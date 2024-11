Bank of England taglia tassi, ma occhio ai bond UK. Con manovra 2025 Reeves inflazione risale

La Bank of England ha tagliato i tassi di interesse del Regno Unito per la seconda volta nel 2024 di 25 punti base, abbassandoli dal 5% al 4,75%, dopo la sforbiciata di agosto, ma la sterlina sale nei confronti del dollaro dopo l’alert che la banca centrale ha lanciato sull’inflazione del Paese, in un momento si è tornato in queste ultime sedute a parlare anche del ritorno dei bond vigilantes, dopo la legge di bilancio per il 2025 che è stata presentata alla fine di ottobre dal governo laburista, in particolare dalla cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves. Una manovra che prevede 100 miliardi per il rilancio delle infrastrutture del Regno Unito.

La Bank of England ha calcolato che la legge di bilancio targata Reeves sosterrà la crescita del PIL UK ma tornerà a infiammare anche l’inflazione che nel mese di settembre è stata pari all’1,7%.

La Bank of England ha motivato la decisione di tagliare i tassi UK di 25 punti base spiegando che “è necessario che la politica monetaria continui a rimanere restrittiva per un periodo di tempo sufficientemente lungo, fino a quando i rischi che impediscono all’inflazione di tornare in modo sostenibile al target del 2% non vengano ulteriormente smorzati”.

“La Commissione continua a monitorare attentamente i rischi legati alla persistenza dell’inflazione e deciderà il grado appropriato di restrizione della politica monetaria da adottare in ciascuna riunione”.

Ovviamente a essere monitorato sarà anche l’impatto dell’esito delle Elezioni USA a cui sta guardando tutto il mondo, dunque saranno anche le conseguenze della politica economica che il vincitore all’Election Day Donald Trump varerà a partire dal momento in cui si insedierà alla Casa Bianca, all’inizio del prossimo anno.

Conseguenze che la maggior parte degli economisti ha già definito inflazionistiche. Ma inflazionistiche evidentemente saranno anche le conseguenze della manovra presentata alla fine del 2025 dalla Cancelliera allo Scacchiere Rachel Reeves: una legge di bilancio incentrata su una spesa pubblica extra di quasi 70 miliardi di sterline, che sarà finanziariata da aumenti delle tasse a carico delle aziende e da un ulteriore indebitamento da parte del Regno Unito.

Parlando proprio di inflazione, il governatore della Bank of England Andrew Bailey ha affermato che “la buona notizia” arrivata dal fronte macroeconomico del Paese è che il trend di crescita dei prezzi sta rallentando più velocemente delle attese. C’è tuttavia “là fuori una maggiore incertezza”: prima di tutto, “senza alcun dubbio”, ha fatto notare Bailey, c’è una maggiore incertezza a livello globale. Ed è ovvio che la frase si riferisce alla vittoria di Donald Trump alle elezioni USA. Inoltre, la banca centrale vuole anche capire quello che sarà l’impatto della legge di bilancio sui fondamentali dell’economia.

