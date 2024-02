Bilanci Serie A, guadagni e perdite: ok Napoli e Milan, da incubo Inter, Juve e Roma

Bilanci Serie A, quali sono le squadre che hanno chiuso la passata stagione con i conti in rosso o in attivo? A guardare un’analisi condotta dalla Gazzetta dello Sport il pallone nostrano sembrerebbe essere immerso in un mare di debiti.

Non solo i cosiddetti top club in molti casi hanno chiuso l’ultimo bilancio con un segno negativo, ma anche diverse “provinciali” della nostra Serie A hanno fatto registrare delle importanti perdite.

La squadra di Serie A che la scorsa stagione ha chiuso il bilancio con il passivo maggiore è stata la Juventus, seguita da Roma e Inter in questa speciale classifica. I bianconeri hanno pagato una stagione non entusiasmante sul rettangolo verde di gioco, mentre i menghini grazie alla finale di Champions League raggiunta hanno diminuito il rosso rispetto all’anno precedente.

La vittoria dello Scudetto è stata un’autentica manna per il Napoli: i partenopei sono stati il club con il maggiore attivo, con anche Milan - grazie al boom di ricavi commerciali e al buon cammino in Champions - e Atalanta che hanno chiuso il bilancio con il segno positivo.

Bilanci Serie A: Napoli super, male la Juve

Vediamo allora nel dettaglio qual è stato il risultato dei bilanci delle venti squadre che durante la scorsa stagione hanno militato nella nostra Serie A, con i dati che sono stati elaborati dalla Gazzetta dello Sport.

Squadra Bilancio 22/23 Atalanta +5,6 mln Bologna -16,23 mln Cremonese +7,2 mln Empoli -4 mln Fiorentina -19,5 mln Inter -85,4 mln Juventus -123,7 mln Lazio -29,5 mln Lecce +0,8 mln Milan +6,1 mln Monza -65,4 mln Napoli +79,7 mln Roma -102,7 mln Salernitana -29,6 mln Sampdoria -36,7 mln Sassuolo +1,4 mln* Spezia -7mln Torino -6,8 mln* Udinese -3,6 mln Verona -11,7 mln

* Bilancio al 31 dicembre 2022

Come detto in Serie A è stata la Juventus a fare peggio di tutte tra le venti squadre, con la Vecchia Signora che dovrebbe far registrare una marcata perdita anche nel prossimo bilancio vista l’assenza dall’Europa.

Inter e Roma hanno diminuito le perdite rispetto alla stagione 2021/2022 che rimangono comunque importanti, mentre il rosso del Monza è stato più che doppio se paragonato a quella della Lazio finita seconda in classifica, con anche la Salernitana che ha fatto peggio del club di Claudio Lotito.

Al Napoli lo Scudetto del bilancio oltre a quello del campo, con l’Atalanta che può essere considerata come l’altro esempio virtuoso della nostra Serie A insieme al Milan, tornato in attivo dopo anni di profondo rosso.