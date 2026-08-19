Azioni Stellantis, la Topolino parte bene negli USA ma gli analisti restano divisi sul rilancio

A volte una strategia industriale può essere raccontata meglio da un prodotto apparentemente marginale che da un piano da decine di miliardi. Soprattutto quando quel prodotto rompe con le convenzioni di un mercato e prova a intercettare una domanda che i grandi costruttori hanno finora quasi ignorato.

Negli Stati Uniti, patria dei pick-up e dei grandi SUV, sta infatti crescendo un fenomeno che sembra andare nella direzione opposta. Golf cart, Low-Speed Vehicles e piccoli mezzi elettrici vengono utilizzati sempre più spesso fuori dai campi da golf, nelle comunità residenziali, nelle località turistiche e per spostamenti di pochi chilometri. Un segmento ancora piccolo rispetto all’automobile tradizionale, ma sufficientemente interessante da attirare nuovi operatori.

Per Stellantis la questione va però oltre il successo o meno di un singolo modello. Il gruppo guidato da Antonio Filosa deve recuperare redditività e quote di mercato, soprattutto in Nord America, mentre gli analisti continuano a ridimensionare le proprie aspettative. È in questo scenario che l’arrivo della Fiat Topolino negli Stati Uniti assume un significato molto più ampio delle sue dimensioni.

Fiat Topolino sbarca negli Stati Uniti

La Fiat Topolino è arrivata sul mercato americano con un prezzo di partenza di 13.995 dollari, al quale si aggiungono le spese di destinazione. Il prezzo effettivo di ingresso si colloca quindi poco sotto i 15.000 dollari.

Non è un’automobile tradizionale. È un veicolo elettrico a due posti lungo circa 2,5 metri, con una batteria da 5,4 kWh, un’autonomia dichiarata fino a 46 miglia, circa 74 chilometri, e una velocità inizialmente limitata a 19 miglia orarie. La ricarica completa richiede circa cinque ore.

Il posizionamento scelto da Fiat è altrettanto particolare. La Topolino non nasce per affrontare le highway americane né per sostituire la prima automobile di una famiglia. Il terreno di confronto è piuttosto rappresentato dai golf cart evoluti e i Low-Speed Vehicles utilizzati nei resort, nei country club, nelle comunità private, nelle località costiere e per brevi spostamenti urbani.

Con un apposito kit di conversione, previsto senza costi aggiuntivi per il cliente, la velocità può salire a 25 miglia orarie e il veicolo può ottenere la classificazione federale LSV, rendendo possibile la circolazione su alcune strade pubbliche, in funzione delle normative dei singoli Stati.È una nicchia, ma non necessariamente una nicchia irrilevante.

Il mercato americano dei golf cart vale già quasi 1 miliardo

Le stime sul valore del settore cambiano sensibilmente a seconda che si considerino soltanto i golf cart tradizionali oppure l’insieme più ampio dei Low-Speed Vehicles.

Limitandosi ai golf cart, una stima per il 2026 attribuisce al mercato statunitense un valore di circa 895 milioni di dollari, con una possibile crescita fino a circa 1,25 miliardi nel 2033. Altre rilevazioni indicano che il Nord America rappresenta oltre la metà del mercato mondiale.

È quindi ragionevole parlare di un mercato americano vicino al miliardo di dollari, ma la dimensione potenziale diventa molto maggiore allargando il perimetro alla micromobilità e ai Low-Speed Vehicles.

Il fenomeno interessante è soprattutto il cambiamento nell’utilizzo. Il golf cart non viene più acquistato esclusivamente per spostarsi tra una buca e l’altra. Comunità residenziali, resort, campus, porti turistici e centri urbani a bassa velocità stanno trasformando questi mezzi in una seconda forma di mobilità personale.

Fiat prova a inserirsi proprio nello spazio tra il golf cart e l’automobile. Non punta a costruire un’auto americana più piccola. Cerca piuttosto di trasformare un oggetto percepito come essenziale in qualcosa di più riconoscibile, protetto e associato a un marchio automobilistico.

Le prime indicazioni sono incoraggianti, ma vanno lette con cautela

Sul debutto della Topolino negli Stati Uniti stanno emergendo segnali interessanti.

Un concessionario Stellantis del Nevada ha riferito di avere raccolto depositi per quasi tutte le Topolino già disponibili o in arrivo. Fiat sta inoltre portando il modello in diverse località attraverso il TopoTour, durante il quale i potenziali clienti possono vedere il veicolo e lasciare un deposito. Sul sito americano del marchio viene sottolineato che la disponibilità per il 2026 è limitata.

C’è però un dato che impedisce di trasformare questi segnali in una prova di successo commerciale: la prima fornitura destinata agli Stati Uniti comprende soltanto circa 300 unità, alle quali potranno seguirne altre in funzione della domanda.

Dire che le vendite sono partite bene è quindi possibile soltanto all’interno di questo perimetro. Saturare rapidamente alcune centinaia di unità sarebbe un buon risultato per il test commerciale, ma non avrebbe un impatto significativo sui conti di un gruppo delle dimensioni di Stellantis.

La Topolino non può rilanciare Stellantis da sola

Pensare che il rilancio di Stellantis possa dipendere direttamente dalle vendite della Topolino sarebbe irrealistico.

Nel secondo trimestre del 2026 il gruppo ha generato ricavi per 43,5 miliardi di euro, in aumento del 13% su base annua. I ricavi del Nord America sono cresciuti del 32%. L’utile netto trimestrale è tornato positivo per circa 300 milioni di euro.

Per incidere materialmente su numeri di questa dimensione servirebbero volumi di Topolino incompatibili con la natura stessa del prodotto.

La rilevanza della mossa è quindi diversa. Topolino può diventare un laboratorio commerciale per verificare se negli Stati Uniti esista davvero uno spazio tra il tradizionale golf cart e l’automobile. Può inoltre offrire a Fiat un prodotto fortemente caratterizzato in un mercato nel quale il marchio è ormai diventato marginale.

Nel primo semestre del 2026 Fiat aveva venduto negli Stati Uniti soltanto 228 vetture, con un calo del 75% rispetto all’anno precedente. La gamma era sostanzialmente affidata alla 500e.

Da questo punto di vista, la Topolino non deve necessariamente diventare un modello di massa per essere utile. Può riaccendere l’attenzione sul marchio, ampliare la rete di clienti potenziali e soprattutto verificare la domanda americana di veicoli piccoli, semplici ed economici. Un concetto che coincide sorprendentemente bene con una parte della nuova strategia Stellantis.

Fiat è diventata uno dei marchi prioritari

Con FaSTLAne 2030, Antonio Filosa ha modificato profondamente la direzione strategica del gruppo.

Stellantis prevede investimenti superiori a 60 miliardi di euro entro il 2030 e il lancio di circa 60 nuovi modelli. Ma uno degli aspetti più importanti riguarda la distribuzione del capitale: circa il 70% degli investimenti destinati ai marchi e ai prodotti dovrebbe concentrarsi su Jeep, Ram, Peugeot, Fiat e sulla divisione dei veicoli commerciali Pro One.

Fiat è quindi entrata nel gruppo ristretto dei marchi sui quali Stellantis intende investire maggiormente. La Topolino americana assume in questo contesto un significato più interessante. Piccola, elettrica, economica e costruita attorno a un utilizzo molto specifico, rappresenta quasi l’opposto della strategia che aveva portato numerosi costruttori a inseguire modelli sempre più grandi, costosi e complessi.

Stellantis sta contemporaneamente lavorando in Europa alla futura categoria delle E-Car, piccoli veicoli elettrici con un prezzo indicativo intorno a 15.000 euro. La produzione dovrebbe iniziare nel 2028 a Pomigliano d’Arco e coinvolgere più marchi del gruppo.

Topolino e futura E-Car non sono lo stesso prodotto e rispondono a normative differenti. Ma appartengono alla stessa idea industriale: verificare se sia possibile ricostruire un’offerta automobilistica accessibile dopo anni nei quali elettrificazione, normative e ricerca di margini più elevati hanno progressivamente spinto i listini verso l’alto.

Il vero rilancio di Stellantis si decide però altrove

Il nodo principale rimane il Nord America. Nel secondo trimestre i ricavi della regione sono aumentati del 32% e le consegne erano già salite del 38% nel trimestre, grazie anche a modelli come Ram 1500, Jeep Grand Wagoneer, Cherokee e Chrysler Pacifica.

Sono segnali di recupero importanti, ma i risultati del 30 luglio hanno mostrato quanto sia ancora lunga la strada.

L’utile operativo adjusted del gruppo è più che triplicato fino a circa 773 milioni di euro, ma è rimasto inferiore alle aspettative degli analisti. Il margine operativo adjusted si è fermato all’1,8%. Antonio Filosa ha riconosciuto che il turnaround richiederà tempo.

Il contrasto è evidente: volumi e ricavi stanno migliorando, ma la redditività non ha ancora raggiunto livelli sufficienti per convincere il mercato che la normalizzazione sia completata. Ed è proprio questo che emerge con particolare chiarezza dalle raccomandazioni degli analisti dell’ultimo mese.

Piper Sandler manda un segnale durissimo

Una delle revisioni più drastiche è arrivata da Piper Sandler il 27 luglio.

Il broker ha portato la raccomandazione da Overweight a Underweight e ha ridotto il target price sull’ADR americano da 14 a 4 dollari.

Rispetto a una quotazione di riferimento di circa 5,05 dollari rilevata il 19 agosto, il target implica un valore inferiore di circa il 21%. È un giudizio particolarmente severo perché non si limita a mettere in discussione la velocità della ripresa, ma segnala una forte riduzione delle aspettative sulla capacità di Stellantis di recuperare redditività nei prossimi anni.

UBS passa da Buy a Neutral

Il 3 agosto è arrivata un’altra revisione importante.UBS ha abbassato il giudizio da Buy a Neutral e ha quasi dimezzato il prezzo obiettivo, portandolo da 9,50 a 5,80 euro.

Il broker ha evidenziato progressi insufficienti nel turnaround americano, scorte ancora elevate presso i concessionari e un’accoglienza dei nuovi prodotti meno forte di quanto precedentemente previsto.

Rispetto a una quotazione intorno a 4,43 euro, il target di 5,80 euro conserva comunque una distanza positiva di circa il 31%. Il dato più importante è però un altro: il precedente obiettivo era 9,50 euro. In pochi mesi la valutazione teorica attribuita da UBS a Stellantis è stata quindi drasticamente ridimensionata.

Bernstein vede ancora rischio al ribasso

Il 7 agosto Bernstein ha abbassato la raccomandazione da Market Perform a Underperform e ridotto il target da 6,20 a 4 euro. Con il titolo intorno a 4,43 euro, il prezzo obiettivo si colloca circa il 10% più in basso.

Secondo Bernstein potrebbe essere necessario ridurre la produzione nordamericana nel secondo semestre per riportare sotto controllo le scorte dei concessionari. Le stime sull’utile operativo adjusted per il 2026, 2027 e 2028 sono state portate rispettivamente a circa il 20%, 21% e 29% sotto il consensus.

Questa è probabilmente una delle critiche più importanti rivolte alla strategia di rilancio. Far crescere le consegne non basta se l’aumento dei volumi produce nuovamente scorte elevate, incentivi commerciali e pressione sui prezzi.

RBC, Goldman Sachs e Citi rimangono prudenti

La cautela è proseguita nelle giornate successive. RBC ha mantenuto un giudizio Sector Perform, equivalente a una posizione neutrale, indicando un target di 5 euro. Rispetto ai circa 4,43 euro utilizzati come riferimento, la distanza è intorno al 13%.

Goldman Sachs ha anch’essa confermato una valutazione Neutral. Il quadro rimane quindi coerente con un titolo sul quale la banca non vede ancora elementi sufficienti per assumere una posizione decisamente positiva.

Anche Citi ha ridotto il proprio prezzo obiettivo da 5,50 a 5 euro. A questi livelli il potenziale teorico rispetto alla quotazione di riferimento sarebbe ancora vicino al 13%, ma la revisione conferma la tendenza generale dell’ultimo mese: gli analisti stanno diventando più prudenti sulle prospettive del gruppo.

In controtendenza AlphaValue/Baader Europe

Non tutte le revisioni sono state negative. Il 13 agosto AlphaValue/Baader Europe ha migliorato il giudizio portandolo a Buy, pur riducendo leggermente il target da 6,33 a 6,27 euro. Con Stellantis intorno a 4,43 euro, il prezzo obiettivo sarebbe circa il 42% superiore alla quotazione.

Il caso è particolarmente interessante perché mostra come sia possibile arrivare a conclusioni differenti partendo dallo stesso scenario.

La valutazione non dipende soltanto dalla situazione attuale, certamente difficile, ma anche da quanto rapidamente si ritiene che il piano industriale possa riportare margini e cassa verso livelli più normali.

Il consensus resta così molto frammentato. Una rilevazione su 25 analisti indica un target medio intorno a 5,78 euro, con una fascia estremamente ampia compresa tra 4 e 10 euro. Una dispersione di queste dimensioni è il segnale di una forte incertezza sulle prospettive.

Topolino è un indizio della nuova Stellantis, non la soluzione

La Fiat Topolino può quindi contribuire al rilancio di Stellantis, ma non nel senso più immediato del termine.

Trecento, mille o anche diverse migliaia di microcar non possono cambiare i risultati di un gruppo che genera decine di miliardi di euro di ricavi ogni trimestre.

Ciò che Topolino può dimostrare è invece se Stellantis abbia imparato una delle lezioni più importanti degli ultimi anni: non tutti i clienti vogliono automobili più grandi, più potenti e più costose.

Negli Stati Uniti il prezzo medio di una nuova automobile ha ormai raggiunto livelli intorno ai 50.000 dollari. In questo scenario, un veicolo sotto i 15.000 dollari occupa una fascia quasi abbandonata dall’industria tradizionale. La sfida sarà capire quanto sia realmente grande questa domanda.

Il rilancio di Stellantis continuerà comunque a dipendere da fattori molto più importanti: recupero della quota di mercato negli Stati Uniti, normalizzazione delle scorte, riduzione dei costi industriali, successo dei nuovi modelli Jeep e Ram, rilancio europeo, maggiore disciplina nell’allocazione del capitale e ritorno a margini operativi sensibilmente superiori agli attuali.

La Topolino non risolve nessuno di questi problemi da sola, ma potrebbe rappresentare qualcosa di diverso e forse più interessante: il segnale che Stellantis sta tornando a sperimentare segmenti nei quali può utilizzare la propria scala industriale senza limitarsi a inseguire le strategie dei concorrenti.

Per chi osserva il titolo in Borsa, quindi, le vendite della piccola Fiat americana costituiscono un indicatore da seguire, non il parametro sul quale valutare l’intero turnaround. Molto più importanti saranno l’evoluzione dei margini, le scorte nordamericane, il free cash flow e la capacità di trasformare i 60 miliardi di investimenti previsti dal piano FaSTLAne 2030 in una redditività sostenibile.

Le recenti revisioni degli analisti spiegano quanto sia ancora elevato il livello di incertezza. Ci sono target inferiori alla quotazione corrente e obiettivi superiori di oltre il 40%. Più che una convergenza di vedute, il mercato sta esprimendo due scenari molto diversi sul futuro di Stellantis.

La Topolino potrebbe aiutare a capire quale dei due inizierà a prendere forma. Ma per parlare davvero di rilancio serviranno numeri ben più grandi di quelli che può produrre, almeno per ora, la più piccola automobile del gruppo.

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