesato la mossa di una “balena” rimasta silente per anni, che ha spostato ingenti quantità di BTC convertendone una parte in Ether. Un gesto interpretato come presa di profitto da parte dei grandi detentori e che potrebbe raffreddare l’entusiasmo del mercato.

Eppure, guardando oltre le correzioni fisiologiche e il consueto “Settembre Rosso”, c’è chi intravede elementi in grado di sostenere una nuova fase rialzista. Una serie di fattori tecnici, macro e di sentiment che potrebbero ribaltare la narrativa e trasformare settembre in un mese meno cupo del previsto. [...]