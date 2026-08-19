Azioni STMicroelectronics crollano, panic selling sui semiconduttori. Cosa dicono gli analisti?

Ci sono sedute nelle quali il mercato sembra mettere improvvisamente in discussione tutto ciò che aveva premiato fino a poche settimane prima. I titoli che avevano beneficiato delle aspettative più elevate diventano spesso anche quelli più vulnerabili quando gli investitori decidono di ridurre il rischio.

È proprio in questi momenti che diventa difficile distinguere una correzione emotiva da un cambiamento più profondo dello scenario. Una discesa violenta può essere il riflesso di un deterioramento dei fondamentali, ma può anche dipendere da fattori macroeconomici, da prese di profitto o dal rapido smontaggio di posizioni costruite nei mesi precedenti.

STMicroelectronics si trova oggi esattamente in questa situazione. Il titolo è investito dal panic selling che sta attraversando il comparto dei semiconduttori, ma arriva a questa fase dopo una trimestrale che aveva già evidenziato quanto il mercato fosse diventato esigente nei confronti della società.

Il panic selling colpisce i semiconduttori

La nuova ondata di vendite non riguarda soltanto STMicroelectronics. Nella seduta del 18 agosto il Philadelphia Semiconductor Index ha perso circa il 5%, mentre alcuni dei principali titoli del comparto hanno registrato ribassi ancora più accentuati. Micron ha ceduto circa il 7%, Sandisk intorno al 9%, Western Digital il 7,4%, mentre Nvidia ha perso il 2,3%.

Numeri che mostrano con chiarezza come il movimento non sia riconducibile a un problema specifico di ST. Gli investitori stanno riducendo l’esposizione all’intero settore dei chip, dopo mesi nei quali le aspettative legate all’intelligenza artificiale avevano sostenuto valutazioni sempre più elevate.

Uno dei fattori principali arriva dal mercato obbligazionario. Il rendimento del Treasury statunitense a 30 anni è salito fino al 5,3371%, raggiungendo livelli che non si vedevano dal 2007. Per le società tecnologiche si tratta di una variabile particolarmente importante, perché una parte rilevante delle loro valutazioni deriva dagli utili attesi negli anni futuri. Quando aumentano i tassi utilizzati per attualizzare quei profitti, il valore che il mercato attribuisce oggi alla crescita futura tende a diminuire.

A complicare ulteriormente lo scenario contribuisce il petrolio, con il Brent tornato oltre 90 dollari al barile nel contesto delle tensioni internazionali. Energia più cara e rendimenti obbligazionari più elevati alimentano i timori sull’inflazione e riducono lo spazio per una rapida discesa dei tassi.

È una combinazione sfavorevole proprio per quei comparti che avevano beneficiato maggiormente dell’entusiasmo legato all’AI.

Per STMicroelectronics il problema non nasce oggi

Attribuire tutta la debolezza di STMicroelectronics alla correzione settoriale sarebbe però riduttivo.

Il titolo aveva già subito una forte flessione il 23 luglio, in occasione della pubblicazione dei risultati trimestrali. Nel corso della seduta europea la perdita era arrivata a sfiorare il 18%.

Il problema non era stato un crollo dell’attività industriale. Al contrario, i dati avevano mostrato diversi segnali di miglioramento. Nel secondo trimestre del 2026 i ricavi erano saliti a 3,49 miliardi di dollari, con una crescita del 26% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il margine lordo aveva raggiunto il 34,8%, mentre l’utile netto si era attestato a 222 milioni di dollari. Su base rettificata, il margine operativo era stato del 7,7% e l’utile netto di 291 milioni.

Numeri che descrivono una società in fase di recupero, non un gruppo in difficoltà strutturale.

Il problema era rappresentato dalle aspettative. L’EBITDA, pari a 679 milioni di dollari, era risultato inferiore ai circa 798 milioni attesi dal mercato. Anche la guidance sui ricavi del terzo trimestre, indicata intorno a 3,70 miliardi, era leggermente inferiore ai 3,72 miliardi stimati dal consensus.

Scostamenti relativamente contenuti erano stati sufficienti per provocare una reazione estremamente severa.

Il messaggio del mercato era chiaro: dopo la forte rivalutazione precedente, non bastava più mostrare una ripresa. Era necessario superare aspettative diventate progressivamente più ambiziose.

La ripresa industriale rimane visibile

Dietro la volatilità della quotazione continua comunque a emergere un miglioramento del business.

La società ha segnalato ordini robusti nei principali mercati finali e una maggiore visibilità sulla domanda. Le scorte presenti presso la distribuzione sono inoltre scese sotto i livelli normalmente considerati ottimali, un’indicazione importante dopo il lungo processo di destocking che aveva penalizzato il settore.

Per il terzo trimestre ST prevede ricavi intorno a 3,70 miliardi di dollari e un margine lordo vicino al 37%. Sarebbe un miglioramento significativo rispetto al 34,8% del trimestre precedente.

Ancora più importante sarà verificare l’andamento dell’ultima parte dell’anno. La società punta infatti a ricavi superiori ai 4 miliardi di dollari nel quarto trimestre, sostenuti anche dai programmi destinati ai data center per l’intelligenza artificiale e alle comunicazioni satellitari in orbita terrestre bassa.

Ed è proprio l’AI a rappresentare una delle principali ragioni per cui il mercato aveva iniziato a rivalutare ST.

La nuova ST passa anche dai data center

Per molti anni STMicroelectronics è stata associata soprattutto all’automotive, alle applicazioni industriali, ai microcontrollori e ai semiconduttori di potenza.

Questi mercati rimangono centrali, ma nel 2026 è diventata molto più rilevante la componente collegata ai data center.

La società prevede ricavi superiori a 1 miliardo di dollari nel 2026 provenienti da questo mercato e, se le attuali tendenze verranno confermate, una cifra ampiamente superiore ai 2 miliardi nel 2027.

È un cambiamento potenzialmente importante nel profilo industriale del gruppo. L’esposizione alla crescita dell’infrastruttura per l’intelligenza artificiale potrebbe infatti ridurre progressivamente la dipendenza di ST dal ciclo tradizionale dell’automotive e dell’industria.

Ma proprio qui si concentra uno dei principali rischi.

Quando il mercato incorpora anticipatamente una crescita molto elevata, la società deve poi dimostrare trimestre dopo trimestre di essere in grado di realizzarla. Non basta annunciare nuovi programmi o mostrare una domanda crescente. Diventa essenziale trasformare i nuovi ricavi in margini e generazione di cassa.

È questa la variabile sulla quale gli analisti appaiono oggi maggiormente divisi.

Gli analisti restano positivi, ma non tutti allo stesso modo

Le raccomandazioni pubblicate nell’ultimo mese mostrano un quadro nel complesso favorevole, anche se molto più articolato di quanto possa suggerire un semplice consenso medio.

Tra le indicazioni più ottimistiche figura HSBC, che mantiene un giudizio Buy con un target di 81 euro. Rispetto a una quotazione di riferimento di 45,18 euro, la distanza dal prezzo obiettivo è di circa il 79%.

Anche Deutsche Bank mantiene Buy, con un target di 70 euro. In questo caso il differenziale rispetto al prezzo di riferimento è vicino al 55%.

Jefferies indica a sua volta Buy con un obiettivo di 68 euro, circa il 50% sopra la quotazione considerata. Lo stesso target di 68 euro è indicato da Berenberg, mentre Citi mantiene Buy con un prezzo obiettivo di 62 euro, corrispondente a una distanza di circa il 37%.

Barclays adotta un approccio più prudente. Il giudizio è Equal Weight, con un target di 60 euro. Anche in questo caso, tuttavia, il prezzo obiettivo rimane circa il 33% sopra la quotazione di riferimento.

Sul mercato statunitense, Mizuho mantiene Outperform con un target di 80 dollari. Rispetto ai 52,27 dollari dell’ultima chiusura riportata per l’ADR, la distanza supera il 53%.

Susquehanna indica Positive con un obiettivo di 75 dollari, circa il 43,5% sopra il prezzo di riferimento.

Craig-Hallum mantiene Buy con target a 70 dollari, una distanza vicina al 34%.

Goldman Sachs resta Neutral con un prezzo obiettivo di 60,50 dollari. Il differenziale rispetto ai 52,27 dollari utilizzati come riferimento è di circa il 16%.

Il giudizio più prudente tra quelli considerati arriva da TD Cowen, che mantiene Hold e indica un target di 55 dollari, appena il 5% sopra il prezzo di riferimento.

Il quadro complessivo rimane quindi favorevole, ma fermarsi ai target attuali rischierebbe di nascondere l’informazione probabilmente più importante.

Molti broker hanno tagliato i target

Dopo la trimestrale diversi analisti hanno infatti rivisto al ribasso le proprie valutazioni.

Jefferies ha ridotto il target da 82 a 68 euro, pur mantenendo il giudizio Buy. Deutsche Bank ha portato l’obiettivo da 75 a 70 euro, mentre Barclays lo ha ridotto da 65 a 60 euro.

Negli Stati Uniti Mizuho ha abbassato il target da 84 a 80 dollari. TD Cowen ha effettuato una revisione decisamente più marcata, passando da 70 a 55 dollari. Goldman Sachs ha ridotto il proprio obiettivo da 67,50 a 60,50 dollari.

Non tutti, però, hanno seguito la stessa direzione.

Berenberg ha aumentato il target da 53 a 68 euro. Citi lo ha portato da 52 a 62 euro. Susquehanna ha alzato il proprio obiettivo da 60 a 75 dollari, mentre Craig-Hallum è passata da 58 a 70 dollari.

Questa dispersione delle valutazioni è forse l’elemento più significativo dell’intero quadro.

Gli analisti sembrano concordare sull’esistenza di una ripresa industriale, ma non sulla velocità con cui questa potrà trasformarsi in un miglioramento strutturale della redditività.

È probabilmente questa la principale questione che accompagnerà STMicroelectronics nei prossimi trimestri.

L’analisi tecnica segnala una frattura tra breve e lungo periodo

Anche il quadro tecnico mostra una situazione molto netta.

L’ADR quotato a New York ha chiuso l’ultima seduta considerata a 52,27 dollari, in calo del 6,31%. Il volume ha raggiunto 12,90 milioni di azioni contro una media a 30 giorni di 10,87 milioni, un incremento di circa il 19%.

Gli oscillatori settimanali rimangono prevalentemente neutrali, ma Momentum e MACD hanno assunto una configurazione negativa.

L’RSI a 14 periodi si trova a 48,55, quindi è ancora lontano da condizioni estreme, mentre lo Stocastico è sceso a 18,90 e il Williams %R a -86,91. Sono valori compatibili con un titolo che ha subito una rapida accelerazione ribassista.

Ancora più significativa è la configurazione delle medie mobili.

Il prezzo è sceso sotto l’EMA a 10 periodi, collocata a 58,06 dollari, sotto l’EMA20 a 56,30 dollari e sotto le medie semplici a 10 e 20 periodi, rispettivamente a 61,83 e 60,65 dollari.

Il trend di breve periodo si è quindi deteriorato in maniera evidente.

La struttura di medio e lungo periodo rimane invece differente. L’EMA50 passa a 46,43 dollari, la SMA50 a 41,18, l’EMA100 a 40,28 e le due medie a 200 periodi si trovano tra 37,50 e 38,26 dollari.

Il titolo rimane quindi ancora sopra tutti questi riferimenti.

I livelli da osservare

La prima fascia particolarmente importante si trova tra 50 e 52 dollari.

In questa zona transitano la media semplice a 30 periodi, collocata a 51,12 dollari, e la Hull Moving Average, a 50,11 dollari.

La tenuta di questa fascia permetterebbe al titolo di mantenere una parte rilevante della struttura costruita nei mesi precedenti. Una discesa stabile sotto quota 50 aumenterebbe invece il rischio di un’estensione della correzione verso l’EMA50, attualmente intorno a 46,43 dollari.

Sul lato opposto, il semplice verificarsi di un rimbalzo non sarebbe sufficiente per parlare di recupero del trend di breve periodo.

Una prima indicazione più costruttiva arriverebbe con il ritorno sopra l’area 55,9-56,3 dollari, dove transitano la base Ichimoku e l’EMA20.

Successivamente il mercato dovrebbe affrontare quota 58,06 dollari.

La fascia compresa tra circa 60,6 e 61,8 dollari rappresenta infine la principale area da recuperare per ricostruire una configurazione tecnica decisamente più solida.

La vera partita si giocherà sui margini

Il panic selling che sta investendo i semiconduttori rende inevitabilmente più fragile anche STMicroelectronics, ma non modifica automaticamente le prospettive industriali della società.

Il gruppo arriva alla correzione con ricavi in forte recupero, inventari della distribuzione più normalizzati e una nuova componente di crescita legata ai data center che potrebbe diventare molto significativa già tra il 2026 e il 2027.

Allo stesso tempo, la reazione alla trimestrale di luglio ha mostrato quanto siano diventate elevate le aspettative incorporate nella valutazione.

Per questo, nei prossimi mesi sarà probabilmente più utile osservare alcuni numeri concreti piuttosto che le singole oscillazioni giornaliere del titolo: ricavi intorno a 3,70 miliardi nel terzo trimestre, margine lordo vicino al 37%, fatturato superiore a 4 miliardi nel quarto e conferma della traiettoria dei data center verso oltre 1 miliardo di dollari nel 2026 e più di 2 miliardi nel 2027.

Se questi obiettivi verranno progressivamente confermati, la distanza attualmente esistente tra la quotazione e molti target degli analisti avrà basi industriali più solide. In caso contrario, le revisioni al ribasso già effettuate da diversi broker mostrano quanto rapidamente le valutazioni possano essere corrette.

STMicroelectronics si trova quindi in una fase in cui il mercato deve decidere se considerarla ancora soprattutto un produttore ciclico di semiconduttori oppure attribuirle una quota crescente del premio riconosciuto alle società esposte all’espansione dell’intelligenza artificiale.

La risposta non arriverà da una singola seduta di Borsa. Saranno ricavi, margini e capacità di trasformare la crescita dei data center in profitti a determinare quale delle due letture finirà per prevalere.

Le informazioni riportate hanno finalità esclusivamente informative e non rappresentano una raccomandazione di investimento, un invito ad acquistare o vendere strumenti finanziari o una sollecitazione del pubblico risparmio.