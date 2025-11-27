Birra a €0,80 e 23 gradi in inverno. La destinazione perfetta per essere ricchi con pochi soldi

La moda di quest’anno è rappresentata dai viaggi in solitaria. Sempre più persone stanno infatti scegliendo di partire alla scoperta di nuovi luoghi e nuove città da sole, senza dover rendere conto a nessuno. Il trend è confermato anche da un recente sondaggio: il 76% dei millennial ha dichiarato di voler prenotare un viaggio da soli entro i prossimi dodici mesi. Gli esperti di Travelbag hanno analizzato i dati di 36 Paesi per individuare quali siano le destinazioni migliori per chi viaggia da solo. Per stilare la classifica sono stati considerati diversi aspetti: sicurezza, sia diurna sia notturna, prezzi delle bevande, temperatura media, costi dei trasporti pubblici, livello di inglese e atteggiamento generale verso i turisti.

Ebbene, al primo posto di questa classifica come meta ideale per i viaggi in solitaria troviamo la capitale del Vietnam, Hanoi. La città ha prevalso sulle altre per la sicurezza durante il giorno, i prezzi estremamente convenienti e l’atmosfera accogliente. Le prime dieci posizioni della classifica sono:

Hanoi, Vietnam

Colombo, Sri Lanka

Kandy, Sri Lanka

Siem Reap, Cambogia

Grand Bay, Mauritius

Chiang Mai, Thailandia

Kuala Lumpur, Malesia

Zanzibar, Tanzania

Malé, Maldive

Phuket, Thailandia

Quanto costa e cosa visitare ad Hanoi

Organizzare un viaggio ad Hanoi costa davvero pochissimo: la vita è economica, si può godere di un clima mite tutto l’anno e per questo è consigliata anche in inverno. Una birra costa solo 0,80 centesimi e il trasporto pubblico appena 0,26 centesimi. Il cibo di strada varia da uno a quattro-cinque euro. Con 10-20 euro a notte si trovano sistemazioni dignitose e con cinquanta euro si può soggiornare in un hotel di lusso.

Con 20-30 euro al giorno si vive comodamente ad Hanoi dormendo, mangiando, spostandosi e visitando le principali attrazioni. Il clima in Vietnam è mite per dodici mesi l’anno, ma è sconsigliato viaggiare tra luglio e novembre, periodo in cui si verifica la stagione dei tifoni. Pertanto è preferibile partire da novembre in avanti. Nel Paese si registrano anche diversi casi di dengue, motivo per cui è consigliato vaccinarsi prima di partire.

Queste sono le cinque attrazioni principali da non perdere ad Hanoi: