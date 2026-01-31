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Basket, perché l’NBA punta tutto sull’Europa?

Francesco Nasato

31 Gennaio 2026 - 07:13

NBA sbarca in Europa. Servono fino a 1 miliardo di dollari per entrare nel nuovo campionato.

Basket, perché l’NBA punta tutto sull’Europa?

L’occasione si è creata in modo ideale quando l’NBA per l’ennesimo anno consecutivo è arrivata in Europa per disputare due gare di regular season al di fuori degli Stati Uniti.

I palazzetti si sono riempiti in pochissimo tempo e d’altra parte la presa internazionale dell’NBA su fan e tifosi è per certi versi più forte di quella che in questo momento c’è negli USA. Come detto la presenza dei massimi dirigenti dell’NBA in Europa nei giorni scorsi ha prodotto un incontro molto importante avvenuto a Londra a cui hanno partecipato circa 250 persone, provenienti dal mondo sportivo, ma anche da quello del business e della finanza.

Tema dell’appuntamento NBA Europe, il nuovo campionato che si appresta a cominciare nel 2027 su territorio europeo sotto il controllo della lega americana. Due elementi che incidono moltissimo su quelle che sono le condizioni e i costi per accedere alla nuova lega e a quelli che potranno essere i suoi orizzonti nel tempo. [...]

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