Asset digitali nel 2025: una strategia di investimento in criptovalute con rendimento stabile in XRP

Negli ultimi mesi il mercato delle criptovalute ha registrato una notevole volatilità, ma la tendenza sta cambiando: la speculazione da sola non è più sufficiente a generare profitti a lungo termine.

Un cambiamento nel panorama degli investimenti

Da anni il mercato delle criptovalute è dominato da volatilità e opportunità, ma nel 2025 ha iniziato a delinearsi una nuova direzione:

gli investitori danno priorità a rendimenti costanti e stabili;

e stabili; gli asset con scenari applicativi concreti (come XRP nei pagamenti transfrontalieri) stanno guadagnando popolarità;

(come nei pagamenti transfrontalieri) stanno guadagnando popolarità; la domanda di canali di investimento conformi, sicuri e trasparenti continua a crescere.

Con l’espansione dei mercati dei pagamenti transfrontalieri e delle stablecoin, proprio XRP sembra si stia trasformando da asset altamente volatile a riserva di valore a lungo termine.

leggi anche Come guadagnare con le criptovalute? 15 strategie per fare soldi

Con DEAL Mining trasformi le fluttuazioni del mercato in reddito giornaliero

Fondata nel 2016, DEAL Mining è una piattaforma di asset digitali specializzata nel cloud mining. Utilizzando un modello contrattuale, la piattaforma semplifica il complesso processo di mining trasformandolo in una fonte di reddito trasparente e prevedibile, ed è così capace di offrire agli investitori rendimenti giornalieri stabili.

A differenza del mining tradizionale, DEAL Mining semplifica il process in modo radicale: non è necessario acquistare macchine per il mining costose o pagare l’elettricità. Gli utenti devono semplicemente scegliere un contratto e godere di un reddito passivo giornaliero.

Un calcolo sui guadagni stimati

DEAL Mining offre contratti flessibili sulle criptovalute principali - XRP, BTC, ETH, DOGE, SOL, LTC, USDT, USDC, ecc. - con diversi livelli di investimento che corrispondono a differenti livelli di reddito:

Tipo di contratto Gamma di investimento Durata esempio Reddito giornaliero stimato Rendimento totale stimato* Base Da $100 2 giorni $4/giorno $108 Intermedio $10.000 – $100.000 31 giorni $155/giorno (su $10.000) $14.805 VIP $100.000+ 45 giorni $1.,930/giorno (su $100.000) $186.850

*I dati sopra riportati sono solo a scopo illustrativo. I rendimenti effettivi dipenderanno dai termini specifici del contratto offerto dalla piattaforma.

Deposita a partire da soli $100. Visita il sito ufficiale di DEAL Mining per visualizzare tutti i contratti e scegliere l’opzione più adatta alla tua strategia di investimento.

Vantaggi principali della piattaforma

Semplicità : ci si registra e si riceve un bonus di 15$ per il cloud mining, che consente ai nuovi utenti di provarlo immediatamente.

: ci si registra e si riceve un bonus di 15$ per il cloud mining, che consente ai nuovi utenti di provarlo immediatamente. Stabilità : i rendimenti sono giornalieri, con restituzione del capitale alla scadenza.

: i rendimenti sono giornalieri, con restituzione del capitale alla scadenza. Ecosostenibilità : la mining farm utilizza solo energia rinnovabile, in linea con i trend ESG.

: la mining farm utilizza solo energia rinnovabile, in linea con i trend ESG. Diversificazione : supporta il mining di diverse criptovalute, tra cui XRP, BTC e DOGE.

: supporta il mining di diverse criptovalute, tra cui XRP, BTC e DOGE. Affidabilità: oltre 6,8 milioni di utenti in tutto il mondo, rendimenti trasparenti e garanzie di conformità.

leggi anche Criptovalute migliori da comprare, la classifica

Come iniziare?

Registra un account e ricevi subito $15 di potenza di calcolo gratuita.

e ricevi subito $15 di potenza di calcolo gratuita. Scegli un contratto : seleziona il piano più adatto al tuo budget e ai tuoi obiettivi di reddito.

: seleziona il piano più adatto al tuo budget e ai tuoi obiettivi di reddito. Inizia a fare mining: attiva il tuo piano e guarda i tuoi guadagni in criptovalute crescere ogni giorno.

Il futuro dei guadagni da criptovalute

Con la rapida adozione di XRP nel settore dei pagamenti e il continuo progresso degli ETF crittografici in Europa e Asia, il mercato si sta spostando dalla pura speculazione a strategie che offrono rendimenti stabili a lungo termine.

Con la piattaforma di cloud mining DEAL Mining, chiunque può sfruttare questa tendenza e trasformare le opportunità di mercato in reddito passivo giornaliero - senza bisogno di attrezzature o competenze tecniche.

Sito web ufficiale dell’azienda: https://dealmining.com