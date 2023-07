Bitcoin: cosa trattiene il prezzo della crypto sotto i $30.000?

Il prezzo di Bitcoin si è dimostrato incapace di superare la soglia dei $30.000 e ha subito una perdita di valore dopo le dichiarazioni del FOMC, scendendo ulteriormente rispetto ai massimi registrati il 13 luglio 2023. Nonostante si ritenga solitamente un asset indipendente dai meccanismi economici tradizionali, Bitcoin mostra ancora una volta una notevole sensibilità alle decisioni di politica monetaria, in particolare quelle della Federal Reserve. Nel frattempo, l’inflazione, misurata dal CPI, ha confermato un trend ribassista nel mese di giugno, mentre il PIL statunitense ha mostrato solidità, alimentando l’ipotesi di un atterraggio morbido dell’economia. Tuttavia, queste notizie non hanno avuto un impatto immediato sulla crescita dell’S&P500, del Nasdaq e neanche sul prezzo di Bitcoin. La decisione della Federal Reserve di alzare il livello del tasso d’interesse di ulteriori 25 pb non ha causato particolare agitazione tra gli operatori di borsa, probabilmente perché i mercati avevano già previsto questa mossa e avevano anticipato l’effetto nei rialzi dei prezzi registrati nelle settimane precedenti.

Bitcoin ha subito un lieve deprezzamento, scendendo intorno ai $29.000, principalmente a causa dell’apprezzamento del dollaro rispetto alle altre valute globali rappresentate dall’indicatore DXY. La ripresa dell’indice sopra i 100 punti ha sorpreso molti analisti, che avevano interpretato la rottura al ribasso dei 100 punti come un segnale di un cambiamento significativo nella dinamica del mercato. I trader stanno attivamente osservando il FedWatch Tool di CME Group, cercando di capire quali potrebbero essere le prossime decisioni della Federal Reserve, mentre la stagione delle trimestrali continua ad andare avanti. Secondo FactSet, con il Q2 le società avrebbero potenzialmente dovuto raggiungere un livello minimo nei valori di fatturato e utile. Il fatto che i prezzi di borsa, compreso Bitcoin, stiano reggendo questa pressione la dice lunga sul sentiment degli operatori di mercato. [...]