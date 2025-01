Bce, Lagarde: diretta streaming della conferenza stampa - 30 gennaio 2025

Diretta streaming Bce: dove vedere la conferenza stampa di Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea?

La prima riunione del 2025 è sotto i riflettori. L’incontro di oggi, giovedì 30 gennaio, dovrebbe sancire un altro taglio dei tassi di interesse per l’Eurozona. La Bce ha ridotto i costi di prestito quattro volte lo scorso anno e si prevedono da tre a quattro riduzioni ancora nel 2025, sulla scia della constatazione che la più grande impennata di inflazione da generazioni è quasi sconfitta e che l’economia necessita di un sostegno.

Il meeting di oggi potrebbe addirittura registrare un voto unanime per un taglio di 25 punti base del tasso di deposito del 3%. La decisione è data per certa, nonostante la Federal Reserve statunitense abbia mantenuto i tassi invariati nell’incontro di ieri e abbia accennato a una lunga pausa, affermando di non avere fretta di tagliare di nuovo, in parte perché le tariffe incombenti di Trump hanno aumentato l’incertezza.

In questo contesto, la decisione di oggi della Bce è davvero molto attesa.

La conferenza stampa delle 14.45 si preannuncia fondamentale per investitori, economisti e anche cittadini comuni poiché Lagarde potrebbe anticipare le mosse future, facendo riferimento anche alla politica di Trump che minaccia l’Europa con i dazi.

Money.it seguirà l’evento in diretta tramite aggiornamenti tradotti in italiano.

Dove vedere la conferenza stampa Bce in diretta streaming

La domanda che molti si pongono è la seguente: dove vedere la diretta streaming della conferenza stampa di Lagarde che seguirà la riunione Bce di oggi?

Qui sotto il link ufficiale per restare aggiornati sui commenti, sulle dichiarazioni e sulle novità dell’istituto centrale europeo e del suo Presidente in diretta streaming oggi, giovedì 30 gennaio 2025.

La conferenza stampa di Christine Lagarde inizierà in diretta streaming alle ore 14:45 di oggi, mezz’ora dopo la pubblicazione delle decisioni sui tassi di interesse.