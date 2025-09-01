Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Bitcoin salirà in settembre per questi 6 motivi

Claudia Cervi

1 Settembre 2025 - 20:34

Bitcoin tocca i supporti a 108.000 dollari, ma gli esperti vedono segnali rialzisti. Ecco i motivi che potrebbero far ripartire il rally.

Bitcoin salirà in settembre per questi 6 motivi

Seguici su

Settembre non è mai stato un mese semplice per i mercati finanziari e il mondo delle criptovalute lo sa bene. Eppure, dopo un’estate segnata dall’euforia con Bitcoin spinto fino al nuovo record di 124.500 dollari, il quadro si è fatto più complesso. La regina delle crypto entra infatti in una fase di transizione, con segnali contrastanti che dividono analisti e investitori.

Nel brevissimo termine ha pesato la mossa di una “balena” rimasta silente per anni, che ha spostato ingenti quantità di BTC convertendone una parte in Ether. Un gesto interpretato come presa di profitto da parte dei grandi detentori e che potrebbe raffreddare l’entusiasmo del mercato.

Eppure, guardando oltre le correzioni fisiologiche e il consueto “Settembre Rosso”, c’è chi intravede elementi in grado di sostenere una nuova fase rialzista. Una serie di fattori tecnici, macro e di sentiment che potrebbero ribaltare la narrativa e trasformare settembre in un mese meno cupo del previsto. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Federal Reserve
# Bitcoin
# Rendimento

Iscriviti a Money.it

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis
FT logo

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

I dazi mettono alla prova la resilienza dei costruttori di auto giapponesi

Nonostante le tariffe USA del 25% sulle auto, le vendite tengono grazie alla (…)

12 agosto 2025

Dispositivi indossabili, perché è difficile trasformare la prevenzione in profitto?

I dispositivi indossabili promettono salute e prevenzione, ma tra politica, (…)

9 agosto 2025

SONDAGGIO
Termina il 06/09/2025 Come risolvere il problema delle carceri in Italia?
VOTA ORA

Selezionati per te

Bitcoin, l'allarme. «Non sopravviverà alla crisi del 2025»

Criptovalute

Bitcoin, l’allarme. «Non sopravviverà alla crisi del 2025»
Ecco la criptovaluta del 2025. Target tra il 235% e l'870%

Criptovalute

Ecco la criptovaluta del 2025. Target tra il 235% e l’870%

Correlato

Dalla finanza digitale agli stadi: come le aziende di criptovalute hanno conquistato lo sport globale

Sport e Finanza

Dalla finanza digitale agli stadi: come le aziende di criptovalute hanno conquistato lo sport globale