Poste Italiane ha annunciato di avere concluso il primo trimestre del 2026 con un utile netto pari a € 617 milioni, in crescita del 3% su base annua e con ricavi a livelli record, pari a €3,5 miliardi, in crescita dell’8%, grazie al solido contributo di tutte le divisioni di business.

La redditività è stata confermata a livelli anch’essi record, con un risultato operativo (EBIT) adjusted pari a € 905 milioni, in crescita del 14% anno su anno, “a conferma di una continua ed efficace razionalizzazione dei costi in un contesto inflazionistico”, come ha precisato il gruppo guidato dal CEO Matteo Del Fante.

Occhio al trend delle azioni Poste Italiane, scambiate sul Ftse Mib di Piazza Affari.

Tornando ai conti del primo trimestre, la raccolta netta dei prodotti di investimento di Poste Italiane è stata “robusta”, pari a € 1,7 miliardi, “associata a trend commerciali positivi nel risparmio postale e a depositi retail stabili”.

Poste Italiane ha annunciato anche una solida struttura patrimoniale con Solvency II ratio pari al 294% e una posizione finanziaria netta in miglioramento.

I risultati di bilancio del primo trimestre sono stati tali da portare l’azienda a rivedere al rialzo la guidance per l’intero 2026, puntando su un risultato operativo (EBIT) adjusted aumentato a € 3,4 miliardi

Il gruppo ha inoltre reso noto che il nuovo piano industriale “standalone” pluriennale sarà presentato il prossimo 24 luglio, insieme ai risultati del secondo trimestre del 2026.

Riguardo all’OPAS lanciata su TIM-Telecom Italia, Poste Italiane ha confermato le tempistiche dell’operazione, comunicando che la chiusura dell’OPAS è attesa entro il terzo trimestre dell’anno.

Così Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, ha commentato i conti indicando tutti i numeri principali del bilancio, in particolare “ i ricavi record pari a € 3,5 miliardi, in crescita dell’8% anno su anno”, che confermano “la solidità della nostra piattaforma e la coerenza della nostra strategia di lungo termine”.

Del Fante ha rimarcato come il primo trimestre del 2026 si sia confermato il “ quarto primo trimestre consecutivo concluso con risultati a livelli record , grazie al solido contributo di tutte le divisioni di business, con una raccolta netta nei prodotti di investimento pari a € 1,7 miliardi, frutto della robusta performance del comparto assicurativo Investimenti Vita e Previdenza, accompagnata da trend commerciali in continuo

miglioramento nel Risparmio Postale e depositi retail stabili ”.

Così ancora il CEO:

“La nostra leadership nei pagamenti digitali risulta confermata, con una crescita superiore ai livelli di mercato che sottolinea la solidità della nostra piattaforma. La redditività ha raggiunto livelli record, con un Risultato operativo (EBIT) Adjusted in crescita del 14% anno su anno e pari a €905 milioni, a conferma della solidità della nostra disciplina sui costi e delle azioni di efficienza in un contesto caratterizzato da inflazione. L’utile netto è cresciuto a €617 milioni, in aumento del 3% anno su anno. Alla luce della performance positiva nella prima parte dell’anno e di un contesto di tassi di interesse più favorevole, abbiamo rivisto al rialzo la guidance a livello di Risultato operativo (EBIT) Adjusted per il 2026, fissandola a € 3,4 miliardi. La crescita dei ricavi del segmento Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione è stata trainata dall’aumento dei volumi dei pacchi e dalle azioni di repricing, che hanno mitigato il calo previsto dei volumi della corrispondenza. A metà aprile abbiamo annunciato una joint venture con Benetton Logistics, come ulteriore passo nel percorso di crescita e rafforzamento del nostro business della contract logistics. Nei Servizi Finanziari, i ricavi sono cresciuti dell’11% a € 1,6 miliardi, sostenuti dalla solidità del portafoglio investimenti e da una solida performance commerciale. I Servizi Assicurativi hanno registrato risultati positivi sia nel comparto Investimenti Vita e Previdenza che nel comparto Protezione, con ricavi in crescita del 6% nel trimestre a €469 milioni. L’ecosistema unico e integrato dei Servizi Postepay per le esigenze quotidiane ha generato una crescita sia nei ricavi che nella redditività, anticipando l’integrazione nel nuovo polo finanziario”.