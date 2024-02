Bitcoin sui massimi da 2 anni. Perché la regina delle crypto è in corsa?

La regina delle criptovalute domina la scena dei mercati oggi: il Bitcoin ha infatti toccato il massimo degli ultimi due anni, sulla scia di segnali di euforia con grandi player che acquistano la valuta digitale.

Balzo in avanti anche per il rivale più piccolo Ether, che ha superato i 3.200 dollari per la prima volta dal 2022.

L’asset digitale ha guadagnato fino al 4,4% per raggiungere i 57.039 dollari prima di ridurre parte del balzo per essere scambiato a 56.176 dollari circa mentre si scrive. Il prezzo di Bitcoin è aumentato del 32% dall’inizio dell’anno, estendendo un rally prolungato che ha anche alimentato l’appetito speculativo per token più piccoli come Ether e Dogecoin.

La criptovaluta più grande al mondo per valore di mercato è stata recentemente sostenuta anche dall’approvazione degli Exchange Traded Fund (ETF)sui Bitcoin negli Stati Uniti.

Bitcoin corre, ecco i motivi del rally della crypto

Nella cronaca sui mercati oggi spicca il balzo del Bitcoin. La criptovaluta ha registrato un rally di oltre il 10% in due sessioni, sostenuta da una divulgazione di lunedì da parte dell’investitore di valute digitali e società di software MicroStrategy di aver recentemente acquistato circa 3.000 Bitcoin per un esborso di 155 milioni di dollari.

Inoltre, lunedì 26 febbraio i volumi degli scambi in molti fondi sono aumentati e anche le società legate alle criptovalute hanno registrato un rally, in contrasto con i mercati più ampi che registrano nervosismo.

Intanto, 6,1 miliardi di dollari netti sono stati versati in una serie di ETF Bitcoin che hanno iniziato a essere negoziati negli Stati Uniti l’11 gennaio, segnalando un ampliamento della domanda per il token da parte di una platea di investitori che va oltre gli appassionati di asset digitali. Un’imminente riduzione della crescita dell’offerta di Bitcoin, l’halving, alimenta anche il sentimento ottimista.

“...la domanda scatenata dagli ETF spot statunitensi sembra essere implacabile”, ha affermato Justin d’Anethan, responsabile delle partnership in Asia presso Keyrock, un market maker di asset digitali.

Secondo CoinGecko, il valore combinato delle risorse digitali ammonta ora a circa 2,2 trilioni di dollari, rispetto al minimo di circa 820 miliardi di dollari registrato durante nel 2022, quando FTX e altre piattaforme crittografiche crollarono.

Gli analisti hanno inoltre sottolineato che i token digitali stanno balzando anche se gli investitori hanno ridotto le aspettative per una politica monetaria più allentata quest’anno, evidenziato da un aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi.

Quest’anno Bitcoin ha sovraperformato gli asset tradizionali come azioni e oro. Il rapporto tra il prezzo del token e quello del metallo prezioso è al livello più alto da più di due anni.