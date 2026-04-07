Ascolti TV: quello di ieri è stato un lunedì diverso rispetto alle scorse settimane, anche perché si celebrava la Pasquetta e il palinsesto, in un modo o nell’altro, ha rispettato la festività. Tante novità estemporanee, quindi, con qualche stop di lusso sui canali principali.

Su RAI 1 è andata in onda l’inedita coppia Siani-Pieraccioni per la commedia del 2024 Io e Te dobbiamo parlare, con la comicità partenopea che incontra quella toscana. CANALE 5, invece, ha mandato in onda gli episodi 4 e 5 della miniserie evento legata alla Pasqua Le Donne della Bibbia, una produzione americana ma girata in Italia, con cinque storie diverse per cinque donne iconiche presenti nella Bibbia. Stop per questo lunedì, quindi, per il Grande Fratello VIP. Ma chi ha vinto la sfida di Pasquetta?

Vince Io e Te dobbiamo parlare su RAI 1 con oltre 2,4 milioni di spettatori e il 15,7% di share. Si difende Le Donne della Bibbia su CANALE 5 che raccoglie più di 2 milioni di spettatori e il 15,5% di share.

In lista in prima serata c’erano, però, anche diversi programmi concorrenti, che spaziavano dalla politica alla cultura (come ogni lunedì), passando anche per show comici e qualche film interessante, soprattutto d’azione. Da segnalare, infatti, su ITALIA 1 Jason Statham e il suo Transporter 3, terzo capitolo della saga omonima. Su TV8, invece, ecco il rientro del GialappaShow, che se l’è vista anche con la nuova edizione di The Floor - Ne rimarrà solo uno, divertente game show ad eliminazione condotto da Paola Perego, su RAI 2.

Nell’access prime time, si rinnova la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Vince La Ruota della Fortuna su CANALE 5 con il 25,1% di share e oltre 4,5 milioni di spettatori. Si ferma a 4,3 milioni, invece, Affari Tuoi su RAI 1, con uno share del 24%.

Ascolti TV lunedì 6 aprile 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera.

RAI 1 - Io e Te dobbiamo parlare: 2.444.000 spettatori (15,7% di share) CANALE 5 - Le Donne della Bibbia: 2.042.000 spettatori (15,5% di share) RAI 3 - Lo Stato delle Cose: 1.083.000 spettatori (8,2% di share) ITALIA 1 - Transporter 3: 938.000 spettatori (6% di share) RAI 2 - The Floor: 787.000 spettatori (5,5% di share) TV8 - GialappaShow: 738.000 spettatori (5,5% di share) RETE 4 - Quarta Repubblica: 624.000 spettatori (5,5% di share) LA7 - La Torre di Babele: 535.000 spettatori (3,2% di share) NOVE - Little Big Italy: 450.000 spettatori (2,9% di share)

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Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, lunedì 6 aprile 2026

Ieri sera su RAI 1 è andato in onda il film Io e Te dobbiamo parlare, commedia crime del 2024 diretta e interpretata da Alessandro Siani, affiancato da Leonardo Pieraccioni e Francesca Chillemi. La pellicola, prodotta da Italian International Film (gruppo Lucisano) e Rai Cinema, rappresenta uno dei titoli di maggior successo degli ultimi anni.

La storia segue i due poliziotti Antonio e Pieraldo, alle prese con una quotidianità monotona che viene improvvisamente sconvolta da un caso criminale complesso. Tra equivoci, azione e dinamiche personali, il film costruisce una narrazione brillante e accessibile al grande pubblico.

Non è stato comunicato un budget di produzione ufficiale, ma il progetto si inserisce nella fascia delle grandi commedie italiane contemporanee.

Dal punto di vista commerciale, invece, si sa che il film ha incassato circa 9,49 milioni di euro al box office complessivo, diventando uno dei maggiori successi del Natale 2024, con un esordio di quasi 200mila euro nel primo giorno.

Anche i cachet degli attori non sono stati resi pubblici: tuttavia, considerando il calibro dei protagonisti e il successo al botteghino, è plausibile che si collochino nella fascia alta delle produzioni nazionali, con compensi potenzialmente nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro per i ruoli principali.

Di contro, CANALE 5 ha proposto ieri sera gli episodi 4 e 5 della miniserie evento Le Donne della Bibbia, produzione internazionale del 2026 diretta da Danny Cannon e Catriona McKenzie. Il racconto mette al centro figure femminili chiave dell’Antico Testamento come Sara, Agar, Rebecca, Lia e Rachele, intrecciando fede, maternità e rivalità familiari all’interno della storia di Abramo.

Nel cast spiccano nomi di respiro globale come Minnie Driver, Jeffrey Donovan, Alexa Davalos, Blu Hunt e Tom Mison, impegnati in una narrazione corale che esplora le origini delle dodici tribù d’Israele. Gli episodi approfondiscono tensioni e scelte decisive che segnano il destino delle protagoniste, tra competizione affettiva e desiderio di discendenza.

Anche in questo caso, non sono disponibili dati ufficiali dettagliati sul budget complessivo né sui cachet degli attori. Tuttavia, considerando il respiro internazionale e il cast di primo piano, si può ipotizzare una produzione di fascia alta: secondo stime generali di settore (fonte: IMDb, Italy for Movies), serie di questo tipo possono facilmente superare i 2 milioni di euro per episodio.

Fuori scala, in questo contesto, il cinema hollywoodiano presente ieri sera sulla TV generalista; spicca, ovviamente, Transporter 3, terzo capitolo del 2008 della saga che vede Jason Statham assoluto protagonista. La pellicola fece registrare al botteghino un incasso di oltre 109 milioni di dollari su scala mondiale, a fronte di un budget superiore a 30 milioni di dollari. Insomma, un successo importante, persino superiore ai precedenti titoli del filone.