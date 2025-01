Quanto guadagno se investo 100 euro in Bitcoin? Prevedere il prezzo di Bitcoin è molto difficile e nessuno (a parte Satoshi Nakamoto) poteva immaginare che il suo valore avrebbe superato i 108.000 dollari (100.000 euro). Dal suo lancio nel 2009, il valore del Bitcoin è cresciuto in modo straordinario, trasformando (poche) persone comuni in milionari e catturando l’attenzione di investitori e curiosi di tutto il mondo. Per tale ragione, l’investimento di 100 euro in questa criptovaluta suscita sempre un grande interesse.

Nel 2009, un investimento irrisorio di 100 euro in Bitcoin, all’epoca valutato a soli 0,005 euro, si sarebbe oggi trasformato in un tesoro di oltre 13 miliardi.

A condizione di non essere deboli di cuore: negli ultimi anni, infatti, Bitcoin ha visto il suo valore crescere fino a 60.000 euro nel 2021 per poi crollare a 15.000-16.000 euro e tornare a crescere stabilmente da gennaio 2023.

Ma quanto si potrebbe guadagnare realmente con un investimento iniziale di soli 100 euro?

In questa guida esploreremo ciò che potrebbe accadere a un investimento nel corso del tempo.

Quanto guadagno se investo 100 euro in Bitcoin

Gli investimenti in Bitcoin possono portare a notevoli guadagni, ma anche a perdite significative. Ci sono numerosi esempi di investitori che hanno guadagnato cifre considerevoli con l’acquisto di Bitcoin a un prezzo relativamente basso e la vendita successiva a un prezzo più elevato.

Probabilmente nemmeno il creatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, avrebbe immaginato che la criptovaluta sarebbe arrivata ad avere un valore così alto sul mercato.

Come per ogni altro tipo di investimento, è importante sottolineare che i risultati passati non garantiscono necessariamente guadagni futuri e che gli investimenti in criptovalute sono sempre a rischio.

Ad esempio, nel 2010 il valore di un singolo Bitcoin era di pochi centesimi, mentre oggi il valore di mercato di un Bitcoin supera i 100.000 euro. Ci sono stati numerosi episodi in cui gli investitori che hanno acquistato Bitcoin in passato hanno guadagnato cifre considerevoli vendendoli a un prezzo più elevato, ma anche dei momenti in cui il prezzo è diminuito.

Ecco quanto potresti avere oggi se avessi investito 100 euro in passato, in relazione al valore attuale pari a 100.838 euro.

Anno Prezzo Bitcoin Bitcoin acquistati con 100€ Valore investimento al 23 gennaio 2025 ROI 2009 $0,00076 131.578,95 BTC 13.268.158.160,1€ 13.268.158.060% 2010 $0,1 1.000 BTC 100.838.000 € 100.837.900% 2011 $4 25 BTC 2.520.950 € 2.520.850% 2012 $10 10 BTC 1.008.380 € 1.008.280% 2013 $750 0,13333 BTC 13.445 € 13.345% 2014 $250 0,4 BTC 40.335 € 40.235% 2015 $400 0,25 BTC 25.210 € 25.110% 2016 $910 0,10989 BTC 11.081 € 10.981% 2017 $16.000 0,00625 BTC 630 € 530% 2018 $6.700 0,014925 BTC 1.505 € 1.405% 2019 $3.100 0,03225 BTC 3.252 € 3.152% 2020 $6.500 0,011538 BTC 1.163 € 1.063% 2021 $48.400 0,002066 BTC 208 € 108% 2022 $47.800 0,00209 BTC 211 € 111% 2023 $22.000 0,004545 BTC 458 € 358% 2024 $40.000 0,0025 BTC 252 € 152% 2025 $91.000 0,001099 BTC 111 € 11%

In questa tabella, abbiamo considerato il rendimento dato dall’investimento di 100 euro nel tempo, a partire dal debutto di Bitcoin nel 2009, in relazione al prezzo attuale del 23 gennaio 2025 (pari a 100.838 euro).

Un investimento di 100 euro in Bitcoin nel 2009 si è trasformato in un incredibile guadagno nel corso degli anni. Dal 2009 al 2025, si è assistito a un rendimento straordinario, che ha raggiunto il 13.268.158.060%. Questo significa che l’investimento originale ha moltiplicato il suo valore oltre tredici miliardi di volte. Anche chi avesse investito all’inizio del 2023 avrebbe beneficiato di un rally esplosivo che ha portato il valore di Bitcoin da circa 17.000 euro agli attuali 100.838 euro. In questo caso, chi avesse investito 100 euro nel 2023 oggi avrebbe circa 593 euro, con un rendimento vicino al 500%.

Tale crescita esponenziale dimostra la potenza e l’opportunità che il mercato delle criptovalute può offrire a coloro che hanno avuto la visione e l’audacia di investire in Bitcoin.

Quanto ha guadagnato chi ha venduto Bitcoin ai massimi del 2025?

Per determinare quanto avresti guadagnato se avessi comprato Bitcoin nel 2019 e venduto ai massimi del 2025, è necessario considerare diversi fattori, come il prezzo di acquisto, il prezzo di vendita e le spese di transazione.

Supponiamo che tu abbia acquistato Bitcoin a metà del 2019. A quel tempo, il prezzo di Bitcoin era di circa 7.585$ (o 6.750€). Supponiamo anche che tu abbia mantenuto i tuoi Bitcoin fino ai massimi del 20 gennaio 2025, quando il prezzo ha raggiunto circa 105.700 euro.

Analogamente a quanto fatto prima, calcoliamo quanti Bitcoin avremmo acquistato nel 2019: 100€/6.750€=0,0148 BTC. Se avessimo avuto la pazienza di attendere più di due anni, riuscendo a intuire che quelli di novembre 2021 sarebbero stati i massimi assoluti per i mesi successivi, ecco quanto avremmo guadagnato:

prezzo di acquisto di Bitcoin nel 2019: 7.585$ (o 6.750€)

prezzo di vendita di Bitcoin nel 2025: 109.000$ (o 105.700 €)

plusvalenza: 0,0148 BTC x 105.700 € = 1.554€

guadagno lordo: 1.554€ -100€ = 1.454€

Il ROI (Return on Investment) dell’investimento in Bitcoin sarebbe pari a 14,54x, il 1.454%.

Il ROI è uno degli indicatori più importanti per valutare la performance di un investimento, dato che calcola il rendimento ottenuto in base al capitale investito.

Occorre però tenere conto delle spese di transazione. Le spese di transazione variano a seconda dell’exchange utilizzato e del volume delle transazioni. Solitamente, le spese di transazione per le criptovalute sono espresse come una quota fissa più una percentuale dell’importo transato. Per un investimento di 100€ le commissioni possono variare tra 8 e 20 euro:

Spese di transazione (ipotetiche): 12€ x 2 (acquisto e vendita) = 24 €

Guadagno netto: 1.454€ - 24€ =1.430€

Quindi, in questo scenario ipotetico, avresti potuto guadagnare circa 1.430 euro se avessi acquistato Bitcoin nel 2019 e venduto ai massimi di gennaio 2025. Naturalmente questi calcoli si basano su dati passati e non tengono conto di eventuali fluttuazioni future dei prezzi, nè delle tasse e delle spese di transazione effettive che potresti incontrare.

Bitcoin, previsioni di lungo termine

Al momento, il prezzo del Bitcoin è influenzato in parte dalle prospettive positive sull’economia degli Stati Uniti, che ha spinto al rialzo i prezzi degli asset più rischiosi. Inoltre, il successo degli ETF Spot lanciati sul mercato nel 2024 ha contribuito ad aumentare la domanda per la criptovaluta.

Le stime per il prezzo di Bitcoin nel 2025 variano notevolmente, con previsioni che vanno da 150.000 a 250.000 dollari. Alcuni analisti vedono anche possibilità estreme fino a 500.000 dollari, se molte delle promesse elettorali di Trump verranno realizzate.

leggi anche Quanto varrà il Bitcoin nel 2025? Le previsioni

Come è cambiato il valore di Bitcoin nel tempo

Il valore di Bitcoin ha subito notevoli fluttuazioni nel corso degli anni, rendendolo una criptovaluta estremamente volatile. Nel 2009, quando è stato creato, un Bitcoin valeva meno di un centesimo di dollaro. Nel 2017, il suo valore ha raggiunto un massimo di quasi 20.000 dollari, ma è poi crollato bruscamente. Nel novembre 2021, il valore di un Bitcoin ha raggiunto un massimo storico di circa 69.000 dollari, prima di subire una nuova correzione.

Le fluttuazioni di valore del Bitcoin sono state causate da diversi fattori, tra cui la domanda e l’offerta sul mercato, le decisioni dei governi in merito alla regolamentazione delle criptovalute, le notizie e gli annunci riguardanti Bitcoin e altre criptovalute, la percezione pubblica delle criptovalute e la competitività tra le diverse criptovalute. La volatilità del mercato ha portato alcuni esperti a criticare Bitcoin come un investimento rischioso, mentre altri sostenitori ritengono che il valore di Bitcoin continuerà a crescere nel tempo.

Nonostante le difficoltà, Bitcoin ha dimostrato di avere una forza di mercato impressionante e sembra destinato a rimanere una forza importante nell’ecosistema delle criptovalute.