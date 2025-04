L’Austria sigilla i confini con Ungheria e Slovacchia a causa di una malattia, allerta anche in Italia

Come investire in borsa?

C’è una malattia che sta mettendo in allarme l’Europa: si tratta dell’afta epizootica, un virus altamente virale che colpisce principalmente animali a sangue caldo con zoccolo fesso come bovini, suini, ovini, caprini e cervidi.

A causa dell’afta epizootica in Slovacchia è stato dichiarato lo stato d’emergenza dopo che il virus ha colpito sei allevamenti, con quattro focolai che adesso sono scoppiati anche in Ungheria tanto che Budapest ha deciso di schierare anche i soldati per circoscrivere il contagio.

Alla luce di queste notizie, l’Austria ha deciso di sigillare diversi valichi di confine con Slovacchia e Ungheria per non far diffondere la malattia - altamente contagiosa - nel proprio Paese.

Il campanello d’allarme è scattato però anche in Italia, con le autorità sanitarie competenti che subito hanno imposto ferrei controlli per movimentazioni da territori a rischio e delle disinfezioni.

Fortunatamente questa malattia non è pericolosa per l’uomo, ma ha un forte impatto economico per l’allevamento e l’esportazione di animali e prodotti animali.