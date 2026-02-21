Entro il 2 marzo 2026 è possibile presentare istanza per accedere al bonus agricoltura di 70.000 euro per avviare un’azienda agricola. Il bando è approvato e riconosciuto dalla regione Friuli Venezia Giulia. Trattandosi di un “premio primo insediamento” è possibile anche la copertura del 100% dei costi, ma a chi spettano e come richiederli? Ecco come presentare istanza e in che modo è calcolato il contributo economico.

Il bando SRE-01 del Friuli Venezia Giulia ha lo scopo di favorire l’insediamento in agricoltura dei giovani anche sotto forma di ricambio generazionale, può quindi trattarsi anche di cessione di aziende già esistenti. L’importante che si insedi in qualità di capo-azienda. Le aziende devono essere ubicate nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul bando contributi in agricoltura per avvio di un attività o insediamento in attività esistenti.

Beneficiari del bonus agricoltura 2026 per i giovani agricoltori

Con delibera del 5 dicembre 2025 n. 1761 è stato approvato il Bando per l’accesso all’intervento SRE01 – Insediamento giovani agricoltori che prevede la concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non compiuti, che si insediano per la prima volta in qualità di capo di un’azienda agricola, a fronte di presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola.

Il contributo è riservato ai giovani under 41 che si insediano per la prima volta e che abbiano i requisiti professionali previsti dal bando, cioè:

insediamento per la prima volta, come capo azienda, in un’azienda agricola ubicata in regione e iscritta alla Camera di Commercio nei 24 mesi precedenti;

adeguata istruzione e competenza professionale : laurea o diploma di scuola secondaria superiore, in ambito agricolo, forestale o veterinario o esperienza professionale significativa (trattandosi di un bando antecedente alla riforma del “giovane agricoltore”, si usano i vecchi criteri) oppure impegno a conseguirla entro i termini previsti;

: laurea o diploma di scuola secondaria superiore, in ambito agricolo, forestale o veterinario o esperienza professionale significativa (trattandosi di un bando antecedente alla riforma del “giovane agricoltore”, si usano i vecchi criteri) oppure impegno a conseguirla entro i termini previsti; qualifica in agricoltori in attività (può essere conseguita entro 18 mesi dalla concessione del sostegno);

Per ottenere l’aiuto è essenziale non aver già beneficiato del premio di primo insediamento previsto dai programmi di sviluppo rurale europei.

Non si possono ottenere i contributi del bando nel caso in cui l’insediamento in azienda derivi dal frazionamento di un’azienda familiare pre-esistente i cui soci o titolari siano parenti entro il primo grado del beneficiario.

Bando agricoltura, requisiti aziendali

L’obiettivo del bando agricoltura della regione Friuli Venezia Giulia è favorire i giovani che decidono di investire in agricoltura portando innovazione, sostenibilità ambientale, economica e sociale. Tra gli obiettivi anche la promozione dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile, parità di genere, inclusione sociale e lo sviluppo nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

Per ottenere il contributo è indispensabile che siano rispettate le soglie di dimensione economica aziendale. La dimensione economica massima è di 300.000 euro. La dimensione economica minima è di:

10.000 euro nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle Aree rurali D o zone montane;

nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle Aree rurali D o zone montane; 13.000 euro nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle Aree rurali C che non rientrano nelle zone montane;

nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle Aree rurali C che non rientrano nelle zone montane; 15.000 euro nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle altre aree rurali.

Qualora si insedino più giovani agricoltori nella medesima azienda, la dimensione economica minima è relativa ad ogni giovane insediato, mentre la soglia massima rimane invariata indipendentemente dal numero di giovani insediati.

Come presentare la domanda per accedere al bonus agricoltura 2026 per il primo insediamento di giovani agricoltori

Il sostegno è concesso in forma di premio pari a euro 70.000 erogato in due rate pari al 70% e al 30%. L’importo del premio deve essere utilizzato integralmente per l’avvio e lo sviluppo di attività di produzione primaria (cioè coltivazione, ad esempio di prodotti da orto, allevamenti, alberi da frutto). Nel caso di insediamento di più giovani agricoltori nella medesima azienda richiedente, il premio è riconosciuto ad ogni giovane insediato.

Il premio è cumulabile con altri contributi unionali, ma che abbiano diversa natura e finalità.

Alla domanda deve essere allegato il Piano Aziendale comprensivo dei costi per l’attuazione del piano stesso. Il costo di attuazione deve essere almeno pari al premio richiesto dal giovane agricoltore e nel caso in cui siano presenti più giovani a insediarsi nell’attività, il costo deve essere almeno pari ai contributi cumulativi richiesti.

Il piano aziendale deve essere avviato entro 3 mesi dal momento dell’adozione del provvedimento di concessione dell’aiuto.

La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale del sistema informativo disponibile all’indirizzo www.opr.fvg.it entro il 2 marzo del 2026.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria deve essere adottato entro 90 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande.