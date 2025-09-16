Azioni comparto difesa, solo queste possono salire del 30%

Le azioni del comparto della difesa continuano a macinare utili e offrono agli investitori occasioni interessanti. Un nuovo studio di Scope Ratings dipinge uno scenario promettente. Nel 2024 la spesa militare mondiale ha sfiorato quota 2.720 miliardi di dollari, mettendo a segno un balzo del 9,4% rispetto all’anno prima e raggiungendo il livello più alto dai tempi della Guerra Fredda. Non si tratta di un picco momentaneo, ma di un vero cambio di passo che racconta un mondo sempre più instabile, dalle tensioni in Europa orientale ai conflitti in Medio Oriente, fino alle frizioni nell’Asia-Pacifico. In Germania, ad esempio, i fondi specializzati in difesa hanno già raggiunto i 13,3 miliardi di masse in gestione in meno di due anni.

Vediamo di seguito i titoli che compaiono stabilmente tra le prime posizioni di questi portafogli istituzionali e che, secondo gli analisti, hanno ancora margini di crescita a doppia cifra.

[...]