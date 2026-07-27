Azioni Amplifon e UniCredit tra le migliori di Piazza Affari dopo le promozioni di JPMorgan

Azioni UniCredit e Amplifon tra le migliori dell’indice Ftse Mib dopo i premi arrivati dagli analisti di JPMorgan.

Azioni UniCredit promosse da JPMorgan, il rally che implica il nuovo target price

Nel caso di UniCredit - banca italiana guidata dal CEO Andrea Orcel - la divisione di ricerca della banca numero uno in USA - ha annunciato di avere rivisto al rialzo il target price sulle azioni dai 93 euro precedenti a 94 euro per azione.

JPMorgan ha confermato la valutazione “Overweight” sui titoli UCG.

Gli analisti hanno motivato l’upgrade delle azioni UniCredit scrivendo di prevedere un ulteriore miglioramento della guidance della banca con i progressi che l’istituto sta compiendo nell’acquisire il pieno controllo della seconda banca tedesca Commerzbank.

JPMorgan anticipa che, grazie a Commerzbank, UniCredit riporterà una crescita dell’utile netto a doppia cifra tra il 2026 e il 2028.

L’ottimismo segue l’upgrade della guidance che l’istituto stesso ha annunciato la scorsa settimana quando, nel rendere noti i conti relativi al secondo trimestre e all’intero 2026, ha detto di stimare per il 2026 un utile netto “ben al di sopra degli 11 miliardi”. Leggi anche UniCredit, Fineco nel mirino? Tre in tutto le opzioni di Orcel in Italia.

Già in precedenza JPMorgan aveva inserito le azioni UniCredit nella sua lista “Positive Catalyst Watch”, sottolineando che gli sviluppi di breve termine riguardanti la banca e gli utili avrebbero continuato a esercitare una pressione rialzista sulle azioni UCG.

In base al nuovo target price e considerando il valore attuale a cui le azioni sono scambiate sul Ftse Mib, secondo JPMorgan i titoli avrebbero un margine di rialzo pari a circa +14,4%.

Il nuovo upgrade segue quello degli inizi di luglio, quando JPM aveva migliorato il prezzo obiettivo sulle azioni dai precedenti 89 a 93 euro per azione.

Era stata quella l’occasione in cui le azioni erano state inserite nella lista Positive catalyst watch.

JPM premia anche azioni Amplifon, scatto in vista +47%. Dopo premio titoli non fanno prezzo, balzo teorico +6%

Ancora meglio fanno le azioni Amplifon, che non sono riuscite neanche a entrare in contrattazione all’inizio della sessione del Ftse Mib di Piazza Affari, con un balzo del prezzo teorico fino a +6%, per poi fare prezzo segnando un rally pari a +3,9%.

I titoli ora segnano un incremento pari a +2,7%, salendo a quota 11,335 euro.

JPMorgan ha annunciato di avere alzato il rating sulle azioni della società produttrice di apparecchi acustici da “Neutral” a “Overweight”, confermando il target price a 16,70 euro.

Il target price implica uno scatto superiore a +47% rispetto alle quotazioni attuali di Amplifon.