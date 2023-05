Azioni Google alle stelle: cosa sta succedendo in borsa?

Le azioni Alphabet (Google) sono cresciute più del 10% nelle sessioni borsistiche di mercoledì e giovedì a seguito delle dichiarazioni di Google riguardo l’intelligenza artificiale all’evento I/O. Gli analisti si mostrano molto fiduciosi riguardo l’evoluzione dei fondamentali del colosso tecnologico mostrandosi complessivamente rialzisti.

Cosa aspettarsi adesso in borsa dalle azioni di Alphabet?

L’evento Google I/O 2023 ha fatto impazzire il pubblico borsistico

La società ha dichiarato che è sua intenzione introdurre nuove funzionalità di intelligenza artificiale all’interno di Google con il fine di trasformare query complesse in risposte più semplici.

A quanto pare il colosso tecnologico mira a semplificare la vita di tutti i giorni dei propri utenti lavorando direttamente sui servizi attuali, sviluppando il proprio chatbot Bard AI. La società ha inoltre annunciato «AI Snapshot», che mira a integrare i risultati dell’intelligenza artificiale generativa con i risultati di ricerca di Google.

La presentazione, condotta dal CEO Sundar Pichai, è stata molto apprezzata dagli investitori e trader che hanno reagito ricoprendo il titolo Alphabet con una valanga di acquisti, facendo crescere il prezzo delle azioni in borsa.

Google: l’opinione degli analisti

L’analista di Morgan Stanley, Brian Nowak, si mostra molto fiducioso riguardo la società, dichiarando che le prospettive di crescita del colosso tecnologico mirano a ridurre l’attuale divario di valutazione fra Google e i suoi colleghi.

Secondo gli analisti di Bank of America, Justin Post e Joanna Zhao, al centro dell’attività di Google resterà la pubblicità ma in futuro potrebbe essere guidata dall’intelligenza artificiale. Dalle analisi di consensus di Factset, basate sulla stima di 51 analisti, 39 sono attualmente «buy», 7 «overweight» e 4 «hold». Le banche d’affari presentano complessivamente rating positivi, con target price mediamente posizionati al di sopra del prezzo attuale.

Azioni Google: l’analisi tecnica

La capitalizzazione di mercato del colosso tecnologico è aumentata di $120 miliardi in poche sessioni borsistiche, stimolata anche dalle operazioni di buyback in corso. Alphabet conferma la propria posizione come quarta società più preziosa al mondo, avvalorando il patrimonio degli attuali azionisti.

Da un punto di vista tecnico, il titolo GOOGL, dopo aver rotto con forza la soglia psicologica dei $100, ha proseguito il proprio trend a rialzo, superando anche la resistenza dei $110 sino a raggiungere i valori di agosto 2022, in direzione dei $120. Il titolo sembra inarrestabile e secondo alcuni esperti potrebbe avere ancora forza per continuare la salita verso l’alto, così come molti dei suoi comptetitor stanno facendo.

Il prossimo target di riferimento sembra essere la resistenza di agosto, poco al di sotto del numerario dei $125.