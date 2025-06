Attenzione alla truffa dei falsi nutrizionisti che sta spopolando su Instagram

Moltissimi di noi desiderano avere un corpo tonico, snello e ben allenato. Ancora più persone vorrebbero raggiungere questo traguardo senza troppo sforzo o senza fare nessuna rinuncia a tavola.

E sono proprio loro i bersagli perfetti di truffatori che si spacciano sui social per nutrizionisti, dietologi e personal trainer promettendo ricette miracolose e traguardi, purtroppo, irraggiungibili.

Vere e proprie truffe che hanno trovato in Instagram il canale ideale e che rischiano di causare non pochi danni alla salute.

Quanti soldi servono per dimagrire

Il caso, però, si è aggravato in tempi recenti, soprattutto in regioni come la Toscana . Nel corso dell’ultimo anno sono arrivate a Federconsumatori più di 400 segnalazioni di personaggi che si spacciavano per falsi esperti di nutrizione, dietologi e personal trainer e che proponevano le loro ricette miracolose per dimagrire attraverso i social.

Il problema dei falsi nutrizionisti è noto da anni alle autorità. Più o meno da quando social network come Instagram e Tik Tok hanno iniziato con decisione a puntare sui contenuti video e sui tutorial.

Federconsumatori lancia l’allarme sulle diete truffa

A lanciare ufficialmente l’allarme è stato l’Osservatorio Nazionale di Federconsumatori che, in collaborazione con l’autorevole Fondazione Isscon, ha svolto una ricerca puntuale sulla proliferazione di diete e pacchetti fitness venduti tramite social.

Quello che è emerso dallo studio è decisamente inquietante. In moltissimi casi gli “esperti” che propongono programmi dimagranti, consigliano integratori e stilano tabelle di fitness personalizzate, non hanno nessun titolo di studio per farlo. Nè tantomeno una comprovata esperienza nel settore.

Anzi, non sono neanche iscritti all’Albo dei Biologi, prerequisito fondamentale per proporre alle persone diete e piani di alimentazione. E a rendere ancora più pericoloso il raggiro c’è il fatto che i falsi nutrizionisti si associano ad altrettanto falsi personal trainer, proponendo offerte di dimagrimento all inclusive (a costi esorbitanti) senza nessuna validità medico-scientifica.

A questo quadro preoccupante dobbiamo aggiungere un ulteriore pericolo: la presenza sempre più frequente di persone che si spacciano per mental coach e promettono a persone con disturbi alimentari di risolvere i loro problemi senza ricorrere a terapie psicologiche e psichiatriche.