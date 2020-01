Rally Atlantia: novità sulla revoca delle concessioni?

Azioni Atlantia sugli scudi nella seconda seduta milanese della settimana.

Ancora una volta le oscillazioni del titolo hanno trovato ragion d’essere nelle discussioni legate alla revoca delle concessioni autostradali, cavallo di battaglia dell’esecutivo gialloverde prima, e giallorosso poi.

Da quel tragico 14 agosto del 2018, giorno in cui è crollato il ponte Morandi, il tema ha ripetutamente affossato le azioni Atlantia, che tuttavia nel corso del 2019 hanno guadagnato più di 10 punti percentuali, dopo il crollo del 30% dell’anno precedente.

Azioni Atlantia: le novità sulla revoca delle concessioni

A far avanzare la holding dei Benetton in Borsa sono stati diversi ordini di motivi. Di recente, il Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ha confermato che una decisione sulla revoca delle concessioni autostradali non è stata ancora presa.

Allo stesso tempo però il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato di novità imminenti: “Non abbiamo ancora raccolto gli ultimi pareri ma siamo lì lì.”

Dichiarazioni a parte, le azioni Atlantia hanno beneficiato dell’esito delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Dalla consultazione il Movimento 5 Stelle (che ha fatto della revoca delle concessioni un vero e proprio cavallo di battaglia) è uscito notevolmente ridimensionato.

In qualche modo, insomma, gli investitori hanno tirato un sospiro di sollievo nonostante Conte si sia dimostrato intenzionato ad andare avanti.

Dall’inizio dell’anno ad oggi, il titolo ha registrato performance positive a Milano. Il 2020 si è aperto intorno a quota €20,16 per la holding dei Benetton, che ha poi guadagnato terreno fino a sfondare i €20,5.

Come anticipato, le principali e recenti oscillazioni della quotazione sono state principalmente determinate dalle discussioni sulla revoca delle concessioni autostradali.

Al momento in cui si scrive, le azioni Atlantia stanno guadagnando più del 2% e stanno scambiando intorno ai 21,43 euro.