Bar e ristoranti: ecco quando potranno riaprire (ma niente sarà come prima)

Coronavirus: il picco non è ancora passato ma nel frattempo il Governo programma la ripresa delle attività lavorative, con bar e ristoranti che attendono di sapere quando potranno riaprire.

Tra i settori più colpiti dalla crisi economica dettata dalla diffusione del Coronavirus c’è sicuramento quello della ristorazione, dove i ristoranti stanno già contando i danni economici dettati dalla chiusura forzata. Ripartire non sarà semplice, anche perché nel frattempo bisognerà rinunciare a festività come la Pasqua, la Festa della Liberazione del 25 aprile e quella dei Lavoratori del 1° maggio; è molto probabile, infatti, che prima della metà di maggio non venga data l’autorizzazione alla ripresa, con queste attività che non potranno contare sugli incassi solitamente garantiti nei giorni di festa.

Lo stesso dicasi per i bar i quali, così come i ristoranti, una volta che potranno riaprire dovranno seguire delle regole molto severe che inevitabilmente porteranno ad un’ennesima contrazione degli incassi.

Ma la domanda che baristi e ristoratori si fanno è: quando esattamente si potrà ripartire? Una domanda lecita, anche perché nel caso in cui il lockdown proseguisse ancora per diverse settimane in molti potrebbero non avere abbastanza liquidità per pagare l’affitto dei locali, o anche per far fronte a bollette e imposte.

Ebbene, anche se non è chiara una data esatta in cui queste attività potranno riprendere, possiamo comunque dirvi cosa serve affinché il Governo dia il via libera alla riapertura di bar e ristoranti. Tutto dipende dell’indice R0, il quale dovrà essere molto più basso rispetto a oggi.

Indice R0: cos’è e perché è importante

Il valore R0 “erre con zero” sta ad indicare il tasso di contagiosità di un virus. In poche parole, con R uguale a 1 una persona ne contagia una, mentre con R uguale a 2 una persona ne contagia due (e così via).

Questo valore dipende tanto dalla capacità del virus stesso di diffondersi (ad esempio il morbillo è più contagioso della normale influenza) quanto da altri fattori come la densità della popolazione e il numero di persone che giornalmente si incontrano tra di loro. Il motivo per cui è stato necessario introdurre misure restrittive, quindi, è proprio per intervenire su quest’ultimo fattore e ridurre il valore R0 che nella prima fase di diffusione del Coronavirus aveva raggiunto livelli molto elevati.

Biologicamente, infatti, il Coronavirus si stima avere un valore tra 2 e 3, tuttavia in determinate condizioni sociali questo valore può anche aumentare. Ad esempio, secondo un recente studio condotto da ricercatori italiani e greci, l’indice R0 in Lombardia era pari a 4 prima dell’accertamento del primo caso e quindi dell’adozione delle misure per il contenimento del contagio.

Adesso l’indice R0 è vicino all’1, tuttavia affinché si possa autorizzare l’apertura dei negozi, nonché dei bar e dei ristoranti, servirà scendere ancora.

Bar e ristoranti: quando potranno riaprire?

Per la riapertura di bar e ristoranti bisognerà arrivare stabilmente ad un R0 pari a 0,5. Solo quando ogni due persone affette da COVID-19 c’è un solo nuovo contagiato si potrà riaprire queste attività.

Bisognerà quindi attendere ancora molte settimane e solo quando il valore del tasso di contagio si stabilizzerà verrà dato il via libera alla ripresa delle attività. Si parla della metà di maggio, ma non è da escludere che il via libera per bar e ristoranti possa arrivare solo i primi di giugno.

Come già spiegato in un articolo di approfondimento, bar e ristoranti rimarranno comunque in fondo alla lista, senza contare che una volta dato il via libera le strutture dovranno riorganizzarsi affinché una volta aperti possano garantire il rispetto delle norme che resteranno in vigore anche nella fase due.

Almeno all’inizio, infatti, niente sarà come prima e a pagarne le conseguenze saranno i fatturati di baristi e ristoratori. Perché se nelle sale bisognerà far mantenere la distanza di almeno un metro tra i tavoli (e nei tavoli stessi) vorrà dire che inevitabilmente bisognerà ridurre il numero dei coperti.