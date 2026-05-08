Ascolti TV: la serata di giovedì 7 maggio 2026 ha inaugurato una nuova sfida per i canali principali. Lontani i fasti di Don Matteo e Uno Sbirro in Appennino sulla RAI, ecco una serie TV nuova di zecca. Per Mediaset, invece, si ripropone la solita dizi turca di richiamo. Sullo sfondo, come ogni giovedì, programmi di intrattenimento, contenitori di attualità e politica - che ogni sera trovano spazio tra le reti secondarie dei palinsesti TV - e anche qualche pellicola interessante.

Su RAI 1 è andata in onda la prima puntata della serie TV in prima visione Buonvino - Misteri a Villa Borghese, con Giorgio Marchesi e Serena Iansiti. Di contro, invece, CANALE 5 ha proposto la soap Forbidden Fruit, che riscuote sempre un discreto successo. Chi avrà vinto stavolta nei dati audience?

Vince la prima puntata di Buonvino su RAI 1 con oltre 3,3 milioni di spettatori e il 20,3% di share. Forbidden Fruit su CANALE 5 si ferma ad appena il 12% di share e poco più di 1,7 milioni di spettatori.

Ma, come detto, come ogni giovedì anche ieri in onda su RAI 3 abbiamo ritrovato Geppi Cucciari e il suo Splendida Cornice, che se l’è vista con Dritto e Rovescio e PiazzaPulita. Il cinema è stato protagonista principalmente su TV8, che schierava Quantum of Solace, con Daniel Craig nei panni di 007.

Nell’access prime time, invece, ritorna il solito duello tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Vince Affari Tuoi su RAI 1 con 4.704.000 spettatori (23,7% di share); battuta, stavolta, La Ruota della Fortuna su CANALE 5, che non va oltre 4.555.000 spettatori e il 22,9% di share.

Ascolti TV giovedì 7 maggio 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. RAI 1 trionfa sia nell’access prime time che in prima serata.

RAI 1 - Buonvino - Misteri a Villa Borghese : 3.355.000 spettatori (20,3% di share)

: 3.355.000 spettatori (20,3% di share) CANALE 5 - Forbidden Fruit : 1.721.000 spettatori (12% di share)

: 1.721.000 spettatori (12% di share) ITALIA 1 - Le Iene : 1.183.000 spettatori (9,5% di share)

: 1.183.000 spettatori (9,5% di share) RAI 2 - Ore 14 Sera : 1.170.000 spettatori (8,8% di share)

: 1.170.000 spettatori (8,8% di share) RETE 4 - Dritto e Rovescio : 866.000 spettatori (6,8% di share)

: 866.000 spettatori (6,8% di share) RAI 3 - Splendida Cornice : 787.000 spettatori (5,1% di share)

: 787.000 spettatori (5,1% di share) LA7 - PiazzaPulita : 760.000 spettatori (5,5% di share)

: 760.000 spettatori (5,5% di share) TV8 - Quantum of Solace :

: NOVE - Comedy Match:

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, giovedì 7 maggio 2026

Buonvino - Misteri a Villa Borghese è andato in onda ieri sera su RAI 1 con la prima puntata della nuova miniserie crime diretta da Milena Cocozza e tratta dai romanzi di Walter Veltroni. Il protagonista è Giovanni Buonvino, vicequestore interpretato da Giorgio Marchesi, poliziotto idealista costretto a reinventarsi dopo un grave errore durante un blitz. La storia si sviluppa tra indagini e misteri nel cuore di Roma, con particolare attenzione agli scenari di Villa Borghese.

Dal punto di vista produttivo, la fiction è realizzata da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, società già dietro successi come Il Commissario Montalbano. Secondo le informazioni disponibili, non sono stati diffusi dati ufficiali sul budget complessivo né sui costi delle singole puntate, ma la scelta di girare quasi interamente nella Capitale suggerisce una produzione orientata più alla valorizzazione delle location che a effetti spettacolari. Anche sul fronte cachet non esistono cifre confermate.

Di contro, CANALE 5 schierava un’altra dizi turca di grande richiamo, andata in onda ieri come sempre in prima serata: Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma), la soap melodrammatica che racconta intrighi, passioni e… soldi nell’alta società di Istanbul. La serie – che in Italia è approdata dal 30 giugno 2025 in daytime e da tempo conquista anche il prime time – vede al centro la vita di due sorelle molto diverse: Yıldız, ambiziosa e in cerca di lusso, e Zeynep, più etica e riservata, immerse in piani di seduzione, divorzio e nuove relazioni.

Prodotta dall’emergente casa turca Medyapım e distribuita internazionalmente da Calinos Entertainment, Forbidden Fruit conta 6 stagioni e 177 episodi originali, trasformati in circa 499 puntate italiane grazie al diverso formato da 40-45 minuti.

Dal punto di vista economico, non esistono dati ufficiali pubblici sul budget complessivo della produzione; tuttavia, le dizi turche di alto profilo – specialmente quelle esportate in oltre 70 Paesi – tendono ad avere costi di produzione elevati per mantenere scenografie, location e cast di primo livello. Forbidden Fruit è stata girata principalmente a Istanbul e nelle aree di Sarıyer, Beykoz e Beyoğlu, scenari che contribuiscono a un’immagine di lusso che richiede investimenti sostenuti.

Per quanto riguarda i cachet degli attori, le cifre non sono ufficiali ma secondo stime del settore le star principali come Eda Ece (Yıldız) e Şevval Sam (Ender) potrebbero percepire tra i 30.000 e i 50.000 € per episodio, mentre i ruoli minori si attestano su importi più contenuti, pur rimanendo significativi nel mercato delle serie turche.

Impossibile non citare l’unico film presente sui canali generalisti In prima serata: Quantum of Solace, il capitolo del 2008 dello 007 interpretato da Daniel Craig, andata in onda su TV8. La pellicola diretta da Marc Forster all’epoca fu un investimento importante, ripagata però da un ottimo successo al botteghino: a fronte di un budget di quasi 200 milioni di dollari, Quantum of Solace incassò quasi 590 milioni di dollari in tutto il mondo.