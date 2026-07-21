Azioni Prysmian in rally a Piazza Affari. Perché secondo Jefferies possono salire ancora del 40%

Azioni Prysmian in forte rialzo sul Ftse Mib di Piazza Affari. I titoli scattano del 3% circa, confermandosi tra i migliori del listino benchmark della Borsa di Milano, e scattando fino a quota 128,55 euro.

A sostenere le quotazioni del colosso italiano produttore di fibra e cavi ottici è il mega accordo annunciato ieri, del valore di 5,5 miliardi di euro, spalmato in 10 anni, che il gruppo ha siglato con Molex,

Prysmian ha firmato un accordo di lungo periodo del valore massimo di €5,5 miliardi con Molex, parte del grande gruppo privato americano Koch Inc., per la fornitura di cavi ottici destinati all’interno dei data center.

Prysmian ha spiegato che l’intesa, che prevede un pagamento anticipato di €550 milioni, “rientra in un piano più ampio di nuovi accordi e iniziative commerciali con hyperscaler e operatori di infrastrutture per i data center, che dovrebbe generare entro il 2035 oltre €10 miliardi di ricavi incrementali cumulativi rispetto al 2025, aggiungendo fino a €1,1 miliardo di ricavi su base annua a partire dal 2031”.

L’azienda ha reso noto anche che avvierà un piano di incremento della capacità produttiva finalizzato ad ampliare la produzione di cavi ottici e fibra - compresa la fase di produzione delle preforme in vetro negli stabilimenti negli Stati Uniti e in Europa:

“L’investimento, che consentirà di più che raddoppiare la capacità produttiva di fibra negli Stati Uniti, rafforzerà il posizionamento di Prysmian quale uno dei soli tre produttori statunitensi di fibra e cavi ottici, mentre in Europa sosterrà il ruolo di Prysmian come l’unico grande operatore domestico. Prysmian allocherà €1,25 miliardi fino al 2031 per l’aumento della capacità produttiva. Quest’investimento porterà alla creazione di oltre 1000 nuovi posti di lavoro a livello globale, di cui 600 saranno negli Stati Uniti”

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L’accordo ha scatenato subito la reazione positiva degli analisti sulle azioni Prysmian.

In evidenza la decisione degli analisti di Jefferies di rivedere al rialzo il target price dai 178 precedenti a 180 euro, confermando il rating “Buy”.

Considerando il nuovo target price di Jefferies e i valori attuali delle azioni, che viaggiano al momento a 125,55 euro, Jefferies scommette su un balzo del titolo Prysmian fino a oltre il 43%.

Jefferies ha motivato l’upgrade del target price sulle azioni Prysmian, ha riportato l’agenzia di stampa Radiocor, sottolineando che l’intesa con Molex è “altamente sinergica, poiché consente di offrire una soluzione completa per il cosiddetto ’white space’ dei data center”.

La divisione di ricerca ha comunicato inoltre di prevedere “investimenti cumulati per circa 5 miliardi di euro nel periodo 2026-2030, con un picco entro il 2029 e una successiva riduzione”, mentre il free cash flow cumulato nello stesso arco temporale è atteso fino a 10 miliardi di euro, “con un periodo di recupero degli investimenti di circa quattro anni, grazie all’aumento della capacita produttiva e ai margini più elevati”.