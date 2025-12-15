Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Bitcoin, previsioni 2026. Il prezzo salirà del 70%, secondo gli analisti

Donato De Angelis

15 Dicembre 2025 - 15:47

Le previsioni sul Bitcoin per il 2026 parlano chiaro. Il consensus è sul rialzo, il target di prezzo più condiviso implica un rialzo di quasi il 70% dalla quotazione di oggi.

Bitcoin, previsioni 2026. Il prezzo salirà del 70%, secondo gli analisti

Seguici su

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, molti investitori e appassionati del mondo crypto si interrogano su quali siano le previsioni su Bitcoin per il 2026, soprattutto dopo l’ultimo ciclo rialzista che ha spinto BTC sui massimi storici e dopo la recente discesa. Capire quale potrebbe essere esattamente il prezzo del Bitcoin nel 2026 assomiglia pericolosamente a una scommessa, ma è pur vero che possiamo interpretare i dati macroeconomici, i cicli storici, modelli quantitativi e, soprattutto, le stime formulate dai principali analisti e istituzioni finanziarie internazionali per capire quale direzione prenderà la quotazione del Bitcoin e quali sono i più probabili target di prezzo.

Anzitutto un po’ di contesto. Il Bitcoin entra nel 2026 in una fase di mercato completamente diversa rispetto al passato. L’adozione da parte degli istituzionali, l’esistenza stessa di ETF spot regolamentati e il ruolo del BTC come asset finanziario di per sé hanno cambiato le dinamiche di domanda e offerta. Radicalmente. Ed è proprio per questo motivo che le previsioni sul prezzo del Bitcoin nel 2026 risultano oggi più articolate e, in alcuni casi, divergenti. Assai divergenti.

Previsioni 2026 sul Bitcoin

[...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Bitcoin
# Valute virtuali
# Previsioni 2026

Iscriviti a Money.it

FT logo

La minaccia della musica creata dall’intelligenza artificiale

L’industria musicale si prepara a un futuro in cui l’AI produrrà in massa (…)

12 dicembre 2025

Come l’intelligenza artificiale sta cambiando i negozi

L’adozione dell’AI generativa può sbloccare nuovi profitti e clienti, ma (…)

9 dicembre 2025

Ci stiamo preoccupando troppo del debito pubblico?

Non è la dimensione del debito pubblico a doverci preoccupare, ma la (…)

5 dicembre 2025

Il testo integrale dell’intervista all’ammiraglio Cavo Dragone (Nato) al Financial Times

La Nato valuta risposte più aggressive alle minacce ibride di Mosca, dai (…)

2 dicembre 2025

L’intelligenza artificiale allungherà la vita o la accorcerà?

I nuovi progressi della scienza possono offrire una vita più lunga ad (…)

2 dicembre 2025

L’America riscrive la geografia degli investimenti globali

L’ondata di capitali stranieri verso gli USA segna un nuovo ordine (…)

29 novembre 2025

Selezionati per te

La caduta di Bitcoin manda un segnale nascosto ma chiarissimo agli investitori

Criptovalute

La caduta di Bitcoin manda un segnale nascosto ma chiarissimo agli investitori
Il primo miliardario di Bitcoin ha venduto tutto

Criptovalute

Il primo miliardario di Bitcoin ha venduto tutto

Correlato

Come scaldare casa con i Bitcoin

Criptovalute

Come scaldare casa con i Bitcoin