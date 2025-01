Aumento sigari e sigaretti, ecco per quali marche cambia il prezzo

Siamo in economia di guerra? Ecco la verità. VIDEO

Aumentano i prezzi per sigari e sigaretti da oggi 17 gennaio 2025. Con la determinazione direttoriale del 14 gennaio, pubblicata il 15 gennaio, il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli determina l’integrazione delle tabelle dei prezzi di sigari, sigaretti, tabacco trinciato (quello per arrotolare le sigarette) e altri tabacchi da fumo.

L’aumento dei prezzi è in vigore dal 17 gennaio 2025.

Quali sono le marche di sigari che aumentano?

Per effetto di quanto determinato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i prezzi di alcune marche di sigari sono aumentati. Vediamo nella seguente tabella quanto costeranno da oggi.

MARCA CONFEZIONE PREZZO J. CORTES CORONA SUMATRA da 10 pezzi 36,00 euro J. CORTES CORONA DOMINICAN da 10 pezzi 36,00 euro J. CORTES CORONA HONDURAS da 10 pezzi 36,00 euro J. CORTES CORONA SUMATRA 2 da 2 pezzi 7,20 euro J. CORTES CORONA DOMINICAN 2 da 2 pezzi 7,20 euro J. CORTES CORONA HONDURAS 2 da 2 pezzi 7,20 euro COHIBA BEHIKE BHK 54 54.000 pezzi 2.600 euro COHIBA BEHIKE BHK 56 56.000 pezzi 2.800 euro

Quali sono le marche di sigaretti che aumentano?

Per effetto di quanto determinato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i prezzi di alcune marche di sigaretti sono aumentati. Vediamo nella seguente tabella quanto costeranno da oggi.

MARCA CONFEZIONE PREZZO NEOS PACIFIC RED 10 10 pezzi 4,60 euro NEOS PACIFIC CAPRICCIO 10 pezzi 4,60 euro NEOS PACIFIC CLASSIC 10 10 pezzi 4,60 euro NEOS MINI RED FILTER 20 20 pezzi 6,90 euro NEOS MINI CAPPRICCIO FILTER 20 20 pezzi 6,90 NEOS MINI BLANC FILTER 20 20 pezzi 6,90 NEOS MINI RED 20 20 pezzi 6,90 NEOS MINI 20 20 pezzi 6,90 AMIGOS 20 pezzi 6,30 euro AMIGOS FILTER 20 pezzi 6,30 euro AMIGOS RED FILTER 20 pezzi 6,30 euro AMIGOS AUTHENTIC 20 pezzi 6,40 euro J. CORTES MINI 20 20 pezzi 11,70 euro J. CORTES MINI DOMINICAN 20 20 pezzi 11,70 euro AL CAPONE DUO FILTER 3 3 pezzi 1,30 euro AL CAPONE DUO FILTER 18 18 pezzi 5,80 euro

Quali trinciati a taglio fino per arrotolare sigarette aumentano di prezzo?

Con la determinazione direttoriale del 14 gennaio l’ADM aumenta anche i prezzi di alcune marche di tabacco trinciato utilizzato per arrotolare sigarette. Nella seguente tabella vediamo il costo delle marche interessate.

MARCA CONFEZIONE PREZZO #NO NAME WHITE da 30 grammi 7,50 euro #NO NAME BLACK da 30 grammi 7,50 euro #NO NAME VIRGINIA da 30 grammi 7,50 euro R&W 30 G da 30 grammi 7,80 euro #NO NAME PINK da 30 grammi 7,50 euro #NO NAME AUTHENTIC da 30 grammi 7,50 euro AMSTERDAMER ORIGINAL da 30 grammi 7,80 euro #NO NAME RED da 30 grammi 7,50 euro AMSTERDAMER XXX NEPAL da 30 grammi 7,40 euro AMSTERDAMER XXX HIMALAYA da 30 grammi 7,40 euro

Per conoscere il nuovo prezzo degli altri prodotti del tabacco per i quali è intervenuta una mutazione del costo consigliamo di consultare la determinazione direttoriale del 14 gennaio.